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Окупанту відірвало ногу і порвало зад. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" прямим влучанням ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання осколкової бомби fpv-дрона в стегно російського солдата під Авдіївкою. Вибухом розірвало зад та відірвало ногу. Найрезультативніші винищувачі російської піхоти із батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади показують черговий віртуозний розрив російського окупанта", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+29
Дуже гарна новина ,
я повеселішав
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01.07.2024 11:20
+25
Виведено з ладу "центр прінятія рєшєній". Повзе за порадою до кабиздоха.
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01.07.2024 11:21
+23
Мені сподобалось и як сраку розірвало так резко. Мамки його би це відео показати. З подружками та родичами. От там смеху то було
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01.07.2024 11:26
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Дуже гарна новина ,
я повеселішав
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01.07.2024 11:20 Відповісти
Там не только зад порвало, но и перед.
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01.07.2024 14:04 Відповісти
і здається зуби порихтувало
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01.07.2024 21:41 Відповісти
Виведено з ладу "центр прінятія рєшєній". Повзе за порадою до кабиздоха.
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01.07.2024 11:21 Відповісти
А де ж братішка - шоб запхав иому ту ногу в зад
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01.07.2024 11:22 Відповісти
а братішка рядом вже ХАРОШИЙ
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01.07.2024 21:39 Відповісти
щось мені здається, що оператор дрона - худорлявий дрищ в окулярах, який до того ж херово плаває.
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01.07.2024 11:22 Відповісти
Хто б міг подумати, що такий так добре буде захищати Батьківщину ))
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01.07.2024 11:34 Відповісти
ну а куди ж йому діватись, бо ні через річку не переплисти, ні через гори здоровля нема лізти. Тому і переховується в ОПУБАСі.
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01.07.2024 11:38 Відповісти
...воно ще й повзе після такого
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01.07.2024 11:23 Відповісти
А автомат, скотина, бросил! Не бережет казенное имущество!
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01.07.2024 12:29 Відповісти
Тапок злетів- не жилець!
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01.07.2024 11:23 Відповісти
Комиссуют, для ахматовцев русский воен с порванным и недееспособным задом не интересен для использования и применения с внедрением
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01.07.2024 11:23 Відповісти
Кацапи , ми вас до себе не запрошували , тому вирішуйте ,
що вам пробити ,
чи жити , чи вмирати за плєшивого путлєра - вбивцю😡
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01.07.2024 11:24 Відповісти
Мені сподобалось и як сраку розірвало так резко. Мамки його би це відео показати. З подружками та родичами. От там смеху то було
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01.07.2024 11:26 Відповісти
Наші рідний дім захищають, а ці вилупки нах приперлися? Щоб лише заради грошей так закінчити своє нікчемне існування?
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01.07.2024 11:36 Відповісти
..різниця у тім, що українські воїни віддають життя захищаючи свою родину, свій дім.., а окупанти ***** дохнуть просто так, бо їхній плюгавий сцарь "нємножко лохонулся" і втягнув усю холопську Московію у болото на довгі роки
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01.07.2024 11:48 Відповісти
Перед "немножко лохонулся" тот дед полностью **@нулся.
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01.07.2024 12:31 Відповісти
Доброго ранку, п¿дори кацапські!
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01.07.2024 11:30 Відповісти
Заработал денег !
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01.07.2024 11:32 Відповісти
Зате на піпіфаксе значно заощадить. Як шо зна шо це таке.
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01.07.2024 14:25 Відповісти
Схоже зек
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01.07.2024 11:33 Відповісти
Показать ето по рашистским каналам и в первую очередь кацапским орчихам и орчатам которые восхваляют войны, ходят в форме и одевают своих детей в военную форму с лозунгами можем павтарить. Вот что с ними бываеть в реальности.
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01.07.2024 11:36 Відповісти
Подобные видео необходимо показывать ублюдкам москвичам, депутатам Госдуры и всем паскудам из ПаРаши, которые призывают к агрессии против Украины. Может после этого их очко даст сигнал включить мозги, если они у них есть...
