Оккупанту оторвало ногу и порвало зад
Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" прямым попаданием ликвидировал оккупанта на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Прямое попадание осколочной бомбы fpv-дрона в бедро российского солдата под Авдеевкой. Взрывом разорвало зад и оторвало ногу. Самые результативные истребители российской пехоты из батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады показывают очередной виртуозный разрыв российского оккупанта", - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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я повеселішав
що вам пробити ,
чи жити , чи вмирати за плєшивого путлєра - вбивцю😡
И порвало Ваньке сраку!
Все-равно снимать не брошу,
Потому что стал хорошим!
(Агония Барто)