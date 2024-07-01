За июнь уничтожено 33 713 оккупантов и 5588 единиц вооружения и военной техники россиян

В июне 2024 года потери противника составляют примерно 33 713 человек и 5588 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, в июне 2024 года потери противника составили около 33 713 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения / военной техники российских войск:

352 танка;

589 боевых бронированных машин;

1393 артиллерийские системы;

22 РСЗО;

58 средств ППО;

1 корабль;

1758 единиц автотехники;

284 единицы спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 997 БПЛА и 103 вражеские ракеты.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.