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01.07.2024 11:37 Відповісти
Виведений з ладу кацапский "центр прінятія рєшєній" та п"яні разборки двох молодиків на орендованій квартирі в «Чудо-місті» якось взаємозвязані ????
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01.07.2024 11:56 Відповісти
Хм, вузькооке. На китайця схоже. Зараз ще китайці вереск підіймуть.
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01.07.2024 11:39 Відповісти
200 тис фублей получіт та розпишіться!
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01.07.2024 11:51 Відповісти
Піду поїм борщу
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01.07.2024 11:53 Відповісти
Смачного...😁
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02.07.2024 13:00 Відповісти
Оторвало Ваньке лапу
И порвало Ваньке сраку!
Все-равно снимать не брошу,
Потому что стал хорошим!

(Агония Барто)
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01.07.2024 12:03 Відповісти
Як то кажуть: "на британський прапор".
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01.07.2024 12:09 Відповісти
Ну, і для чого йому були потрібні захисні окуляри?
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01.07.2024 12:11 Відповісти
Вони пов'язані іпотеками, тому нема іншого виходу, ніж лежати з відірваними ногами та сраками... Йти проти ***** не дозволяє телевізор.
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01.07.2024 12:25 Відповісти
Воно того варте їхать за тисячі кілометрів і здохнуть як пес на чужій землі а клава з муслімом святкує
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01.07.2024 12:33 Відповісти
Оййо!!!! у кацапа нога відпала
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01.07.2024 12:42 Відповісти
Нічаво.До свадьби зажівьот.
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01.07.2024 12:45 Відповісти
Хто з мечем прийде, вiд меча й загине.
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01.07.2024 12:49 Відповісти
Останній брейк-данс ...
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01.07.2024 12:53 Відповісти
на британский флаг, как говорится
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01.07.2024 13:32 Відповісти
беззубий орк прокачався до безdупого!
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01.07.2024 13:36 Відповісти
Гораздо прикольней было бы смотреть не на штурмовиков с порванными жопами, а на пилотов Су-34 и операторов Искандеров. Но у СБУ и ГУР видимо есть дела поважнее.
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01.07.2024 13:51 Відповісти
Тактичні окуляри не допомогли
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01.07.2024 13:54 Відповісти
Картуз під шоломом до речі теж.
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01.07.2024 14:03 Відповісти
Здихай тварюка кацапська.
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01.07.2024 14:05 Відповісти
Не, вот это конкретный случай... А нефиг шастать, еще и шлангой кидаться.
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01.07.2024 14:06 Відповісти
Смотря как оно корчится от боли, так и хочется спросить - ну что *****, стоило твоя оторванная нога и жопа 200к рублей, или может все же стоило остаться в своем мухосранске.
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01.07.2024 14:57 Відповісти
Выходыт шо, он перед этим напрасно ноги брил?
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01.07.2024 14:57 Відповісти
даааааа ((((( я не знаю , что у нас за ВЗРЫВЧАТОЕ вещество в дроне , но работает оно СТРАШНО !!!! после таких кадров русня должна ПОГОЛОВНО ломануться к себе на болота !!!! "лимонка" такие увечья не наносит , она убивает, но так чтоб НОГИ отрывало , капец !!!((((
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01.07.2024 21:20 Відповісти
Ось так воно, за обмилка прутіна, задниці рашисти рвуть..!!
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01.07.2024 21:21 Відповісти
соловьев , багдасаров, сатановский , михеев , попов , шейнин , куликов , армяне всех мастей , скабеева и многие многие другие , ну КАК вам эти КАДРЫ !!! это ваших рук дело !!! ваших !!!! а теперь ходите в БУЛОШНУЮ и оглядывайтесь , чтоб его РОДСТВЕННИК с вами не РАССЧИТАЛСЯ !!!! а вы смотрите , я знаю СМОТРИТЕ эти кадры !!!
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01.07.2024 21:27 Відповісти
Як його ковбасе, напевно "приход" спіймав, дЬорганий якийсь. Ну що, потвора, заробив на золотий зуб?
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01.07.2024 22:41 Відповісти
Ну, і куди це він зібрався? Що, досі хоче Київ за 2 дня взяти?
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01.07.2024 23:08 Відповісти
 
 