За июнь уничтожено 33 713 оккупантов и 5588 единиц вооружения и военной техники россиян
В июне 2024 года потери противника составляют примерно 33 713 человек и 5588 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Так, в июне 2024 года потери противника составили около 33 713 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения / военной техники российских войск:
- 352 танка;
- 589 боевых бронированных машин;
- 1393 артиллерийские системы;
- 22 РСЗО;
- 58 средств ППО;
- 1 корабль;
- 1758 единиц автотехники;
- 284 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 997 БПЛА и 103 вражеские ракеты.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.
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От нащо цю брехню виносити на люди?