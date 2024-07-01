В Курской и Воронежской областях начались проблемы с электроэнергией после атаки дронов
В Курской области РФ заявили о возникновении дефицита электроэнергии в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.
Кроме того, в Курской области "из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах может возникнуть дефицит мощности электроэнергии".
По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. Российские силы ПВО якобы уничтожили 36 украинских беспилотников.
Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.
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20 тисяч...... Оце трагедія, просто смішно...... Треба значно посилити роботу в цьому напрямку, бо там ще й досі неоране поле......
Корреспондент «Звезды» пообщался со школьниками из Белгородской области и узнал что, чувствуют российские военные на передовой, получая такие письма.
Скрип цветных карандашей повсюду разбавляет столь редкую тишину в классе - с таким усердием 1 «Б» класс пишет письма российским солдатам. Здесь тебе и сердца с триколором и Георгиевские ленты с красными звездами. Детским неровным почерком самые искренние пожелания нашим воинам. Семилетний Даня к своему рисунку написал целое обращение.
«Дорогой солдат. Пишет тебе ученик 1 Б класса. Мое послание тебе это благодарность за то, что ты защищаешь нас от врагов, чтобы я мог спокойно спать и ходить в школу», - говорится в одном из посланий.
2022-04-22
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Таперича не то что давеча. Таперича пишите в спортлото и лигу сексуальных реформ - пущай свет дают. Или лучину с керосиновой лампой хотя бы