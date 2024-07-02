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На Донетчине ремонтная бригада энергетиков попала под вражеский обстрел

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл окупантів на Донеччині

Ремонтная бригада энергокомпании ДТЭК попала под российский обстрел во время выполнения плановых работ в Донецкий области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов сильно повреждена рабочая машина. Это уже третий случай обстрела бригады компании за последние две недели.

Также читайте: Россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, три человека получили ранения

Автор: 

обстрел (27742) ДТЭК (521)


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і ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

Ворожий обстріл - це важливе уточнення. Бо міг же ж бути дружній.
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02.07.2024 16:01 Ответить
 
 