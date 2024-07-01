Рашисти вдарили із "Ураганів" по Українську: 2 людини загинули, 8 - поранені. ФОТО
Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рано вранці 1 липня росіяни обстріляли місто з "Ураганів", у зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років.
За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби 2 особи загинули, 12 поранено внаслідок обстрілів Донеччини. РФ 25 разів обстріляла населені пункти області
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А ми їх ТОР вразили. Або танк.
І радіємо цьому до усрачки...
Коли вже буде вже адекватна відповідь по їхнім містам?
Треба зуб за зуб, око за око.
Бо рашисти інакше не розуміють.
Відсутність відповіді по їхніх містах, сприймається ними як заохочення продовжувати бити по цивільним людям та містам.
Але Зеля боїться ображати свого партнера пуйла, тому не дає наказу бити.
Во первых военные цели в приоритете!! Ватный курятник и мирный сортир с дыркой в полу не дадут ответку!! Поэтому и выносятся военные цели : РЛС, пусковые, аеродромы, склады тощо
Во вторых любая ошибка будет стоить нам поддержки Запада - готовы партизанить в болотах Чернобыля или Волынских лесах????
В третьих военные преступники будут найдены а имущество / объекты на земле пойдут на репарации . ( Это когда/если победим , см. пункт 2)