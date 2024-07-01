Украинская система DELTA успешно интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ, - Минобороны

Во время учений НАТО CWIX24 в польском городе Быдгощ украинская боевая система DELTA успешно прошла интеграцию с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ. Именно система TOPAZ используется в гаубицах KRAB и минометах RAK, стоящих на вооружении Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учения, которые проходили в двух частях - Pink Enclave (секретная) и Green Enclave (несекретная) - позволили украинской команде впервые работать в роли хаба для сбора и обработки данных.

Система DELTA обеспечивала сбор, обновление и дополнение информации, в частности данных о расположении собственных сил и дружественных подразделений, которые затем передавались на польскую систему TOPAZ. Это способствовало созданию полного понимания ситуации на поле боя, а также продемонстрировало способность DELTA к безопасной передаче данных с ограниченным доступом.

"В итоге, украинская экосистема военных продуктов DELTA успешно справилась с задачей и подтвердила совместимость с TOPAZ и многими другими системами НАТО. Всего в этом году команда системы DELTA успешно протестировала 5 различных стандартов совместимости и прошла все тесты успешно", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Работу DELTA отдельно представили для Верховного Главнокомандующего НАТО по вопросам цифровой трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба развития возможностей НАТО по вопросам цифровой трансформации вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.

О DELTA

DELTA - это украинская экосистема военных продуктов, которая разрабатывается военными для военных и построена по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

Про CWIX

CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise) - это ежегодное мероприятие, организованное НАТО для испытания и улучшения совместимости между странами-членами и странами-партнерами. Оно включает тестирование и работу с различными технологиями в реалистичной среде для улучшения коммуникации, обмена информацией и координации между различными военными системами и подразделениями.

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