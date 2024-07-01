Взрывы прогремели на Полтавщине: Предупреждали об угрозе баллистики
В Миргородской громаде прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Накануне сообщалось, что на Полтавщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян.
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