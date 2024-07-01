Рашисти вдарили із "Ураганів" по Українську: 2 людини загинули, 8 - поранені. ФОТО

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рано вранці 1 липня росіяни обстріляли місто з "Ураганів", у зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років.

За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби 2 особи загинули, 12 поранено внаслідок обстрілів Донеччини. РФ 25 разів обстріляла населені пункти області