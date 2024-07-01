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Новости мобилизации
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Предприятия должны безотлагательно сообщать ТЦК о работниках, отказавшихся от повестки и написавших заявления об увольнении, - СМИ

повістка

В постановлении Кабмина №560 отмечается, что руководители предприятий должны сообщать в ТЦК, если их работники отказались от получения повестки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Следовательно, руководители предприятий, учреждений, организаций:

  • издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, который прислал распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;
  • организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под их личную подпись;
  • осуществляют на предприятии информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации;
  • сообщают письменно в 3-дневный срок ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;
  • обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) до пунктов сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;
  • безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении.

Читайте: В Минобороны объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных: Есть достаточно возможностей сделать это за считанные минуты

"Также постановление определяет, что вручать повестки должны представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей). Назначение представителей предприятий, уполномоченных вручать повестки, осуществляется приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки", - отмечает издание.

Кроме этого, по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

  • представителями ТЦК;
  • группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

Также смотрите: В Ивано-Франковске мужчину силой затолкали в полицейский автомобиль: В ТЦК заявили, что у него не было с собой документов. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (2807) ТЦК (600)


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Топ комментарии
+36
Більше 1000 заявок на вступ в окремий полк Птахи Мадяра (414 ОПУБАС МП ЗСУ) за 24 години!

Ось це і є нормальна, добровільна мобілізація, якою вона і має бути.

Якщо командування нормальне, то й люди самі підуть, результат на лице.

А ТЦК навпаки дискредитують мобілізацію та вбивають любу мотивацію йти в армію.

Тільки добровільна мобілізація, някого примусу. Бо якщо і далі буде примус, то буде поразка і капітуляція.
Влада поки, що реально налаштована на примусову мобілізацію а значить на капітуляцію і нічого не хоче міняти.
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01.07.2024 10:24
+35
''Я вам нічєво нє должєн''. Знайома фраза?
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01.07.2024 10:01
+32
Пи...а підприємствам, п...да економіці - це і є мета зелешобли.
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01.07.2024 10:13
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Правила форума Совет форумчан
В ТЦК руки довгі - ніхто не забутии - ніщо не забуто
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01.07.2024 09:48 Ответить
ну так !!! ці "патріоти" виконуючи "оманські договорняки" https://youtu.be/8yDU1r0Matg?t=9 чуть не здали Україну під окупацію паРаші )(уйло весною 2022 року
та зараз продовжуть це робити з підтишка соботуючи усе де можна, як тільки можна !!!https://youtu.be/8yDU1r0Matg?t=9
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01.07.2024 10:04 Ответить
тихо-тихо, а то зараз "андревMoon" прилетить і назве тут всіх "грьобаними" ухилянтами
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01.07.2024 10:14 Ответить
І після цього, ви, тролі, побіжете записуватися до ЗСУ ?
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01.07.2024 18:31 Ответить
А коли потрібно фіксувати звільнення до вторгнення 2022 року, після чи станом на 01 липня ц.р.?! Щось не второпав.
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01.07.2024 10:00 Ответить
''Я вам нічєво нє должєн''. Знайома фраза?
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01.07.2024 10:01 Ответить
Пи...а підприємствам, п...да економіці - це і є мета зелешобли.
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01.07.2024 10:13 Ответить
Ви хочете зберегти підприємства для Х@йла ?
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01.07.2024 22:35 Ответить
Тому підприємства будуть брати арбаів ,індусів ,пакистанців .

Повоюємо ще років десять з нашим незламним Зе - і всі відсвяткуємо перемогу - українці у вишиванках в Канаді ,Німеччині , Польщі і "українці в сарі,паранджі та тюрбанах в Україні .

