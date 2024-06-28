В Ивано-Франковске мужчину силой затолкали в полицейский автомобиль: В ТЦК заявили, что у него не было с собой документов. ВИДЕО

В Ивано-Франковске работники ТЦК затолкали мужчину в полицейский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В то же время в ТЦК рассказали об инциденте и объяснили причину, почему мужчину задержали.

"Выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице одного из микрорайонов города. Заметили гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах, данное лицо их не предоставило. После того, военнослужащие ТЦК, пригласили его в салон полицейской машины, чтобы проехать в ТЦК и СП для установления данных лица.

В это время мимо проходили прохожие. Увидев машину и мужчин в форме, они начали снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обновления данных военнообязанному гражданину выписали повестку и отпустили.

"Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам: НОСИТЕ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ, передвигаться без документов во время действия военного положения - запрещено", - отметили в ТЦК.

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