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В Украине штрафы за прослушивание российской музыки могут возрасти до 25,5 тыс. грн

Штрафи за прослуховування російської музики

Сейчас в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 гривен, но он может значительно увеличиться - до 5100-25 500 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету, об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Сообщается, что контроль за соблюдением этого правила возложен на руководителей учреждений торговли, общественного питания и сферы услуг.

Инициативу предложили 16 депутатов.

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В частности, по новому законопроекту, руководители учреждений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут накладываться на них, а не на отдельных граждан. Поддержку этой инициативе уже выразили некоторые депутаты и языковой омбудсмен, аргументируя ее необходимостью укрепления национальной безопасности и уменьшения влияния государства-агрессора на украинцев.

Отмечается, что законопроект №9547, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает повышение ответственности за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг. Штрафы за нарушение этого закона предлагаются в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен). За повторное нарушение в течение года штраф составит от 1700 до 25500 гривен.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, произошедшего в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области. Посетительницу заведения, которая сделала замечание относительно использования российской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Полиция составила административный протокол в отношении заведения по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 грн. В парламенте считают, что такое наказание не является "адекватным".

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Автор: 

музыка (798) штраф (1287)


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Топ комментарии
+17
Не ,, можуть", а мають зрости!! І не на 25500, а набагато більше! З кримінальною відповідальністю! Бо бачу, тільки лоботомія може вилікувати шанувальників кацапської попси!!!
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01.07.2024 17:32
+13
Одні на фронті б"ють москалів,інші в тилу б"ють їхню музику.Боюсь що ті,другі,будуть після війни ще більшими героями ніж перші...бо перших буде значно менше...
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01.07.2024 17:27
+9
Що там взагалі стухати?
Реп? Калька з афроамериканського.
Шансон? Те, що називають "русскім шансоном" - то "блатняк".
Попса? Англомовна таки краще.
Рок? Знову британці та американці далеко попереду.
Як на мене, росія за останні двадцять років нічого гідного в ******* музику не додала.
Може, помиляюсь, поправте.
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01.07.2024 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Та ясно що проблеми тут в консерваторії
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01.07.2024 17:21 Ответить
Одні на фронті б"ють москалів,інші в тилу б"ють їхню музику.Боюсь що ті,другі,будуть після війни ще більшими героями ніж перші...бо перших буде значно менше...
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01.07.2024 17:27 Ответить
Не ,, можуть", а мають зрости!! І не на 25500, а набагато більше! З кримінальною відповідальністю! Бо бачу, тільки лоботомія може вилікувати шанувальників кацапської попси!!!
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01.07.2024 17:32 Ответить
колі в саміх людей не вістачае піітету не слухать музло краіни яка столетямі ніщіт Украіну воні мают буті змушені іншімі способамі.
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01.07.2024 17:38 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558980083335 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558980083335

Знайшов цікавий профіль у фб.
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01.07.2024 21:27 Ответить
Що там взагалі стухати?
Реп? Калька з афроамериканського.
Шансон? Те, що називають "русскім шансоном" - то "блатняк".
Попса? Англомовна таки краще.
Рок? Знову британці та американці далеко попереду.
Як на мене, росія за останні двадцять років нічого гідного в ******* музику не додала.
Може, помиляюсь, поправте.
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01.07.2024 17:36 Ответить
Ото що проводили Дискотеку 80-х , ото і вся музика . Ну блатняк у них це хіт та посинівші від водяри зірки 80-х яких інколивитягують на сцену
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01.07.2024 17:54 Ответить
Як тобi сказати. Справа не в тому "що там слухати", а в самiй тенденцii заборони, проте навряд ти зрозумiеш ЧОМУ це погано, тому що розмiрковуеш на тему лише предмета заборони пiд вузьким кутом.

Погано це тому що дае прецедент, та виховуе в людях толерантнiсть до обмежень iх власних прав.

Декiлька рокiв потому, незаконно блокували партii всяких Лошарiiв, Муравйових чи як iх там. Замiсть того щоб сказати "ее нi, Шарiй звичайно покидьок, але давайте по закону !", ми рукоплескали цим телефонним заборонам та телефонним правам. Зараз можна будь-якого незгодного з корупцiею назвати "проросiйським" i зачинити за гратами, тобто цi оплески вже зараз привели до диктатури.

I тепер те ж саме.

Зараз заборонять росiйську музику, ви це пiдтримаете, бо на ваш погляд росiя нiчого гiдного туди не додала, добре.

А ви впевненi, що вам сподобаеться те, що Iмператор Боневтiк I захоче заборонити через декiлька рокiв пiд таким же соусом?

Цi "заборони" - пряма ознака слабкостi та падiння краiни, адже лише невпевненi в собi краiни з комплексом меншовартостi вважають що iм може причинити шкоду музика.

