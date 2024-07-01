Упродовж червня знищено 33 713 окупантів та 5588 одиниць озброєння й військової техніки росіян
У червні 2024 року втрати противника становлять приблизно 33 713 осіб та 5588 одиниць озброєння й військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Так, у червні 2024 року втрати противника становили близько 33 713 осіб особового складу. Також українськими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:
- 352 танки;
- 589 бойових броньованих машин;
- 1393 артилерійські системи;
- 22 РСЗВ;
- 58 засобів ППО;
- 1 корабель;
- 1758 одиниць автотехніки;
- 284 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники збили три літаки, а також 997 БпЛА та 103 ворожі ракети.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 543 810 російських окупантів.
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От нащо цю брехню виносити на люди?