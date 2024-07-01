Украинская система DELTA успешно интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ, - Минобороны
Во время учений НАТО CWIX24 в польском городе Быдгощ украинская боевая система DELTA успешно прошла интеграцию с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ. Именно система TOPAZ используется в гаубицах KRAB и минометах RAK, стоящих на вооружении Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Учения, которые проходили в двух частях - Pink Enclave (секретная) и Green Enclave (несекретная) - позволили украинской команде впервые работать в роли хаба для сбора и обработки данных.
Система DELTA обеспечивала сбор, обновление и дополнение информации, в частности данных о расположении собственных сил и дружественных подразделений, которые затем передавались на польскую систему TOPAZ. Это способствовало созданию полного понимания ситуации на поле боя, а также продемонстрировало способность DELTA к безопасной передаче данных с ограниченным доступом.
"В итоге, украинская экосистема военных продуктов DELTA успешно справилась с задачей и подтвердила совместимость с TOPAZ и многими другими системами НАТО. Всего в этом году команда системы DELTA успешно протестировала 5 различных стандартов совместимости и прошла все тесты успешно", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Работу DELTA отдельно представили для Верховного Главнокомандующего НАТО по вопросам цифровой трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба развития возможностей НАТО по вопросам цифровой трансформации вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.
О DELTA
DELTA - это украинская экосистема военных продуктов, которая разрабатывается военными для военных и построена по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.
Про CWIX
CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise) - это ежегодное мероприятие, организованное НАТО для испытания и улучшения совместимости между странами-членами и странами-партнерами. Оно включает тестирование и работу с различными технологиями в реалистичной среде для улучшения коммуникации, обмена информацией и координации между различными военными системами и подразделениями.
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2. Дзвін дійсно був розпилом, а саме розпилом Хомчака. Замість стандартів НАТО там треба було радянські накази замість паперу на флешці носити. Ось тільки в генштаб Хомчак потрапив (і отримав можливість завести свого фейкового підрядника зі штатом в "три юриста ноль програміста") не при Порошенку...
3. Аеророзвідку офіційно розформовували, але вона нікуди не поділась і продовжувала робити все те, що робила і до розформування, велика дяка хлопцям. Дельта продовжила використовуватись і розвиватись на волонтерських засадах при МО.
А ви знаєто, що на передку в основному навігаційні системи не працюють, бо росіяни або глушать сигнали навігаційних супутників, або спотворюють їх до неможливості для використання.
Зараз я знаю про випадки, коли водій танка знімає дорогу до бойових позицій на відео, щоб потім передати його як дороговказ для іншого танку.
Бо паперових мап немає ще з 2014 року, коли військові роздруковували собі мапи з сервісу Гугла.
І ніхто не робив корекцію старих генштабівських паперових мап, бо був Дзвін, Гугєл і OpenStreet.
Але зараз Гугэл попередив, що координати місця отримані з його сервісів не збігаються з реальними даними і не пасують повністю для артилерійської стрільби - найкраще то папір і привязка до наземних геодезичних міток.
І ця проблема, що в ВЕБ геоіді Google з її створення були закладені сильні спрощення і деформації для створення прямокутної мапи круглого, але не зовсім, глобуса, була відома вже давно.
Тому як казали колись штурмани-вертольотчики що найкращий засіб орієнтування в їх польоті то опитування місцевого населення на землі.
Тому авторитетно заявляю - вся ця фігня розроблена давно, наприклад канадською фірмою Fugawi -- Northport Systems, Inc. Її програма Fugawi Military стояла від планшета командира взводу чи танка НАТО до літака Ф-22, для якого вони розробляли систему навігації і управління вогнем.
На моє прохання президент фірми, пан Робін Мартель дав згоду поставити БЕЗОПЛАТНО цю програму до ЗСУ, тільки без коду доступу до зображення з супутників, прислали меня зразок для демонстрації і я пішов до військових. І там побачив пильщіків картографів з МО, які пропихували векторну картографію від ESRI. І на тому все і вмерло, бо неможливо було отримати відкат від файлу zip з канадійською програмою. Як кажуть була поставлена "без здачі".
І тоді я зрозумів, що у в світі всі дорогу вже не ведуть в РИМ - вони ведуть в ЖОПУ!
Пильнуймо Україну! Свято наближається !!
Ох і майстер він був, запиляти прямо з паркету Секретаріату КМУ, дєньог з держБюджету, під свої одноразові фірмочки за «програмне забезпечення» системи документообігу у Секретаріаті КМУ!!! Тільки у бухгалтерії СЕКретаріату КМУ, добре знають про РЕАЛЬНІ СУМИ його «мудрості» щодо усіляких варіантів «навчань» різним ПРОГРАМАМ…
Керівники Рахункової палати, чомусь, тільки сором'язливо очі опускають до долу ….
Дубілєт, із своїми однодумцями, мабуть десь на передовій, проводитять свої просвітницькі ідеї ..??? Резніков з Гончаруком та своїм попередником, аби кого на фронт не відправлять…