Украина возобновила контакт с Гамбией после 20-летней паузы, - Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом африканского государства Гамбия Адамой Берроу. Это первый за 20 лет контакт на высшем уровне между обоими государствами.
Об этом президент Зеленский рассказал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на высшем уровне между Украиной и Гамбией. Провел телефонный разговор с президентом Адамой Берроу", - сообщил глава государства.
Зеленский поблагодарил за присутствие Гамбии на Глобальном саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Главы государств также обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.
"Для нас важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира", - заявил Зеленский.
Также во время разговора политиков речь шла об обучении гамбийских студентов в Украине.
"До полномасштабного российского вторжения в Украине учились гамбийские студенты. Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы", - рассказал президент.
Отметим, что ряд африканских стран подписали итоговое коммюнике саммита мира. Среди них, в частности, Малави, Замбия, Гана, Кения, Либерия и другие.
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пристрійрозум не знайдено.
Одне Бабло в голові.
єсть лі сігнал ?
1. Важливу політичну підтримку? Ні.
2. гроші? Ні.
3. зброю? Ні.
4. ресурси? Ні.
Щооо?
Що ми би без тої Гамбії робили, як би жили далі?!
"20-ть рокiв мак не родив і голоду не робив"
оргазмаполового акта на плохой версии порнхаб.
Коли про "безпечні регіони України" каже Зеленський- він пАтужний ваеннний лідор, коли Шольц- він падлюка і маніпулятор.
Добре б афтарам кагалу визначитися з формулюванням.
А ні почулося..
Очень і очень!!!