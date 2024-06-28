В Івано-Франківську силою заштовхали в поліцейське авто чоловіка: У ТЦК заявили, що він не мав із собою документів. ВIДЕО

В Івано-Франківську працівники ТЦК заштовхали чоловіка до поліцейського авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

Водночас у ТЦК розповіли про інцидент та пояснили причину, чому чоловіка затримали.

"Виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею одного з мікрорайонів міста. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи, дана особа їх не надала. Після того, військовослужбовці ТЦК, запросили особу у салон поліцейської автівки аби проїхати у ТЦК та СП для встановлення даних особи.

У цей час повз проходили перехожі. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вони почали знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після оновлення даних військовозобовʼязаному громадянину виписали повістку та відпустили.

"Звертаємось до всіх військовозобовʼязаних громадян: НОСІТЬ З СОБОЮ ДОКУМЕНТИ. Пересуватись без документів під час дії воєнного стану - заборонено", - наголосили у ТЦК.

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