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В Ивано-Франковске мужчину силой затолкали в полицейский автомобиль: В ТЦК заявили, что у него не было с собой документов. ВИДЕО

В Ивано-Франковске работники ТЦК затолкали мужчину в полицейский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В то же время в ТЦК рассказали об инциденте и объяснили причину, почему мужчину задержали.

"Выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице одного из микрорайонов города. Заметили гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах, данное лицо их не предоставило. После того, военнослужащие ТЦК, пригласили его в салон полицейской машины, чтобы проехать в ТЦК и СП для установления данных лица.

В это время мимо проходили прохожие. Увидев машину и мужчин в форме, они начали снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обновления данных военнообязанному гражданину выписали повестку и отпустили.

"Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам: НОСИТЕ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ, передвигаться без документов во время действия военного положения - запрещено", - отметили в ТЦК.

Смотрите: На Буковине военнообязанный мужчина пытался сбежать из автобуса ТЦК во время отправки в учебный центр. ВИДЕО

Автор: 

Ивано-Франковск (833) ТЦК (588)


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Топ комментарии
+32
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28.06.2024 10:22
+30
З днем Конституції, якщо коротко.
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28.06.2024 10:13
+22
ТЦК надо расформировать, вопросы мобилизации передать рекрутингу по родам войск
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28.06.2024 10:14
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Страница 2 из 2
"Чудово описали спосіб життя ухилянтів у поліцейській,"
Всё да наоборот, они находятся при исполнении и задерживают тех кто плюет на законы и конституцию своей страны, и надо сделать этим "плевательщикам" жизнь такой чтобы они пожалели о своих поступках, и это будет правильно.
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30.06.2024 14:19 Ответить
Де ти бачиш опір державним службам?
Всі бачать на відео трьох терористів, яки викрадають людину з незаконною метою отримати гроші за викуп.
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28.06.2024 11:01 Ответить
А терориста путіна ти досі не побачив?
А про війну в Україні теж не чув, зраднику?
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28.06.2024 11:11 Ответить
Зрадник це ти, бо ти підтримуєш викрадання громадян України путінськими терористами.
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28.06.2024 11:16 Ответить
Ти прагнеш поразки України у війні проти росії. Ти агент кремля!
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28.06.2024 11:31 Ответить
Ти хочеш, щоб пйло через своїх терористів знищив всіх українців, значить ти працюєш тут на пуйла
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28.06.2024 11:35 Ответить
🤣
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28.06.2024 12:18 Ответить
Всі, хто перешкоджає воювати проти кацапів - вороги України!
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28.06.2024 11:32 Ответить
Не волнуйтесь Полиграф Полиграфович, всех переловим.

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28.06.2024 12:05 Ответить
"Всі бачать на відео трьох терористів, яки викрадають людину.."
Всё да наоборот. Находящие при исполнении служащие задержали попытавшегося скрыться человека, честный добропорядочный гражданин так не поступил бы, значит, он или шпион или подлюка, как и те кто шпиона или подлюку защищает..
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30.06.2024 14:10 Ответить
З Днем Конституції
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28.06.2024 11:23 Ответить
Попався лох. Надо было сидеть дома.
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28.06.2024 11:28 Ответить
Дууже небезпечно стоїть працівгик біля труби, якщо бажаючий добровільно служити у війську щиро накинувся б на нього щиро віддячите за це то можливо трапилася виробнича травма.
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28.06.2024 11:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T-E2Rfrl50g

подивіться з 18:50 хвилини, тварюки, що каже ветеран Остальцев
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28.06.2024 11:37 Ответить
"Тварюки" - это ты к кому обращаешься?
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28.06.2024 19:54 Ответить
Тварюки - це ті, хто на стороні кацапів і проти захисту України.

Радий, що ти себе впізнав.
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29.06.2024 13:33 Ответить
С такими когнитивныеми способностями, как у тебя, и врагов не надо.
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29.06.2024 14:27 Ответить
Коментар під цим відео:

Дослухав до кінця і вирішив написати ще один коментар. Ви кажете що усім доведеться йти воювати. Я вам даю 100% що такого не буде. І скажу чому. Я особисто знаю сотні людей які в перші півроку війни хотіли пійти воювати, але не змогли потрапити у ЗСУ, ні звязки ні фінансові подяки не спрацювали. Ці люди не були військовими, це були як звичайні роботяги, так і великі керівники але цивільні. Після цього, переважна більшість з них почала допомагати ЗСУ або грошима, або діями різними. На сьогодні переважна більшість з них перестала вже і допомагати, лише тільки особисто тим підрозділам і тим бійцям яких знають особисто. І 100% вони не підуть туди. Бо на сьогодні вони не мають бажання захищати фінанси провладних корупціонерів і ставати пішаками у цій грі. Якщо стане тяжко, то просто поїдуть з країни. За два роки війни, влада, а зараз ще і тцк і поліція зробила все, щоб звичайні люди від стадії глибокого патріотизму і справедливості дійшли до стадії розчарування і неприйняття всього провладного. Це тільки приклад з тих кого я знаю особисто. І я один. А таких як, підозрую, мільони.
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28.06.2024 20:00 Ответить
А я не підозрюю, а чітко бачу, що ти - ворог України, і просуваєш тут "від імені мільйонів" кремлівський наратив про "неприйняття всього провладного". Це може означати тільки одне: заклик до прийняття іншого, тобто рюZZого міра, тобто до капітуляції і знищення України. Під час екзистенційної війни третього не може бути. Або свій, або ворог!
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29.06.2024 21:38 Ответить
Цікаво, що ті, хто плював на закони, сильно хочуть, щоб щодо них їх дотримувалися буквально
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28.06.2024 11:56 Ответить
де реакція Луб'янця? порушення прав людини навіть без розуміння, що вони щось порушили. навіть пояснення підтверджують порушення. гниди, верніть Конституцію
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28.06.2024 12:11 Ответить
В Україні ТЦК вже стала поліцієй ? 😁
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28.06.2024 12:17 Ответить
гранату треба з собою носити для них
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28.06.2024 18:35 Ответить
Похоже кастрировали.
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28.06.2024 12:21 Ответить
Это он репетирует.

Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать от удовольствия
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29.06.2024 21:44 Ответить
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28.06.2024 13:04 Ответить
Звіздець людина кричить допоможіть а поліціянт ще сильніше зпґапихує його в авто ...Коли війна закінчиться в поліцію не будуть плювати ? Або їх в акурат перейменують назад в міліцію і скажуть що то були не вони
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28.06.2024 13:20 Ответить
"Людина?"Дядько верещить як свиня,та ще й дітей лякає.Вже третій рік війни-а воно без ніяких документів.Це як?Тут ще "срані гуманісти"про День Конституції щось белькочуть.А по Конституції ,хіба захищати Батьківщину уже не священний обов*язок?Франківці,Ва за таке одоробло не соромно?
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28.06.2024 18:33 Ответить
повернися додому, потім будеш пи...здіти. Козел.
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28.06.2024 19:52 Ответить
Зімин,а ти що таке за цапеня,щоб будь кому давати поради?Виправдовує тебе тільки те,що ти в кінці відрекомендувався,як Козел.Це майже все пояснює.В перекладі ти ж-цап?
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29.06.2024 16:18 Ответить
******** або повернися та воюйб, або не звізди за бугра штурмовик Брюс .
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29.06.2024 21:20 Ответить
Документи треба мати!
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28.06.2024 14:01 Ответить
Ти віриш байкам цих тітушок? Вона правди не написали ще жодного разу. З їхніх казочок виходить, що вони білі й пухнасті, а навкруги одні під*раси.
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28.06.2024 23:10 Ответить
Ніяким байкам я не вірю, а підараССи,це ті ,хто тікає від мобілізації!
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30.06.2024 22:14 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці. Перші запитують: "Якщо не я, то хто?", а другі - "Чому я?" і вважають своїм головним правом особисту свободу від будь-яких зобов'язань. Ну і нахрена країні таке "населення"?
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28.06.2024 18:05 Ответить
а батальон монако яке собі запитання ставить, га?
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28.06.2024 23:08 Ответить
Запитай у себе ...
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29.06.2024 21:05 Ответить
тцк пи....здюки
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28.06.2024 19:51 Ответить
Кричить ніби його ріжуть, треш.
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28.06.2024 23:19 Ответить
Жить хочет. Странный, скажи
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29.06.2024 10:07 Ответить
Это он репетирует.

Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать
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29.06.2024 21:17 Ответить
... от удовольствия
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29.06.2024 21:22 Ответить
ТЦК та поліцаї такі сміливі, поки бабки з палкою не має. По ютубу гуляє відео, де дід підійшов до ТЦК з поліцією та запитав, чи вони є патріоти України? Коли це бидло відповіло так, дід сказав, що збирає списки охочих у 3 штурмову бригаду. Бачили б ви морди поліцаїв та ТЦК, які нічого не змогли сказати дідові та через дві хвилини втекли з позором. А тепер робіть висновки, що з себе представляє це бидло? Чи не краще, лишите це бидло зарплат, а гроші які їм платили, перераховувати на зброю? В Україні хватає злодіїв, чи не пора очищати Україну від цього лайна?
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29.06.2024 02:07 Ответить
З Днем Конституції холопи
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29.06.2024 08:44 Ответить
Власть перетекла к жлобско-жидовскому конгломерату желающему максимум избавиться от населения
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29.06.2024 12:24 Ответить
Одне радує, що доля України вирішується не на цьому форумі та не його "коментаторами", серед яких переважають: "зелень", колаборанти та "гості з запоребрика"...
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29.06.2024 12:43 Ответить
Не радій - до 2019 доля України вирішувалась у закладах Коломойського, зараз у приватних бесідах Зеленський - Єрмак. Бачу ти радий.
🤣
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29.06.2024 15:58 Ответить
А ось і "зоркий сокіл" із Мухосранська намалювався ...
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29.06.2024 20:04 Ответить
У тебе відчувається великий досвід у цій справі ...
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29.06.2024 21:25 Ответить
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29.06.2024 21:27 Ответить
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29.06.2024 15:57 Ответить
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