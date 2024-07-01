Окупанту відірвало ногу і порвало зад. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" прямим влучанням ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання осколкової бомби fpv-дрона в стегно російського солдата під Авдіївкою. Вибухом розірвало зад та відірвало ногу. Найрезультативніші винищувачі російської піхоти із батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади показують черговий віртуозний розрив російського окупанта", - йдеться у коментарі до відео.

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