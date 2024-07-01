Підприємства мають невідкладно повідомляти ТЦК про працівників, які відмовилися від повістки та написали заяви про звільнення, - ЗМІ

У постанові Кабміну №560 зазначається, що керівники підприємств мають повідомляти до ТЦК, якщо їхні працівники відмовилися від отримання повісткию.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Відтак, керівники підприємств, установ, організацій:

видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

здійснюють на підприємстві інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у 3-денний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

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"Також постанова визначає, що вручати повістки мають представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків). Призначення представників підприємств, уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки", - зазначає видання.

Крім цього, за місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

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