Iсторично, жоднiй вигравшiй битву краiнi не спадало на думку забороняти культуру тимчасового ворога. Американцi воюючи з англiйцями, не забороняли мову. Совок воюючи з нiмцями, не забороняв анi мову, анi Штрауса з Вагнером та Бетховеном.

I так, росiйська музика - лайно
Проте це не про музику, це про звуження прав i свобод людини.
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01.07.2024 20:09 Ответить
Так як наш рок почав нормально розповсюджуватись тіко з 14, до того крім західного слухав переважно російський. Зараз з нього для мене залишились Машина часу, Ногу звело, ДДТ(хоча мабуть тепер це здебільшого вже ізраїльський рок )
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01.07.2024 21:41 Ответить
Человек может быть полным подонком и при этом рисовать замечательные пейзажи. Мне например нравится "крыса-ревность" тов. Леджапаридзе или как там его...
А вот ПУБЛИЧНОЕ исполнение - это совсем другое дело!
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02.07.2024 10:10 Ответить
Українці, що роками записували свої пісні на російській мові, у цю групу входять?
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01.07.2024 17:40 Ответить
Якщо не входять то введемо.
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02.07.2024 00:49 Ответить
i примусове лiкування також 🤓
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01.07.2024 17:43 Ответить
А як бути з піснями Ротару, Пугачевой, Макаревіча, ДДТ та того ж Іво Бобула та Потапа? Чи як завжди "ліс рублять, щепки летять"? Наша Рада все більше стає схожа на госдуру
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01.07.2024 17:44 Ответить
прослуховування російської музики у громадських місцях
Приватним порядком не забороняється.
А от в громадському - розцінюється як реклама росії.
Така сама, як толстоєвський. За яким слідом йде дугін з прохановим.
Якщо російське піддати остракізму, ще подивимось, яке воно буде популярне через десять років.
Це вам не пісні "загнівающєго Запада", які в КНДР потайки слухають навіть попри ризик бути повішеним.
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01.07.2024 17:51 Ответить
нічого не зрозумівя, але дуже цікаво
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01.07.2024 18:11 Ответить
та все как раз предельно ясно: рада битком набита идиотами-бездельниками.
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01.07.2024 21:26 Ответить
Що таке "росiйська музика"?

Якщо я врублю корейця Цоя, громадянина СРСР, спiваючого на росiйськiй - це росiйська музика?
Якщо я врублю Тiлля Лiндемана (Rammstein), шпрехающого "Любимий горад" чи "Штыль" - це росiйська музика?
Якщо я врублю нашого Андрiя Данилко, спiваючого "Хорошо, всьо будет хорошо, я это знаю" - це росiйська музика?
Якщо я врублю мiнусовку арiйського "Беспечного Ангела" - це росiйська музика?

Навiщо оцей весь геморр? Iсторiя вже мае подiбний прецедент, називався вiн "Iндекс заборонених книг", то ж може давайте упростимо - складемо украiнцям список музики, що iм дозволено слухати?

Цука, iнквiзiцiя в моему XXI столiттi
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01.07.2024 20:16 Ответить
А я предлагаю ввести штрафы за тайное посещение порноса нет, синаго нет. 4PDA и ForumXaus. Адже на просторі рідного інтернету дуже багато ще цікавіших сайтів.
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01.07.2024 20:34 Ответить
То собі можете включати будь що, хоч Лепса і Тіматі. Це заборона на громадські місця.
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01.07.2024 20:39 Ответить
Добре.

Караоке бар - вважаеться громадьским мiсцем?
Якщо я заспiваю "Группу крови" под мiнусовку - це буде прослуховування россiйськоi музики?

А автомобiль де я п'ю каву десь на парковцi - це громадські місця?

Проте питання залишаеться актуальним - це робиться, щоби що?
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01.07.2024 21:53 Ответить
Якщо на парковці це почують і інші люди, а не ти один у власній автівці, то потрібно буде розбити тобі всі вікна.
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02.07.2024 00:52 Ответить
Ну тодi я розiб`ю лице такому розбивателю, тому що .. а не знаю, зачiска в нього росiйська, хе.
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02.07.2024 00:58 Ответить
Після того ,,розбіватєль,, з розбитим обличчям кине тобі в квартиру гранату. Як думаєш, може все ж таки ну його на йух ту російську музику? І собі, і людям спокійніше.
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02.07.2024 01:06 Ответить
Тобто твоя позицiя - бити вiкна й кидати гранати в квартири, лише за музичнi смаки?

