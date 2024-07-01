Окупанту відірвало ногу і порвало зад. ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" прямим влучанням ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Пряме влучання осколкової бомби fpv-дрона в стегно російського солдата під Авдіївкою. Вибухом розірвало зад та відірвало ногу. Найрезультативніші винищувачі російської піхоти із батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади показують черговий віртуозний розрив російського окупанта", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 Amber
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+25 Evgeny N
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+23 Старый зольдат
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я повеселішав
що вам пробити ,
чи жити , чи вмирати за плєшивого путлєра - вбивцю😡
И порвало Ваньке сраку!
Все-равно снимать не брошу,
Потому что стал хорошим!
(Агония Барто)