Рашисти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти намагаються розширити географію свого просування на Донеччині в напрямку Краматорська та Слов'янська.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Так, за словами речника, наразі тривають бої в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки.
"Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська ... Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", - зазначив Волошин.
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Григорий #524521
показати весь коментар01.07.2024 15:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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