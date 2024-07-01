Предприятия должны безотлагательно сообщать ТЦК о работниках, отказавшихся от повестки и написавших заявления об увольнении, - СМИ

В постановлении Кабмина №560 отмечается, что руководители предприятий должны сообщать в ТЦК, если их работники отказались от получения повестки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Следовательно, руководители предприятий, учреждений, организаций:

издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, который прислал распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под их личную подпись;

осуществляют на предприятии информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации;

сообщают письменно в 3-дневный срок ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) до пунктов сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;

безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении.

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"Также постановление определяет, что вручать повестки должны представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей). Назначение представителей предприятий, уполномоченных вручать повестки, осуществляется приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки", - отмечает издание.

Кроме этого, по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

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