В Украине штрафы за прослушивание российской музыки могут возрасти до 25,5 тыс. грн
Сейчас в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 гривен, но он может значительно увеличиться - до 5100-25 500 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету, об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".
Сообщается, что контроль за соблюдением этого правила возложен на руководителей учреждений торговли, общественного питания и сферы услуг.
Инициативу предложили 16 депутатов.
В частности, по новому законопроекту, руководители учреждений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут накладываться на них, а не на отдельных граждан. Поддержку этой инициативе уже выразили некоторые депутаты и языковой омбудсмен, аргументируя ее необходимостью укрепления национальной безопасности и уменьшения влияния государства-агрессора на украинцев.
Отмечается, что законопроект №9547, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает повышение ответственности за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг. Штрафы за нарушение этого закона предлагаются в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен). За повторное нарушение в течение года штраф составит от 1700 до 25500 гривен.
В частности, в пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, произошедшего в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области. Посетительницу заведения, которая сделала замечание относительно использования российской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Полиция составила административный протокол в отношении заведения по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 грн. В парламенте считают, что такое наказание не является "адекватным".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знайшов цікавий профіль у фб.
Реп? Калька з афроамериканського.
Шансон? Те, що називають "русскім шансоном" - то "блатняк".
Попса? Англомовна таки краще.
Рок? Знову британці та американці далеко попереду.
Як на мене, росія за останні двадцять років нічого гідного в ******* музику не додала.
Може, помиляюсь, поправте.
Погано це тому що дае прецедент, та виховуе в людях толерантнiсть до обмежень iх власних прав.
Декiлька рокiв потому, незаконно блокували партii всяких Лошарiiв, Муравйових чи як iх там. Замiсть того щоб сказати "ее нi, Шарiй звичайно покидьок, але давайте по закону !", ми рукоплескали цим телефонним заборонам та телефонним правам. Зараз можна будь-якого незгодного з корупцiею назвати "проросiйським" i зачинити за гратами, тобто цi оплески вже зараз привели до диктатури.
I тепер те ж саме.
Зараз заборонять росiйську музику, ви це пiдтримаете, бо на ваш погляд росiя нiчого гiдного туди не додала, добре.
А ви впевненi, що вам сподобаеться те, що Iмператор Боневтiк I захоче заборонити через декiлька рокiв пiд таким же соусом?
Цi "заборони" - пряма ознака слабкостi та падiння краiни, адже лише невпевненi в собi краiни з комплексом меншовартостi вважають що iм може причинити шкоду музика.
Iсторично, жоднiй вигравшiй битву краiнi не спадало на думку забороняти культуру тимчасового ворога. Американцi воюючи з англiйцями, не забороняли мову. Совок воюючи з нiмцями, не забороняв анi мову, анi Штрауса з Вагнером та Бетховеном.
I так, росiйська музика - лайно
Проте це не про музику, це про звуження прав i свобод людини.
А вот ПУБЛИЧНОЕ исполнение - это совсем другое дело!
Приватним порядком не забороняється.
А от в громадському - розцінюється як реклама росії.
Така сама, як толстоєвський. За яким слідом йде дугін з прохановим.
Якщо російське піддати остракізму, ще подивимось, яке воно буде популярне через десять років.
Це вам не пісні "загнівающєго Запада", які в КНДР потайки слухають навіть попри ризик бути повішеним.
Якщо я врублю корейця Цоя, громадянина СРСР, спiваючого на росiйськiй - це росiйська музика?
Якщо я врублю Тiлля Лiндемана (Rammstein), шпрехающого "Любимий горад" чи "Штыль" - це росiйська музика?
Якщо я врублю нашого Андрiя Данилко, спiваючого "Хорошо, всьо будет хорошо, я это знаю" - це росiйська музика?
Якщо я врублю мiнусовку арiйського "Беспечного Ангела" - це росiйська музика?
Навiщо оцей весь геморр? Iсторiя вже мае подiбний прецедент, називався вiн "Iндекс заборонених книг", то ж може давайте упростимо - складемо украiнцям список музики, що iм дозволено слухати?
Цука, iнквiзiцiя в моему XXI столiттi
порносанет, синагонет. 4PDA и ForumXaus. Адже на просторі рідного інтернету дуже багато ще цікавіших сайтів.
Караоке бар - вважаеться громадьским мiсцем?
Якщо я заспiваю "Группу крови" под мiнусовку - це буде прослуховування россiйськоi музики?
А автомобiль де я п'ю каву десь на парковцi - це громадські місця?
Проте питання залишаеться актуальним - це робиться, щоби що?
Мне интересно, ты отдаешь себе отчет в том, что рано или поздно, предмет претензии изменится, но традиция бить окна и кидать гранаты в квартиры сохранится, и полетит уже в твою сторону? Причина неважна. Например невесту откажешься отдавать барину по праву первой ночи, да мало ли что. Ящик Пандоры, он такой. Главное его открыть, а дальше все каскадно.
Так йому й треба !
Якщо у когось iнший смак - треба бити та гранати кидати.
Кажется я потихоньку понимаю ДНРовцев, не хотящих жить в одной стране с такими как ты.
Гадаю музичні смаки, вже стали, а надалі продовжуть бути, спекуляцією для оточуючих. Слухайте будь що, але щоб це не чули інші випадкові перехожі.
Отакої. Надіюся, що і вороги зроблять відповідні кроки.
Просто написали би: попса, шансон, блатні заборонені.
"!Когда убегала от тебя без оглядки
Шлёпали шлёпки, мои пятки..."
Чи "російсько-мовну", у тому числі Булата Окуджаву, Володимира Висоцького, Аллу Пугачову…
Це дуже схоже на працю рф - на її користь - лапами агентів рф у "владі" України.
А оскiльки пiдтверджують слова Пу - то ще й на користь ворога. Тепер ФСБшникам навiть на мосфiльмi знiмати нiчого не потрiбно буде, скажуть "вот видите, мы говорили правду".
Чи може таким чином готують ТОТ до "референдумiв", де мiсцевi жителi вiдмовляться вiд сомалi, що в 21 ст. умудряються забороняти музику?