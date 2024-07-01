Предприятия должны безотлагательно сообщать ТЦК о работниках, отказавшихся от повестки и написавших заявления об увольнении, - СМИ
В постановлении Кабмина №560 отмечается, что руководители предприятий должны сообщать в ТЦК, если их работники отказались от получения повестки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Следовательно, руководители предприятий, учреждений, организаций:
- издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, который прислал распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;
- организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под их личную подпись;
- осуществляют на предприятии информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации;
- сообщают письменно в 3-дневный срок ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;
- обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) до пунктов сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;
- безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении.
"Также постановление определяет, что вручать повестки должны представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей). Назначение представителей предприятий, уполномоченных вручать повестки, осуществляется приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки", - отмечает издание.
Кроме этого, по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:
- представителями ТЦК;
- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.
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та зараз продовжуть це робити з підтишка соботуючи усе де можна, як тільки можна !!!https://youtu.be/8yDU1r0Matg?t=9
Повоюємо ще років десять з нашим незламним Зе - і всі відсвяткуємо перемогу - українці у вишиванках в Канаді ,Німеччині , Польщі і "українці в сарі,паранджі та тюрбанах в Україні .
І до речі відпаде проблема з РПЦ - томущо більшість буде сповідувати іслам та індуїзм . Я думаю ,що це вже ПЕРЕМОГА - адже жоден москаль дивлячись на нас не скаже - шо це руській мір
Ось це і є нормальна, добровільна мобілізація, якою вона і має бути.
Якщо командування нормальне, то й люди самі підуть, результат на лице.
А ТЦК навпаки дискредитують мобілізацію та вбивають любу мотивацію йти в армію.
Тільки добровільна мобілізація, някого примусу. Бо якщо і далі буде примус, то буде поразка і капітуляція.
Влада поки, що реально налаштована на примусову мобілізацію а значить на капітуляцію і нічого не хоче міняти.
Вже багато військових, які реально воюють на фронті, кажуть, що цих генералів треба гнати а на їх місце треба бойових офіцерів, які добре себе зарекомендували в боях на фронті і які мають авторитет серед військових.
Ця постанова взагалі протирічить Конституції та законам України, а значить може бути скасована любим судом і може не виконуватися.
А взагалі, це якийсь театр абсурду.
Генерали, які мають відповідати за своїх підлеглих, спеціально побільше нищать своїх солдат, за це отримують Героїв, як у випадку з м'ясником Содолем.
Кабмін, який відповідає за економіку, спеціально нищить її, такими постановами.
Президент, який має бути гарантом Конституції та прав і свобод громадян, навпаки плює на Конституцію та порушуючи всі права громадян.
Це тільки у нас таке можливе та в авторитарних країнах як рашка, Північна Корея, Іран.
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
а от чи мають вони юрисдикцію в обмеженні прав та свобод громадян поза того, що прийнято законодавчою гілкою у вигляді закону?..
ось до чого запитання
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. (Мобілізація)
та інші.
от я - проти війні! я за ефективну дипломатію! за справжню борьбу с коррупцією, за тотальне озброєння, за розробку далекобійної зброї
а ти, якщо так хочешь всіх затягти на війну, чого так далеко побіжав?
Пиндеть не мешки ворочить, чужимы руками хорошо любое овно разгребать. Сидел бы ты в своей палате олень, а мы тут без тебя разберемся, не надо нам тут советы раздавать, мы ведь и тебе можем сказать куда тебе идти.
Вони нас хочуть всіх вбити. Не дуже багато простору для "дипломатії".
якщо ти тягнеш людей на війну, збирай манатки зі своїх *******, куда ти там збіжав, і воюй в перших рядах! тоді ти достименно дізнаєшся що таке війна і куди ти тягнеш інших!!!
а я кажу про ДИПЛОМАТІЮ! яка, по-перше, мала мати місце ще до початку вторгнення!
ДИПЛОМАТІЯ, *****, а не безумне бикування пародіями яке під собою не має ніяких справжніх сил, і призвело це бикування тільки до страждання мільйонів людей!
по-друге, дипломатією мають займатися дипломати а не пародія на них! тоді і результати будуть!
вчепилися в крісла як кліщі, неможливо відірвати, хоча наочно видно, що никуя не справляється зі своїми обовʼязками!
ДИПЛОМАТІЯ, *****, а не безумне бикування пародіями.."
Опять пустое бла-бла-бла.. Какая дипломатия если к вторжению они давно готовились и российские спецслужбы давно обрабатывали русскоязычное население. после захвата кгб-шным путлером власти в расее. Все мы становимся "очень умными" после случившегося..
А "дипломатический" выход был один - вступить по принуждению в Таможенный союз и в ОДКБ, и тогда, может, Янукович правил бы до сих пор..
Я бы почти согласился бы с Вами, но нет. Простой пример:
Я перед войной зарабатывал на удалёнке около 1300 € в месяц (около 39 тысяч гривен) + постоянная работа врачом - около 15 тысяч гривен (но это не учитываем). Мой знакомый на Насосэнергомаше зарабатывал 17 тысяч гривен. 20 процентов НДС с каждой покупки платили мы оба. А значит, потратив всю свою зарплату, я заплатил 7,800 грн налога, а он всего 3,400 грн. Я уже не говорю о том, что ЗП я получал в евро и из-за рубежа, тем самым снижая курс евро на внутреннем рынке.
И нахер бы не пошёл такой стукач-руководитель, это в лучшем случае. Сливать персоналку своих людей какой то часной конторы тыцыкунской или минообороновской - это стукачество в чистом виде, за что принепременно руководитель будет страдать.
А то повідомлення ще впроваджувати. А краще як прикордонники, зупинили штраф написали в віддали військкомат.
Головне, що можна впровадити будь-який указ що зобов'яже іншого. А питали його(підприємця) чи йому воно треба , чи є час цим займатись замість когось.