І до речі відпаде проблема з РПЦ - томущо більшість буде сповідувати іслам та індуїзм . Я думаю ,що це вже ПЕРЕМОГА - адже жоден москаль дивлячись на нас не скаже - шо це руській мір
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01.07.2024 10:14 Ответить
Русскій мір це кадиров.
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01.07.2024 14:13 Ответить
У Чернігові є таке підприємство, директор вже послав заявку на десяток пакістанців. Чи то індонезіців... Вони схожі такі чорні. Тож дешевше платити їм, ані ж шукати можливість утримати наших чоловіків-слюсарів.
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01.07.2024 14:37 Ответить
Також люди. Чи Ви расистка ?
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01.07.2024 22:39 Ответить
Це схоже на Порошенко, зупини війну у 2015 році
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01.07.2024 22:37 Ответить
Якщо б не той порошенко, українці з москалями б стояли під Лісабоном. Саме з цим лозунгом москалі навалилися в 2022 році. "Росія від Лісабона до Владивостока!"
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02.07.2024 08:30 Ответить
А ху-ху вони не хо-хо ?
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02.07.2024 11:07 Ответить
Більше 1000 заявок на вступ в окремий полк Птахи Мадяра (414 ОПУБАС МП ЗСУ) за 24 години!

Ось це і є нормальна, добровільна мобілізація, якою вона і має бути.

Якщо командування нормальне, то й люди самі підуть, результат на лице.

А ТЦК навпаки дискредитують мобілізацію та вбивають любу мотивацію йти в армію.

