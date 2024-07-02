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Глави МЗС України, Молдови та Румунії проведуть зустріч у Кишиневі: Обговорять співпрацю у сферах енергетики та інфраструктури

Молдова

Тристороння зустріч глав МЗС Молдови, України та Румунія відбудеться наприкінці поточного тижня в Кишиневі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Молдови, віцепрем'єр Міхай Попшой.

"У нас дуже гарний порядок денний. Ми обговоримо співпрацю у сфері енергетики, у сфері інфраструктури, щоб синхронізувати наші порядки денні, подивитися, як ми можемо розширити співпрацю, допомогти один одному... Це хороша можливість побачити, що йде добре і що ми можемо поліпшити", - розповів Попшой.

Варто нагадати, що формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював у 2022 році міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни. Перша зустріч відбулася 15 вересня 2022 року в Одесі, друга - 13 квітня 2023 року в Бухаресті.

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МЗС (4167) Молдова (2087) Румунія (1190) Україна (5956)


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Повестка хорошая , надо только ее расширить , добавить пункт про удаление кацапского гнойника с берега Днестра.
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02.07.2024 22:05 Відповісти
 
 