В Івано-Франківську силою заштовхали в поліцейське авто чоловіка: У ТЦК заявили, що він не мав із собою документів. ВIДЕО
В Івано-Франківську працівники ТЦК заштовхали чоловіка до поліцейського авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.
Водночас у ТЦК розповіли про інцидент та пояснили причину, чому чоловіка затримали.
"Виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею одного з мікрорайонів міста. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи, дана особа їх не надала. Після того, військовослужбовці ТЦК, запросили особу у салон поліцейської автівки аби проїхати у ТЦК та СП для встановлення даних особи.
У цей час повз проходили перехожі. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вони почали знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після оновлення даних військовозобовʼязаному громадянину виписали повістку та відпустили.
"Звертаємось до всіх військовозобовʼязаних громадян: НОСІТЬ З СОБОЮ ДОКУМЕНТИ. Пересуватись без документів під час дії воєнного стану - заборонено", - наголосили у ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всё да наоборот, они находятся при исполнении и задерживают тех кто плюет на законы и конституцию своей страны, и надо сделать этим "плевательщикам" жизнь такой чтобы они пожалели о своих поступках, и это будет правильно.
Всі бачать на відео трьох терористів, яки викрадають людину з незаконною метою отримати гроші за викуп.
А про війну в Україні теж не чув, зраднику?
Всё да наоборот. Находящие при исполнении служащие задержали попытавшегося скрыться человека, честный добропорядочный гражданин так не поступил бы, значит, он или шпион или подлюка, как и те кто шпиона или подлюку защищает..
подивіться з 18:50 хвилини, тварюки, що каже ветеран Остальцев
Радий, що ти себе впізнав.
Дослухав до кінця і вирішив написати ще один коментар. Ви кажете що усім доведеться йти воювати. Я вам даю 100% що такого не буде. І скажу чому. Я особисто знаю сотні людей які в перші півроку війни хотіли пійти воювати, але не змогли потрапити у ЗСУ, ні звязки ні фінансові подяки не спрацювали. Ці люди не були військовими, це були як звичайні роботяги, так і великі керівники але цивільні. Після цього, переважна більшість з них почала допомагати ЗСУ або грошима, або діями різними. На сьогодні переважна більшість з них перестала вже і допомагати, лише тільки особисто тим підрозділам і тим бійцям яких знають особисто. І 100% вони не підуть туди. Бо на сьогодні вони не мають бажання захищати фінанси провладних корупціонерів і ставати пішаками у цій грі. Якщо стане тяжко, то просто поїдуть з країни. За два роки війни, влада, а зараз ще і тцк і поліція зробила все, щоб звичайні люди від стадії глибокого патріотизму і справедливості дійшли до стадії розчарування і неприйняття всього провладного. Це тільки приклад з тих кого я знаю особисто. І я один. А таких як, підозрую, мільони.
Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать от удовольствия
Ждет кадыровца со шваброй, тогда будет по-настоящему визжать
🤣