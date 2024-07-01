Представитель ТЦК должен показать служебное удостоверение при проверке документов: Кабмин утвердил форму

Правительство утвердило форму служебного удостоверения, которое должны показать представители ТЦК при проверке военно-учетных документов граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Отмечается, что в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением №560, во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и показать удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Кабмин внес изменения в постановление, урегулировав форму такого удостоверения и порядок выдачи.

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"Так, согласно изменениям, служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается на основании приказа соответствующего руководителя, определенного в абзаце 7 пункта 31 настоящего Порядка, председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации), удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной госадминистрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)", - объясняет издание.

Соответственно утверждена форма такого удостоверения:

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