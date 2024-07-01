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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Упродовж червня знищено 33 713 окупантів та 5588 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

У червні 2024 року втрати противника становлять приблизно 33 713 осіб та 5588 одиниць озброєння й військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, у червні 2024 року втрати противника становили близько 33 713 осіб особового складу. Також українськими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

  • 352 танки;
  • 589 бойових броньованих машин;
  • 1393 артилерійські системи;
  • 22 РСЗВ;
  • 58 засобів ППО;
  • 1 корабель;
  • 1758 одиниць автотехніки;
  • 284 одиниці спецтехніки.

Втрати армії РФ у червні

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Окрім цього, українські захисники збили три літаки, а також 997 БпЛА та 103 ворожі ракети.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 543 810 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17749) ліквідація (4052) знищення (7488) Павлюк Олександр (216)


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Найвеличніший розказував, що втрати українців протьи кацапів 1 до 6. Чи це означає, що за червень загинуло 5500 українців?
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01.07.2024 14:52 Відповісти
Це загальні втрати, а не лише безповоротні
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01.07.2024 15:48 Відповісти
І хто ж це так точно порахував зліквідованих ординців ... не до сотні, не до десятеа, а до кожного окобзоненого?

От нащо цю брехню виносити на люди?
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01.07.2024 16:00 Відповісти
Та хочь 100 тис. там гинуть саме бомжи, алкаши, наріки та безхатькі. А з нашого боку вчені, інжинери, спортсмени та актори.
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02.07.2024 02:30 Відповісти
 
 