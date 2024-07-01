Оккупанту оторвало ногу и порвало зад

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" прямым попаданием ликвидировал оккупанта на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Прямое попадание осколочной бомбы fpv-дрона в бедро российского солдата под Авдеевкой. Взрывом разорвало зад и оторвало ногу. Самые результативные истребители российской пехоты из батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады показывают очередной виртуозный разрыв российского оккупанта", - говорится в комментарии к видео.

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