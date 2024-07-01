Рашисти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти намагаються розширити географію свого просування на Донеччині в напрямку Краматорська та Слов'янська.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Так, за словами речника, наразі тривають бої в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки.

"Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська ... Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", - зазначив Волошин.

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