В Украине штрафы за прослушивание российской музыки могут возрасти до 25,5 тыс. грн

Сейчас в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 гривен, но он может значительно увеличиться - до 5100-25 500 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету, об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Сообщается, что контроль за соблюдением этого правила возложен на руководителей учреждений торговли, общественного питания и сферы услуг.

Инициативу предложили 16 депутатов.

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В частности, по новому законопроекту, руководители учреждений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут накладываться на них, а не на отдельных граждан. Поддержку этой инициативе уже выразили некоторые депутаты и языковой омбудсмен, аргументируя ее необходимостью укрепления национальной безопасности и уменьшения влияния государства-агрессора на украинцев.

Отмечается, что законопроект №9547, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает повышение ответственности за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг. Штрафы за нарушение этого закона предлагаются в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен). За повторное нарушение в течение года штраф составит от 1700 до 25500 гривен.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, произошедшего в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области. Посетительницу заведения, которая сделала замечание относительно использования российской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Полиция составила административный протокол в отношении заведения по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 грн. В парламенте считают, что такое наказание не является "адекватным".

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