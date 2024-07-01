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Украина возобновила контакт с Гамбией после 20-летней паузы, - Зеленский

Україна відновила контакт із Гамбією після 20-річної паузи, - Зеленський

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом африканского государства Гамбия Адамой Берроу. Это первый за 20 лет контакт на высшем уровне между обоими государствами.

Об этом президент Зеленский рассказал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на высшем уровне между Украиной и Гамбией. Провел телефонный разговор с президентом Адамой Берроу", - сообщил глава государства.

Зеленский поблагодарил за присутствие Гамбии на Глобальном саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Главы государств также обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.

"Для нас важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира", - заявил Зеленский.

Также во время разговора политиков речь шла об обучении гамбийских студентов в Украине.

"До полномасштабного российского вторжения в Украине учились гамбийские студенты. Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы", - рассказал президент.

Отметим, что ряд африканских стран подписали итоговое коммюнике саммита мира. Среди них, в частности, Малави, Замбия, Гана, Кения, Либерия и другие.

Читайте также: Уже 10 стран присоединились к коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Гамбия (3) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+36
Краще б ти відновив контакт із Розумом....
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01.07.2024 21:19
+34
РЯТІВНИК ТИ НАШ!
Що ми би без тої Гамбії робили, як би жили далі?!
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01.07.2024 21:21
+27
"Потужно" ішак працює. Відповідно до своїх здібностей.
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01.07.2024 21:24
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Краще б ти відновив контакт із Розумом....
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01.07.2024 21:19 Ответить
Нажаль пристрій розум не знайдено.
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01.07.2024 21:27 Ответить
Такі Да.....
Одне Бабло в голові.
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01.07.2024 21:28 Ответить
Розумнику, а що таке "нажаль"?
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01.07.2024 22:24 Ответить
мене дуже турбує контакт із Тау-Кіта
єсть лі сігнал ?

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01.07.2024 22:13 Ответить
зараз з Гамбії героїну забористого привезуть, буде і Тау-Кіта, буде і Омега-Крокодила і буде Сігма-Піаніно.
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02.07.2024 08:02 Ответить
А ще краще відновив би нормальні, основані на довірі контакти із Заходом. Ті хоч зброю і гроші можуть дати і технологіями поділитись.
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01.07.2024 22:17 Ответить
І що це дае Україні для перемоги?!

1. Важливу політичну підтримку? Ні.

2. гроші? Ні.

3. зброю? Ні.

4. ресурси? Ні.

Щооо?
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01.07.2024 23:18 Ответить
у раціоні в ЗСУ тепер нарешті з'явиться гуайява.
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01.07.2024 23:30 Ответить
РЯТІВНИК ТИ НАШ!
Що ми би без тої Гамбії робили, як би жили далі?!
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01.07.2024 21:21 Ответить
"20-ть літ мак не родив і голоду не було"
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01.07.2024 22:14 Ответить
Тепер і мак вродить, і голод буде.
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01.07.2024 22:18 Ответить
епоха ЗЄбності она такая... дебільна 😕
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02.07.2024 01:26 Ответить


