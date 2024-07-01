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Новости Агрессия России против Украины Война
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За июнь уничтожено 33 713 оккупантов и 5588 единиц вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

В июне 2024 года потери противника составляют примерно 33 713 человек и 5588 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, в июне 2024 года потери противника составили около 33 713 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения / военной техники российских войск:

  • 352 танка;
  • 589 боевых бронированных машин;
  • 1393 артиллерийские системы;
  • 22 РСЗО;
  • 58 средств ППО;
  • 1 корабль;
  • 1758 единиц автотехники;
  • 284 единицы спецтехники.

Втрати армії РФ у червні

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Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 997 БПЛА и 103 вражеские ракеты.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19620) ликвидация (3680) уничтожение (7197) Павлюк Александр (191)


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Найвеличніший розказував, що втрати українців протьи кацапів 1 до 6. Чи це означає, що за червень загинуло 5500 українців?
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01.07.2024 14:52 Ответить
Це загальні втрати, а не лише безповоротні
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01.07.2024 15:48 Ответить
І хто ж це так точно порахував зліквідованих ординців ... не до сотні, не до десятеа, а до кожного окобзоненого?

От нащо цю брехню виносити на люди?
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01.07.2024 16:00 Ответить
Та хочь 100 тис. там гинуть саме бомжи, алкаши, наріки та безхатькі. А з нашого боку вчені, інжинери, спортсмени та актори.
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02.07.2024 02:30 Ответить
 
 