Мне интересно, ты отдаешь себе отчет в том, что рано или поздно, предмет претензии изменится, но традиция бить окна и кидать гранаты в квартиры сохранится, и полетит уже в твою сторону? Причина неважна. Например невесту откажешься отдавать барину по праву первой ночи, да мало ли что. Ящик Пандоры, он такой. Главное его открыть, а дальше все каскадно.
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02.07.2024 02:10 Ответить
Якщо в тебе музичні смаки Шаман то в тебе не тільки гранатою треба кидати.
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02.07.2024 14:24 Ответить
А, тобто це твоi дiти в Киевi побили вiйськового за неправильну зачiску
Так йому й треба !
Якщо у когось iнший смак - треба бити та гранати кидати.

Кажется я потихоньку понимаю ДНРовцев, не хотящих жить в одной стране с такими как ты.
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02.07.2024 16:13 Ответить
Ти як вуж крутися, гнидо. Тобі про Фому, а ти про Єрьому.
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03.07.2024 05:08 Ответить
Поясняю - чтобы раненый ветеран в отпуске не проломил тебе голову в караоке-баре.
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02.07.2024 10:12 Ответить
Раненный ветеран сам будет слушать русские песни и общаться на русском языке
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02.07.2024 13:14 Ответить
Каждый?
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02.07.2024 17:14 Ответить
Бачу ви вже почули іншу думку.
Гадаю музичні смаки, вже стали, а надалі продовжуть бути, спекуляцією для оточуючих. Слухайте будь що, але щоб це не чули інші випадкові перехожі.
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02.07.2024 18:32 Ответить
А рекламу кацапською мовою в інтернеті коли приберуть? Особливо це стосується ''вол-24"!
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01.07.2024 17:44 Ответить
Так можна спокійно слухати вдома і без штрафів.
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01.07.2024 17:46 Ответить
А чайковського і рахманінова також зась?!
Отакої. Надіюся, що і вороги зроблять відповідні кроки.
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01.07.2024 17:57 Ответить
Пане О.П., думаю, що будуть згини на місцях, подібно до бусифікації громадян, тобто налагодять інститут дятлознавства (стук-стук я твій друг).
Просто написали би: попса, шансон, блатні заборонені.
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01.07.2024 18:03 Ответить
А это кацапская фуйня или "наш шедевр" -

"!Когда убегала от тебя без оглядки
Шлёпали шлёпки, мои пятки..."
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01.07.2024 17:57 Ответить
Це дійсно шедевр, в порівнянні, ….бєліє носкі, чьорний мерсєдєс..
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01.07.2024 18:27 Ответить
це підтримую двома руками,а то дістали ватніки
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01.07.2024 18:02 Ответить
Плагіат росіян. Найвідоміші пісні - украдені в українців https://www.youtube.com/watch?v=mZ4LwBKO4AM
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01.07.2024 18:02 Ответить
З 25.000 ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ!!!
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01.07.2024 18:27 Ответить
Цілком підтримую! Досих пір іноді окремі імбіцили примудряються на людях слухати мацкаляче лайно!
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01.07.2024 19:13 Ответить
І заходити тільки на українські порносайти
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01.07.2024 20:37 Ответить
"Російську" взагалі? У тому числі й симфонії…?
Чи "російсько-мовну", у тому числі Булата Окуджаву, Володимира Висоцького, Аллу Пугачову…
Це дуже схоже на працю рф - на її користь - лапами агентів рф у "владі" України.
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01.07.2024 19:19 Ответить
Не, а с китайским, корейским, иранским музоном как быть? Да и за венгерский хоть тысяч по десять лупить можно. Если че, то и французский поставить на паузу можно.
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01.07.2024 19:29 Ответить
Одразу 20 000грн, все уроди в толерантність до кацапів грають....
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01.07.2024 19:47 Ответить
Iмбецiли, на серйозних щщах це пропонуючi, просто не можуть не знати, що працюють на розкол суспiльства.

А оскiльки пiдтверджують слова Пу - то ще й на користь ворога. Тепер ФСБшникам навiть на мосфiльмi знiмати нiчого не потрiбно буде, скажуть "вот видите, мы говорили правду".

Чи може таким чином готують ТОТ до "референдумiв", де мiсцевi жителi вiдмовляться вiд сомалi, що в 21 ст. умудряються забороняти музику?
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01.07.2024 20:20 Ответить
Чому на Цензорi е трансляцiя в РУС? Чi це не зрада?!!! Як що нi, тодi що це?
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01.07.2024 20:36 Ответить
Було б не погано також штрафувати депутатів, котрі на перерві на кацапської мові розмовляють. Почнімо з початку з цих тварюк. Не можна однією дупою закони писати та розмовляти на кацапський.
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01.07.2024 22:44 Ответить
Дайте половину грошей тому, хто вказав на порушника закоу.
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02.07.2024 00:15 Ответить
 
 