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В Курской и Воронежской областях начались проблемы с электроэнергией после атаки дронов

У Курській та Воронезькій області зникло світло після атаки БПЛА

В Курской области РФ заявили о возникновении дефицита электроэнергии в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.

Кроме того, в Курской области "из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах может возникнуть дефицит мощности электроэнергии".

Читайте также: На Белгородскую область за год упало, по меньшей мере, 38 российских авиабомб: WP получило доказательства

По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. Российские силы ПВО якобы уничтожили 36 украинских беспилотников.

Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.

Автор: 

россия (96107) Тарифы на электроэнергию (2174) дроны (4079)


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Топ комментарии
+18
Господи, хай дрони долетять до https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B024 ПС Жєлззногорская (1680 MВА), до неї всього 100 км від кордону Сумської області.
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01.07.2024 15:14
+6
Та ладна....путлєр сказаф, шоб поросность цейво "повишать"
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01.07.2024 15:12
+4
Варто йти далі...далі.... руйнувати й руйнувати.
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01.07.2024 15:13
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Та ладна....путлєр сказаф, шоб поросность цейво "повишать"
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01.07.2024 15:12 Ответить
В темряві більше сексу а там і рождаємость для мясних штурмів.
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01.07.2024 15:18 Ответить
...так я ж і кажу - опоросність
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01.07.2024 15:21 Ответить
Можливо вони яйцями розмножуються. як глисти
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01.07.2024 15:28 Ответить
Варто йти далі...далі.... руйнувати й руйнувати.
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01.07.2024 15:13 Ответить
Господи, хай дрони долетять до https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B024 ПС Жєлззногорская (1680 MВА), до неї всього 100 км від кордону Сумської області.
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01.07.2024 15:14 Ответить
"ноль на фазу" - бЫвает..
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01.07.2024 15:14 Ответить
ноль на землю
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01.07.2024 15:30 Ответить
Оце діло. Масованості замало
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01.07.2024 15:14 Ответить
Далі буде ? To be continued ?
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01.07.2024 15:15 Ответить
Зазначається, що у Воронезькій області понад 20 тисяч людей з 4 районів залишилися без світла. Джерело:

20 тисяч...... Оце трагедія, просто смішно...... Треба значно посилити роботу в цьому напрямку, бо там ще й досі неоране поле......
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01.07.2024 15:15 Ответить
Укрэнерго не тот тумблер выключили.
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01.07.2024 15:22 Ответить
По всей России проходит акция «Письмо солдату». Школьники отправляют участникам спецоперации по защите ДНР и ЛНР послания со словами поддержки. Некоторые пишут целые сочинения о том, как восхищаются их подвигами. Первоклассники отправляют рисунки.

Корреспондент «Звезды» пообщался со школьниками из Белгородской области и узнал что, чувствуют российские военные на передовой, получая такие письма.

Скрип цветных карандашей повсюду разбавляет столь редкую тишину в классе - с таким усердием 1 «Б» класс пишет письма российским солдатам. Здесь тебе и сердца с триколором и Георгиевские ленты с красными звездами. Детским неровным почерком самые искренние пожелания нашим воинам. Семилетний Даня к своему рисунку написал целое обращение.

«Дорогой солдат. Пишет тебе ученик 1 Б класса. Мое послание тебе это благодарность за то, что ты защищаешь нас от врагов, чтобы я мог спокойно спать и ходить в школу», - говорится в одном из посланий.

2022-04-22
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Таперича не то что давеча. Таперича пишите в спортлото и лигу сексуальных реформ - пущай свет дают. Или лучину с керосиновой лампой хотя бы
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01.07.2024 15:29 Ответить
Гасова лампа то не скрепно - і гас також такшо лучина ***** лишається .
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01.07.2024 16:30 Ответить
у Воронезькій біля Лисків теж є смачна https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B000 ПС Лиски на 330/220/110/10 kV, 880 МVA, від Куп'янська 200 км.
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01.07.2024 15:32 Ответить
 
 