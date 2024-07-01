Вибухи пролунали на Полтавщині: Попереджали про загрозу балістики
У Миргородській громаді пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наразі в області триває повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Напередодні повідомлялось, що на Полтавщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян.
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