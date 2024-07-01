Взрывы прогремели на Полтавщине: Предупреждали об угрозе баллистики

В Миргородской громаде прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Накануне сообщалось, что на Полтавщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян.

Смотрите: Ракетный удар РФ по Полтавщине: 9 человек госпитализированы, повреждены 16 зданий. ФОТОрепортаж