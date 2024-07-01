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Новини Війна
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Вибухи пролунали на Полтавщині: Попереджали про загрозу балістики

Вибухи пролунали на Полтавщині

У Миргородській громаді пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі в області триває повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Напередодні повідомлялось, що на Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян.

Також читайте: Рашисти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Миргород (61) Полтавська область (1133)


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