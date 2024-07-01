Упродовж червня знищено 33 713 окупантів та 5588 одиниць озброєння й військової техніки росіян

У червні 2024 року втрати противника становлять приблизно 33 713 осіб та 5588 одиниць озброєння й військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, у червні 2024 року втрати противника становили близько 33 713 осіб особового складу. Також українськими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

352 танки;

589 бойових броньованих машин;

1393 артилерійські системи;

22 РСЗВ;

58 засобів ППО;

1 корабель;

1758 одиниць автотехніки;

284 одиниці спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники збили три літаки, а також 997 БпЛА та 103 ворожі ракети.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 543 810 російських окупантів.