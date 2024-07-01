Украина возобновила контакт с Гамбией после 20-летней паузы, - Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом африканского государства Гамбия Адамой Берроу. Это первый за 20 лет контакт на высшем уровне между обоими государствами.

Об этом президент Зеленский рассказал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на высшем уровне между Украиной и Гамбией. Провел телефонный разговор с президентом Адамой Берроу", - сообщил глава государства.

Зеленский поблагодарил за присутствие Гамбии на Глобальном саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Главы государств также обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.

"Для нас важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира", - заявил Зеленский.

Также во время разговора политиков речь шла об обучении гамбийских студентов в Украине.

"До полномасштабного российского вторжения в Украине учились гамбийские студенты. Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы", - рассказал президент.

Отметим, что ряд африканских стран подписали итоговое коммюнике саммита мира. Среди них, в частности, Малави, Замбия, Гана, Кения, Либерия и другие.

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