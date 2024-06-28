В Ивано-Франковске мужчину силой затолкали в полицейский автомобиль: В ТЦК заявили, что у него не было с собой документов. ВИДЕО
В Ивано-Франковске работники ТЦК затолкали мужчину в полицейский автомобиль.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.
В то же время в ТЦК рассказали об инциденте и объяснили причину, почему мужчину задержали.
"Выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице одного из микрорайонов города. Заметили гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах, данное лицо их не предоставило. После того, военнослужащие ТЦК, пригласили его в салон полицейской машины, чтобы проехать в ТЦК и СП для установления данных лица.
В это время мимо проходили прохожие. Увидев машину и мужчин в форме, они начали снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после обновления данных военнообязанному гражданину выписали повестку и отпустили.
"Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам: НОСИТЕ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ, передвигаться без документов во время действия военного положения - запрещено", - отметили в ТЦК.
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Всё да наоборот, они находятся при исполнении и задерживают тех кто плюет на законы и конституцию своей страны, и надо сделать этим "плевательщикам" жизнь такой чтобы они пожалели о своих поступках, и это будет правильно.
Всі бачать на відео трьох терористів, яки викрадають людину з незаконною метою отримати гроші за викуп.
А про війну в Україні теж не чув, зраднику?
Всё да наоборот. Находящие при исполнении служащие задержали попытавшегося скрыться человека, честный добропорядочный гражданин так не поступил бы, значит, он или шпион или подлюка, как и те кто шпиона или подлюку защищает..
подивіться з 18:50 хвилини, тварюки, що каже ветеран Остальцев
Радий, що ти себе впізнав.
Дослухав до кінця і вирішив написати ще один коментар. Ви кажете що усім доведеться йти воювати. Я вам даю 100% що такого не буде. І скажу чому. Я особисто знаю сотні людей які в перші півроку війни хотіли пійти воювати, але не змогли потрапити у ЗСУ, ні звязки ні фінансові подяки не спрацювали. Ці люди не були військовими, це були як звичайні роботяги, так і великі керівники але цивільні. Після цього, переважна більшість з них почала допомагати ЗСУ або грошима, або діями різними. На сьогодні переважна більшість з них перестала вже і допомагати, лише тільки особисто тим підрозділам і тим бійцям яких знають особисто. І 100% вони не підуть туди. Бо на сьогодні вони не мають бажання захищати фінанси провладних корупціонерів і ставати пішаками у цій грі. Якщо стане тяжко, то просто поїдуть з країни. За два роки війни, влада, а зараз ще і тцк і поліція зробила все, щоб звичайні люди від стадії глибокого патріотизму і справедливості дійшли до стадії розчарування і неприйняття всього провладного. Це тільки приклад з тих кого я знаю особисто. І я один. А таких як, підозрую, мільони.
Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать от удовольствия
Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать
🤣