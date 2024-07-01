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Новости Война
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Взрывы прогремели на Полтавщине: Предупреждали об угрозе баллистики

Вибухи пролунали на Полтавщині

В Миргородской громаде прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Накануне сообщалось, что на Полтавщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян.

Смотрите: Ракетный удар РФ по Полтавщине: 9 человек госпитализированы, повреждены 16 зданий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миргород (61) Полтавская область (1177)


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