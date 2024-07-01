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Новости мобилизации
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Представитель ТЦК должен показать служебное удостоверение при проверке документов: Кабмин утвердил форму

Кабмін затвердив форму службового посвідчення, яке має показати ТЦК при перевірці документів

Правительство утвердило форму служебного удостоверения, которое должны показать представители ТЦК при проверке военно-учетных документов граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Отмечается, что в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением №560, во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и показать удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Кабмин внес изменения в постановление, урегулировав форму такого удостоверения и порядок выдачи.

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"Так, согласно изменениям, служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается на основании приказа соответствующего руководителя, определенного в абзаце 7 пункта 31 настоящего Порядка, председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации), удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной госадминистрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)", - объясняет издание.

Соответственно утверждена форма такого удостоверения:

Форма службового посвідчення ТЦК

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Автор: 

документ (400) Кабмин (14034) мобилизация (2807) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+23
Нехай "Кабмін" забезпечить ТЦК одностроєм ,щоб не ганьбили форму ЗСУ...
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01.07.2024 16:36
+15
Нічого собі, скільки ступенів захисту )))
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01.07.2024 16:31
+11
Окрім саркастичної посмішки, ця "новина" більше нічого не викликає
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01.07.2024 16:42
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В бусе и покажет.
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01.07.2024 16:30 Ответить
Відп..ять , заставлять підписати контракт, а потом і «покажуть». Уроди, хоч би лад з ними навели, а не показухою займалися
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01.07.2024 17:20 Ответить
Псіна хтось за тебе кров пролива а ти тут гавкаєш на шибеницю тебе івсю твою рідню чистіше повітря буде
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01.07.2024 20:06 Ответить
а за тебе ***** хто кров проливає поки тебе підтікає???
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01.07.2024 23:07 Ответить
Нічого собі, скільки ступенів захисту )))
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01.07.2024 16:31 Ответить
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01.07.2024 16:43 Ответить
І не кажіть, може, собі про всяк випадок надрукувати? )
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01.07.2024 17:23 Ответить
На лобі напиши підар це тобі личить
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01.07.2024 20:07 Ответить
Своїх шукаєш, противньій? Звернись до орків, партнер неодмінно знайдеться. )
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01.07.2024 20:16 Ответить
Це щось неймовірн. Боюсь, що всі будуть показувати один одному це посвідчення.
Доречі там жодного слова про бусифікацІю та пакуваня, жодного слово про право затримання та доставлення в приміщення ТЦК громадян України володарями цього посвідчення .
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01.07.2024 18:18 Ответить
При современном развитии печатного дела на Западе .... это такой пустяк, что об этом смешно говорить (с)
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01.07.2024 16:34 Ответить
Нехай "Кабмін" забезпечить ТЦК одностроєм ,щоб не ганьбили форму ЗСУ...
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01.07.2024 16:36 Ответить
Право на вручення повісток є, а право на їх складання???
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01.07.2024 16:38 Ответить
у людини також є право відмовитись від їх послуг по перевірці
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01.07.2024 18:50 Ответить
Окрім саркастичної посмішки, ця "новина" більше нічого не викликає
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01.07.2024 16:42 Ответить
"... представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище ім'я та по-батькові (за наявності)..." Це ще що за цирк?
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01.07.2024 16:44 Ответить
Так ведь, клоуны.
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01.07.2024 17:11 Ответить
Зате не такі як ти і тобі подібні підари
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01.07.2024 20:10 Ответить
Та не кажи))
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01.07.2024 17:18 Ответить
Не у всіх громадян України є «по батькові». Якщо якась особа набула громадянство України але в її документах згідно з нормами країни звідки вона переїхала до України «по батькові» не вказується, то і в українських документах така особа фігурує без «по батькові».
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01.07.2024 17:21 Ответить
То ТЦКашники вже з інших країн до нас приїжджають?
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01.07.2024 18:50 Ответить
Яскравий приклад коли з іншої країни в Україну приїхав видатний діяч нині правлячої зеленої владиАрахамія - отримав громадянство України і став депутатом Верховної Ради України, а не рядовим ТЦКашником. Україна це країна можливостей для людей з різних куточків світу.
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01.07.2024 20:06 Ответить
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01.07.2024 20:30 Ответить
Ось Реальні Наші Втрати...
Це якщо порахувати більш ніж пів мільйона людей
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01.07.2024 16:47 Ответить
І скільки з цих двохсот тисяч підуть на компенсацію втрат, а скільки - на створення нових бригад? Про це видання щось каже?
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01.07.2024 16:55 Ответить
Поцікався скільки тисяч виведених поза штат з зарплатнею 800 грн в місяць.
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01.07.2024 20:08 Ответить
а де написано "пакувати в буси"???
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01.07.2024 17:05 Ответить
Цікаво: а чому мені не смішно? Вот ці уроди з мене прикалуються, а мені вже ніфіга не смішно з цього цирку. А да, бо то все ІПСО винне
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01.07.2024 17:17 Ответить
А головне чомусь не згадується.
Це те, що до сих пір, два роки війни вже минуло а ТЦКшники були незаконними військовими формуваннями, бо не мали навіть встановленого державою зразка посвідчення.
Тобто до цього часу вони діяли незаконно і не мали права навіть нікого зупиняти, не те що хапати, не маючи посвідчень.
Значить, до сих пір, це було викрадення людей та тероризм з їхньої сторони.
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01.07.2024 17:25 Ответить
На ваші закиди є дві універсальні відмовки: "іпсо" та "в країні війна".
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01.07.2024 17:34 Ответить
Яким законом і коли створене ТЦК ?Цирк продовжуеться.Треба ж і поліції посвідчення намалювать .ТЦК незаконне збройне формування заборонене конституцією!!!Можна посилать нах і далі
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01.07.2024 18:23 Ответить
Зараз суперхерой "Moon" намалює пачку таких посвідченнь.
для них це справа 1 дня
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01.07.2024 18:26 Ответить
Він змінив стать ім'я і вже став

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02.07.2024 08:28 Ответить
ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ "ФІШКУ"!!!
Тепер для знущань, бусіфікацій та "вручення повісток"
НЕ ПОТРІБНО БУТИ СПІВРОБІТНИКОМ ТЦК!
Таку "справу" можуть вручить будь якому гопніку.
І ВОНА БЕЗСТРОКОВА!
Гопніку може "підробляти" у вихідні, не робочий час, у відпустці, ...
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01.07.2024 18:40 Ответить
Історія 19 липня 2017 року Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження щодо погодження з запропонованим Міністерством оборони України пілотним проєктом щодо утворення ТЦК з 1 серпня по 31 грудня 2017 року на базі Чернігівського обласного військового комісаріату (нині - Чернігівський обласний ТЦК та СП).

Це все,що потрібно знати про ТЦК!!!Вони не створені,нелегітимні як і ЗЕ
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01.07.2024 18:59 Ответить
Як що у ТЦК нема права затримувати людину, бо це не поліція, то людина взагалі може мимо них проходити не зупиняючись.
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01.07.2024 20:09 Ответить
Це ІПСО!!
Вони показують завжди!! Просто люди через неуважність б'ються головою об дверцята бусика Незламності і одразу забувають що їм показали .
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01.07.2024 21:06 Ответить
 
 