Тільки добровільна мобілізація, някого примусу. Бо якщо і далі буде примус, то буде поразка і капітуляція.
Влада поки, що реально налаштована на примусову мобілізацію а значить на капітуляцію і нічого не хоче міняти.
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01.07.2024 10:24 Ответить
Їм та мобілізація до самої ср..ки,там бабло чемоданами за основу.
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01.07.2024 10:30 Ответить
Да но ттаких 1000 тяжело просто так отправитть гибнуть за какой-то куст за который потом очередной хененрал напишет отчетик. С таким рекрутингом хенералы без хлеба остануться.
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01.07.2024 10:42 Ответить
Такі совкові Генерали м'ясники вже не потрібні. Все на що вони здатні, вже вся Україна і світ побачили, по результатах на фронті.
Вже багато військових, які реально воюють на фронті, кажуть, що цих генералів треба гнати а на їх місце треба бойових офіцерів, які добре себе зарекомендували в боях на фронті і які мають авторитет серед військових.
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01.07.2024 10:56 Ответить
Стоп! А кому вони не потрібні? зеполеону точно вони не потрібні?
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01.07.2024 11:29 Ответить
Напрошується висновок, якщо б не волонтери, та добровольчі формування які переросли в потужні самостійні бригади, то фронт давно би посипався. Байдужі м'ясники - генерали яких призначила влада втопили би в крові останніх патріотів.
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02.07.2024 00:11 Ответить
Так, у постанові КМУ від 16.05.24 №560 є таке положення та такий термін, як невідкладно інформувати про відмову від отримання повістки та написання заяви про звільнення такого працівника. Але от один момент, невідкладно це який проміжок часу? Я веду до того, що роз'яснення у термінах не має. Невідкладно, трактувати можна ж по різному у часі. Тобто з правової точки зору порушень не буде, якщо і місяць пройде.
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01.07.2024 10:27 Ответить
А взагалі, що таке постанови Кабміну, це, що закон?
Ця постанова взагалі протирічить Конституції та законам України, а значить може бути скасована любим судом і може не виконуватися.
А взагалі, це якийсь театр абсурду.
Генерали, які мають відповідати за своїх підлеглих, спеціально побільше нищать своїх солдат, за це отримують Героїв, як у випадку з м'ясником Содолем.
Кабмін, який відповідає за економіку, спеціально нищить її, такими постановами.
Президент, який має бути гарантом Конституції та прав і свобод громадян, навпаки плює на Конституцію та порушуючи всі права громадян.
Це тільки у нас таке можливе та в авторитарних країнах як рашка, Північна Корея, Іран.
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01.07.2024 10:40 Ответить
Звичайно, що постанова не Закон і відповідно не має вищої юридичної сили. Постанову КМУ №560 ніхто поки не оскаржував і судових рішень по ній не має. Тому вона дійсна, як не крути. Якщо є протиріччя, саме от зараз вони вирішуються в судовому порядку індивідуально. Питання некомпетентності зелених довбаграїв це взагалі окрема історія.
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01.07.2024 10:57 Ответить
А може навпаки, зелені компетентні... у нищенні громадян та України? І спеціально таке витворяють.
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01.07.2024 11:01 Ответить
да щас, выполнять такое не надо, ибо сам добровольно при выполнении становишься соучастником преступления
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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01.07.2024 11:32 Ответить
Ви про що? Я не зрозумів.
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01.07.2024 11:36 Ответить
От ви, видається, юрист, ану підкажіть, постанови камбіну мають юрисдикцію на органи державної влади, підприємства та організації, по ієрархії виконавчої гілки влади,
а от чи мають вони юрисдикцію в обмеженні прав та свобод громадян поза того, що прийнято законодавчою гілкою у вигляді закону?..
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01.07.2024 12:38 Ответить
Будь які розпорядження, накази, постанови і т.д. і т.п. по своїй суті не можуть суперечити ні Конституції, ні Законам. Закони - це похідні від Конституції. Постанови, розпорядження - це, як би пояснити просто, правила та роз'яснення, як правильно Законом користуватися (причому вони обо'язкові до виконання). Тобто, в Законі не можливо все розписати та роз'яснити, оскільки дуже часто одним прийнятим Законом вносяться зміни чи доповнення до інших законодавчих актів... відповідно у Уряду є така функція (повноваження) приймати ті чи інші постанови, розпорядження... Інше вже питання, що саме приймають у ВР так і Уряді. Якщо вже скоротити, то так, постанови Уряду обов'язкові до виконання всіма органами влади, підприємствами, організаціями. Є противага... суди. Щось суперечить Закону, є суди різних інстанцій. От і все.
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01.07.2024 13:42 Ответить
І починається нерозуміння, що ж законно, а що незаконно, що дотримуватись, а що ігнорувати, що оскаржувати, а що виконувати. Кожне починає трактувати постанови кабміну як йому вигідно. Недосконала система. Створює хаос і правові коллізії
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01.07.2024 18:11 Ответить
В жодній країні не існує досконалої правової системи. Україна не виключення. І повірте, вічна тема вишуковування шпаринок в законодавстві. Це роблять всі, юристи, правозахисники, судді, поліція, прокурори, громадяни... Законне абсолютно все, що на даний момент є діючим у законодавстві.
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02.07.2024 11:49 Ответить
так я до того, що громадянину, який не є держслужбовцем, чи не є на роботі в організації чи підприємстві, а перебуває у своїй виключно особистій сфері життєдіяльності (умовно, пішов по хліб до магазину), яким боком постанови уряду, якщо вони не стосуються обмежень цього магазину, а особисто лиш його? це законно?..
ось до чого запитання
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01.07.2024 18:34 Ответить
Всі громадяни зобов'язані виконувати в тому числі і постанови Уряду. Але є але... як вже вище писали, якщо це не суперечить законодавству чи може призвести до наслідків для національної безпеки, оборони, нанести шкоду здоров'ю чи майну... все залежить від ситуації і є індивідуальним моментом. Розумієте, більшість не цікавлять якісь моменти, всім цікаво в загальному. Ну от наприклад: Законодавство проо мобілізацію суперечить Конституції! Даколє! Все незаконно, тцк не існує!!!". Ок... давайте з державою судитись. Доводити, що певні рішення прийнятті в супереч Конституції та Законам. Знову ж таки, зрозумійте, якщо говорити чисто в правовому полі, доки офіційно певні законодавчі акти дійсні, то ті чи інші посадові особи, які їх виконують нічого не порушують. Тому... або оскарження і рішення суду, або сорі...
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02.07.2024 11:43 Ответить
Жоден закон не може обмежувати права дані Коституцією. Зеленський порушує статті Конституції:
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. (Мобілізація)
та інші.
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02.07.2024 08:58 Ответить
З чимось погоджуюсь, з чимось ні. Не питання, на вашу думку Ваші права порушенні. Готуйте позов до суду першої інстанції.
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02.07.2024 11:45 Ответить
так а чого ти сбєжав так далеко, якщо свербить в сраці повоювати?

