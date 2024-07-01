УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11408 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 005 9

Рашисти вдарили із "Ураганів" по Українську: 2 людини загинули, 8 - поранені. ФОТО

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рано вранці 1 липня росіяни обстріляли місто з "Ураганів", у зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років.

За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ скинули авіабомбу ФАБ-500 на селище під Селидовим: поранено 6 людей, серед них - дитина. ФОТО

Наслідки обстрілу Українська
Наслідки обстрілу Українська
Наслідки обстрілу Українська

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби 2 особи загинули, 12 поранено внаслідок обстрілів Донеччини. РФ 25 разів обстріляла населені пункти області

Автор: 

обстріл (29021) Донецька область (8754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все це результат "мутрого керівництва" лідора нації((
показати весь коментар
01.07.2024 10:10 Відповісти
Рашисты б'ють по містах, по цивільних.
А ми їх ТОР вразили. Або танк.
І радіємо цьому до усрачки...
Коли вже буде вже адекватна відповідь по їхнім містам?
Треба зуб за зуб, око за око.
Бо рашисти інакше не розуміють.
Відсутність відповіді по їхніх містах, сприймається ними як заохочення продовжувати бити по цивільним людям та містам.
показати весь коментар
01.07.2024 10:13 Відповісти
Є чим ? Шашликами від зеленої гниди будем бити ?
показати весь коментар
01.07.2024 10:25 Відповісти
Той же Білгород, який за 30 км від кордону можна гаубицями вражати або тим же Ураганом, не кажучи вже про HIMARS.
Але Зеля боїться ображати свого партнера пуйла, тому не дає наказу бити.
показати весь коментар
01.07.2024 10:30 Відповісти
Гаубиці туди не доб'ють. Урагани, щоб добили-треба ставити на кордоні. Що від них там залашиться вже за 10 хвилин ? Щодо Хаймарсів-це не до зелі питання. Ледве випросили від заходу дозволу на застосування їх зброї по військовим об'єктам кацапстану, а ви хочете по цивільних ? Навіть якщо ми своєю зброєю рознесли б хоч пару будинків у тому бєлгороді-Захід перестав би надавати нам зброю. Тож зніміть рожеві окуляри.
показати весь коментар
01.07.2024 13:54 Відповісти
Це кацапський провокатор або користний ідіот.
показати весь коментар
01.07.2024 14:18 Відповісти
И бить нечем,и после такого удара Украина автоматически переходит из разряда потерпевшей в страну-террориста.Да и толку,население раши зомбировано,а симоньяны-соловьевы так это подадут...
показати весь коментар
01.07.2024 14:43 Відповісти
Подымайся с дивана и давай адекватный ответ
показати весь коментар
01.07.2024 15:04 Відповісти
Стоп
Во первых военные цели в приоритете!! Ватный курятник и мирный сортир с дыркой в полу не дадут ответку!! Поэтому и выносятся военные цели : РЛС, пусковые, аеродромы, склады тощо
Во вторых любая ошибка будет стоить нам поддержки Запада - готовы партизанить в болотах Чернобыля или Волынских лесах????
В третьих военные преступники будут найдены а имущество / объекты на земле пойдут на репарации . ( Это когда/если победим , см. пункт 2)
показати весь коментар
01.07.2024 20:48 Відповісти
 
 