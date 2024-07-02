На Донетчине ремонтная бригада энергетиков попала под вражеский обстрел

Ремонтная бригада энергокомпании ДТЭК попала под российский обстрел во время выполнения плановых работ в Донецкий области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов сильно повреждена рабочая машина. Это уже третий случай обстрела бригады компании за последние две недели.

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