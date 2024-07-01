Представитель ТЦК должен показать служебное удостоверение при проверке документов: Кабмин утвердил форму
Правительство утвердило форму служебного удостоверения, которое должны показать представители ТЦК при проверке военно-учетных документов граждан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Отмечается, что в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением №560, во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и показать удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).
Кабмин внес изменения в постановление, урегулировав форму такого удостоверения и порядок выдачи.
"Так, согласно изменениям, служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается на основании приказа соответствующего руководителя, определенного в абзаце 7 пункта 31 настоящего Порядка, председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации), удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной госадминистрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)", - объясняет издание.
Соответственно утверждена форма такого удостоверения:
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Доречі там жодного слова про бусифікацІю та пакуваня, жодного слово про право затримання та доставлення в приміщення ТЦК громадян України володарями цього посвідчення .
Це якщо порахувати більш ніж пів мільйона людей
Це те, що до сих пір, два роки війни вже минуло а ТЦКшники були незаконними військовими формуваннями, бо не мали навіть встановленого державою зразка посвідчення.
Тобто до цього часу вони діяли незаконно і не мали права навіть нікого зупиняти, не те що хапати, не маючи посвідчень.
Значить, до сих пір, це було викрадення людей та тероризм з їхньої сторони.
для них це справа 1 дня
статьім'я і вже став
Тепер для знущань, бусіфікацій та "вручення повісток"
НЕ ПОТРІБНО БУТИ СПІВРОБІТНИКОМ ТЦК!
Таку "справу" можуть вручить будь якому гопніку.
І ВОНА БЕЗСТРОКОВА!
Гопніку може "підробляти" у вихідні, не робочий час, у відпустці, ...
Це все,що потрібно знати про ТЦК!!!Вони не створені,нелегітимні як і ЗЕ
Вони показують завжди!! Просто люди через неуважність б'ються головою об дверцята бусика Незламності і одразу забувають що їм показали .