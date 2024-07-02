Главы МИД Украины, Молдовы и Румынии проведут встречу в Кишиневе: Обсудят сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры

Трехсторонняя встреча глав МИД Молдовы, Украины и Румынии состоится в конце текущей недели в Кишиневе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы, вице-премьер Михай Попшой.

"У нас очень хорошая повестка дня. Мы обсудим сотрудничество в сфере энергетики, в сфере инфраструктуры, чтобы синхронизировать наши повестки дня, посмотреть, как мы можем расширить сотрудничество, помочь друг другу... Это хорошая возможность увидеть, что идет хорошо и что мы можем улучшить", - рассказал Попшой.

Стоит напомнить, что формат трехсторонних встреч глав МИД инициировал в 2022 году министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Этот формат сотрудничества создали в контексте вторжения России в Украину и кризисов, с которыми столкнулись страны. Первая встреча состоялась 15 сентября 2022 года в Одессе, вторая - 13 апреля 2023 года в Бухаресте.

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