от я - проти війні! я за ефективну дипломатію! за справжню борьбу с коррупцією, за тотальне озброєння, за розробку далекобійної зброї

а ти, якщо так хочешь всіх затягти на війну, чого так далеко побіжав?
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01.07.2024 12:21 Ответить
одужуй, хворобливий ти наш дурачьок!
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01.07.2024 14:31 Ответить
Так что ты делаешь на чужбине? Или тоже уклоняешься?
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02.07.2024 09:04 Ответить
А ты если так болеешь,почему не приедешь воевать? Санитары не пускают?
Пиндеть не мешки ворочить, чужимы руками хорошо любое овно разгребать. Сидел бы ты в своей палате олень, а мы тут без тебя разберемся, не надо нам тут советы раздавать, мы ведь и тебе можем сказать куда тебе идти.
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01.07.2024 14:36 Ответить
Слишь ти, руцькомовна тварюка, ти на українському сайті, тому пащу закрий і не відсвічуй !
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01.07.2024 14:43 Ответить
Через тебе, підора, російськомовного і почалася ця війна, коли ви в 2014 році на Донбасі почали вийобуватися! А коли ти побачив піздець, а не "русскій мір", то з'їбав в Естонію. І зараз ти вказуєш як українцям воювати? Та пішов ти *****, бидло!
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01.07.2024 15:29 Ответить
Ты что, дурачок? Я в Эстонии родился и живу там, а в 2014 году этих сепаратистов и коллаборантов надо было сразу элиминировать, фактов для этого было предостаточно, особенно за лозунги "Путин, приди" можно было сразу сажать в кутузку, для этого в УК Украины имелись четкие статьи, а этого почему-то не делалось. А если бы в расее были такие демонстрации с лозунгами "Обама, приди", что бы с ними было через полчаса? Вот именно! Так что не надо здесь ... разводить..
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02.07.2024 09:30 Ответить
На жаль, на поточний час ніяких можливостей ні для якої дипломатії немає.

Вони нас хочуть всіх вбити. Не дуже багато простору для "дипломатії".
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01.07.2024 23:01 Ответить
А ты что сбежал так далеко, аж в Италию? Я родился и живу у себя в стране, а ты что делаешь на чужбине? Очередной уклонист, что-ли?
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02.07.2024 09:02 Ответить
так я нікого не закликаю "ваювать да пабєднава", на відміну від тебе!
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02.07.2024 09:06 Ответить
ти прикидаєшся чи від природи тупий?

якщо ти тягнеш людей на війну, збирай манатки зі своїх *******, куда ти там збіжав, і воюй в перших рядах! тоді ти достименно дізнаєшся що таке війна і куди ти тягнеш інших!!!

а я кажу про ДИПЛОМАТІЮ! яка, по-перше, мала мати місце ще до початку вторгнення!
ДИПЛОМАТІЯ, *****, а не безумне бикування пародіями яке під собою не має ніяких справжніх сил, і призвело це бикування тільки до страждання мільйонів людей!

