В Курской и Воронежской областях начались проблемы с электроэнергией после атаки дронов

В Курской области РФ заявили о возникновении дефицита электроэнергии в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.

Кроме того, в Курской области "из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах может возникнуть дефицит мощности электроэнергии".

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По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. Российские силы ПВО якобы уничтожили 36 украинских беспилотников.

Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.