"20-ть рокiв мак не родив і голоду не робив"
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02.07.2024 07:47 Ответить
Тому що він нафуй нікому не впирався, але найшашличнішому треба чергового обісравшогося корупціонера туди послом відправить
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01.07.2024 21:22 Ответить
Ну нарешті, увесь український народ роками чекав затамувавши подих на цю подію. Тепер заживемо
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01.07.2024 21:23 Ответить
"Потужно" ішак працює. Відповідно до своїх здібностей.
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01.07.2024 21:24 Ответить
Науру не можем переварити а тут Гамбія - рашці гамбец
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01.07.2024 21:24 Ответить
😁😂👍🤝
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02.07.2024 07:48 Ответить
Мне всё, что этот коксонутый на всю его тупую голову организм вытворяет за последние 5 лет, напоминает имитацию оргазма полового акта на плохой версии порнхаб.
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01.07.2024 21:25 Ответить
Треба ще наладити діалог з народом насравнепіду після 5 років
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01.07.2024 21:25 Ответить
Схоже,боневтік досі тупло копіює пуйла і наввипередки з ним заводить "блат" з племенами вчорашніх людоїдів.
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01.07.2024 21:30 Ответить
Вони будуть посередниками.
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01.07.2024 21:32 Ответить
Мдааа, ''потужно''.
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01.07.2024 21:31 Ответить
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01.07.2024 21:38 Ответить
Кушать хотят африканцы...
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01.07.2024 21:40 Ответить
О! Нарешті!
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01.07.2024 21:42 Ответить
Нє-а. Цей організм обрати президентом могли тільки зебіли. Навіть кацапи б такого не відчебушили
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01.07.2024 22:17 Ответить
кацапи точно ні...вони обирають за кого начальник указав
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01.07.2024 23:18 Ответить
После того как Байден объявил Кению главный союзником вне НАТО, Зеля каждую неделю с людоедами хороводы водит.
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01.07.2024 21:47 Ответить
Чомусь пригадався старий енекдот "Зааагинай!"(
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01.07.2024 21:47 Ответить
Как же я жил все эти годы , без Гамбии . Окуеть..
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01.07.2024 21:48 Ответить
Попросіть хтось цього дебіла показати ту Гамбію на мапі.
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01.07.2024 21:48 Ответить
без Гамбії повний Гамбіт. Вона відділилася від ЗелеГамбії.
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01.07.2024 21:59 Ответить
Ну всеее.... Зараз нам Гамбія як передасть 1000 танків, 2000 бмп, 500 винищувачів-і перемога в кишені!
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01.07.2024 22:11 Ответить
Добре йому, він абсолютно не усвідомлює, що навколо відбувається, що повинен робити президент, що за все доведеться відповідати. Інфантильний невтікун живе у своєму шизо-всесвіті
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01.07.2024 22:15 Ответить
А чи не надіслати туди (в Гамбію) послом Єрмака. Заслужив же. І країна ж для нас дуууже важлива.
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01.07.2024 22:17 Ответить
А ще ржали, що путька до КНДР їздив, де йому надгробну плиту подарували...
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01.07.2024 22:23 Ответить
"...в Україні навчалися гамбійські студенти. Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми", -

Коли про "безпечні регіони України" каже Зеленський- він пАтужний ваеннний лідор, коли Шольц- він падлюка і маніпулятор.
Добре б афтарам кагалу визначитися з формулюванням.
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01.07.2024 22:25 Ответить
Это настоящий прорыв.
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01.07.2024 22:31 Ответить
Путає сліди по всіх ничках, але по теплих краях. У паскудного лиса багато нір.
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01.07.2024 22:46 Ответить
І коли воно вже зд...ебілиться...
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01.07.2024 22:56 Ответить
А я всьо переживав - 20 (двадцять!!!!) років (!!!!!) немає контакту з Гамбією. Нарешті відновили. єКонтакт! Всьо завдяки Сонцесяйному! (*сльози умілєнія)
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01.07.2024 23:08 Ответить
Я так розумію що 20 років шукали, шукали і накінець знайшли
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01.07.2024 23:21 Ответить
Падло, а з папуасами й досі не відновив. Хто банани у разі раптового нападу кацапів присилати для далекобійної арти буде ??? Ну, що тут казати віслюк був, віслюком залишився, але "вченим" : вміє англіцьке слово вставити де не треба.
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01.07.2024 23:25 Ответить
У маларосав снова зрада! ))) "Шо нам та Гамбия?!". Гамбия - это миллионы тонн зерна и другого с/х проданных за доллары. На которые потом покупается вооружение и горючее для ВСУ у тех же Словакии, Франции , Польши или Италии - вот что такое Гамбия и вообще весь Африканский зоопарк.
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01.07.2024 23:34 Ответить
Гамбія це туди зеленський буде продавати крадене зерно
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02.07.2024 08:00 Ответить
Це просто надпотужно
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01.07.2024 23:40 Ответить
Зе-лєнкі там не сподобається, а тим більше дітям.. Думай далі.
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01.07.2024 23:56 Ответить
Нам свого арахісу вистачає..
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01.07.2024 23:58 Ответить
Що, невже гамбійські найманці будуть за нас так само воювати як ефіопи та сомалійці за россію ?
А ні почулося..
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02.07.2024 00:13 Ответить
А шо зеленський знає про ту Гамбію, він хочь зможе показати її на карті та який прок Україні від того контакту? Чі зеленський хоче замінити українців папуасами?
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02.07.2024 07:29 Ответить
Ну да. Орки с Північною Кореєю стосунки налагодили, зеленсьський з Гамбією. Коли з плем'ям Мумба-Юмба стосунки налагодять?
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02.07.2024 07:54 Ответить
Клас, а що потім , гамбійська ліга сміху, чи гамбійський 95 квартал?
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02.07.2024 09:04 Ответить
Ето
Очень і очень!!!
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02.07.2024 09:15 Ответить
Ну все! На Зомбомарафоні пляски і хвалебні оди. Це ж безумовна перемога і перелом у війні. Бо тільки це в Україні головна тема. Чт ні?
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02.07.2024 11:59 Ответить
 
 