по-друге, дипломатією мають займатися дипломати а не пародія на них! тоді і результати будуть!
вчепилися в крісла як кліщі, неможливо відірвати, хоча наочно видно, що никуя не справляється зі своїми обовʼязками!
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02.07.2024 09:32 Ответить
"..а я кажу про ДИПЛОМАТІЮ! яка, по-перше, мала мати місце ще до початку вторгнення!
ДИПЛОМАТІЯ, *****, а не безумне бикування пародіями.."
Опять пустое бла-бла-бла.. Какая дипломатия если к вторжению они давно готовились и российские спецслужбы давно обрабатывали русскоязычное население. после захвата кгб-шным путлером власти в расее. Все мы становимся "очень умными" после случившегося..
А "дипломатический" выход был один - вступить по принуждению в Таможенный союз и в ОДКБ, и тогда, может, Янукович правил бы до сих пор..
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02.07.2024 09:48 Ответить
Ну, видимо, теперь бизнесу ж&па... Хотя большинство моих знакомых и пациентов в Украине уже давно ушли на "фриланс".
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01.07.2024 10:50 Ответить
Хліб на фрілансі пекти, чи за токарним верстатом стояти теоретично можна, але практично неможливо.
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01.07.2024 18:14 Ответить
Ну у меня нет пациентов и знакомых, которые за токарным станком или в пекарне. Большинство на удалёнке, а теперь ещё и на фрилансе.
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01.07.2024 19:09 Ответить
"фрілансєри", на жаль, нічого фізично не виробляють. Та ще й податків практично не платять, окрім ПДВ. В умовах війни - користь від них країні невеличка. Тож фрілансерів після 17.07.2024 в першу чергу будуть тягти в ТЦК - бо навіть бронь від роботодавця не зможуть отримати, а значить швидко отримають на себе подання в Нац.Поліцію на примусову доставку в ТЦК.
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01.07.2024 23:05 Ответить
Бронь руйнує ідею рівності в правах.
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02.07.2024 09:02 Ответить
Нет, первыми будут тащить тех, кого легко найти, а это те у кого есть место работы. А человека на удалёнке искать долго и неудобно. Что касается налогов...
Я бы почти согласился бы с Вами, но нет. Простой пример:
Я перед войной зарабатывал на удалёнке около 1300 € в месяц (около 39 тысяч гривен) + постоянная работа врачом - около 15 тысяч гривен (но это не учитываем). Мой знакомый на Насосэнергомаше зарабатывал 17 тысяч гривен. 20 процентов НДС с каждой покупки платили мы оба. А значит, потратив всю свою зарплату, я заплатил 7,800 грн налога, а он всего 3,400 грн. Я уже не говорю о том, что ЗП я получал в евро и из-за рубежа, тем самым снижая курс евро на внутреннем рынке.
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02.07.2024 12:11 Ответить
Запускайте гіфку кім чен зе
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01.07.2024 10:50 Ответить
Хрєн Вам Зе
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02.07.2024 09:41 Ответить
Тепер всі на законодавчому рівні мають доносити на всіх? Привіт новітні "Павлики Морозови", "Гулаги", "враги народа", "дело врачей" Усі рівними шеренгами вперед в минуле
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01.07.2024 10:51 Ответить
ТЦК хочуть щоб за них хтось виконував роботу, а вони будуть отримувати зарплату
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01.07.2024 11:13 Ответить
да шмыгаль, издавай ещё постанову о хождении вверх-ногами, есть люди которые её и исполнят если зебараны)
И нахер бы не пошёл такой стукач-руководитель, это в лучшем случае. Сливать персоналку своих людей какой то часной конторы тыцыкунской или минообороновской - это стукачество в чистом виде, за что принепременно руководитель будет страдать.
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01.07.2024 11:22 Ответить
Але є одна проблемка. Якщо працівник просто заб'є болт і перестане ходити на роботу, то що робити? звільнити його не можна до кінця дії військового стану по постанові того ж кабміна
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01.07.2024 11:56 Ответить
А на який підставі взагалі будь яке приватне підпиємство має співпрацювати з іншим приватним підприємством "тцк", працівнику також треба поцікавитеся - чи є у цих двух підриємств якийсь договір про співпрацю, також заборонити передавати свої персональні дані згідно статті 63 Коституції..
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01.07.2024 12:18 Ответить
Есть кинофильм про инопланетян, там все люди ходят с колокольчиками в носу и приседают, спокойно живут только те у кого жёлтые и малиновые штаны.
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01.07.2024 12:33 Ответить
Отставить колокольчики, не положено! ))
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01.07.2024 19:59 Ответить
ЗЕкабмін зі своїми постановами йде нах-це не законотворчий орган.Узурпатори вже зовсім ох.
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01.07.2024 12:44 Ответить
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01.07.2024 12:49 Ответить
Таке вже було. При сталіні, коли "стучали" один на одного. Шукаємо "ворогів народу".
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01.07.2024 13:07 Ответить
Да роздайте всім по тавру (позначку) ,нехай одразу таврують.
А то повідомлення ще впроваджувати. А краще як прикордонники, зупинили штраф написали в віддали військкомат.
Головне, що можна впровадити будь-який указ що зобов'яже іншого. А питали його(підприємця) чи йому воно треба , чи є час цим займатись замість когось.
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01.07.2024 14:03 Ответить
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01.07.2024 14:04 Ответить
Три халеных бугая придолбались к бородачу-айтишнику (см фото)
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01.07.2024 14:05 Ответить
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01.07.2024 14:13 Ответить
Зе кгб, організації зроблено
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01.07.2024 14:07 Ответить
Прикро,але такі повідомлення збирають всіх кацапів,ботів, риго-малоросів,сцикунів і тим "какая разніца" Просто гидко читати. Іде знищення держави Україна,знищення людей,міст і сіл,а пробачте "гниди" обговорюють про способи уникнення мобілізації ,законність різних вимог і т.інш. Ви сукі вибрали цю владу,ви хотіли пожрать,посміяться Це і ваша вина в тому що ми небули готові до війни,нм подавай 95 квартал і дізель-шоу. Хочете стати раком перед фашистом-путіним,то скажіть і біжіть до нього,а не воняйте в чаті.Сорому у вас немає--бо ви продажні,безпринципні і славовольні сцикуни і ВОРОГИ УКРАЇНИ,
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01.07.2024 14:19 Ответить
Здається мені, Васю, що сам ти не підеш воювати, а таки будеш тут "воняти" і всіх обзивати
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01.07.2024 14:30 Ответить
Це все на що спроможний бот-кацап Тикати будеш в своїй пісочниці чи на свинарнику
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01.07.2024 14:38 Ответить
Значить я вгадав, зачепив за живе Достали олені обісрані, йдіть всі воюйте, а я на дівані посижу, але глядіть там не здайте ворогам мого дивана))) Ти або пензлюй захищай свій диван, або прикрий пельку, а ні, скажу куда тобі йти, поросяткові.
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01.07.2024 14:42 Ответить
Ну я ж говорю--стиль грьобаного кацапа,всім тикать і вказувати на диван Кацапе--ніколи не говори про людей не знаючи їх особисто. А у вас сопливих зразу питати де ти сидиш. Щоб мене задіяти "за живе" тобі потрібно багато вміти.багато знати,і багато що в житті зробити. А так ти пилюка на моїх черевиках.
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01.07.2024 15:03 Ответить
А пересидент на троні, який до цього привів країну, не турбує ?
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01.07.2024 14:43 Ответить
Васька-ухилянт знов самогоном залився і поліз в коментарі))
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01.07.2024 16:22 Ответить
А казали вони, що то Пуйло хоче совок відновити, але тут і ми в совок біжимо, здається навіть швидше чим рашка. *****, за що воюємо? Диктаторські закони Вітьки Йолки хочемо переплюнути? Агов, Вітю, ти там в Ростові не в а#уї, лузер?
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01.07.2024 14:27 Ответить
Жартівник. При овочі маразм який зараз відбувається навіть не снився.
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02.07.2024 04:32 Ответить
Ну мудрєци таки.... Але чому дивуватися.. Зло приносять не великі люди, а нікчемні люди, які намагаються бути великими.... © Джон Роберт Фоулз
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01.07.2024 14:56 Ответить
Бгггг.... щаз, розігнався
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01.07.2024 15:16 Ответить
Чому "підприємства", які називають себе "спортивні клуби" не підпадають під мобілізацію?
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01.07.2024 18:09 Ответить
А далі будуть особисті доноси... Як то, мого забрали, а сусіда ні?
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01.07.2024 20:09 Ответить
 
 