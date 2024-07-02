На Донеччині ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

Ремонтна бригада енергокомпанії ДТЕК потрапила під російський обстріл під час виконання планових робіт у Донецький області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. Це вже третій випадок обстрілу бригади компанії за останні два тижні.

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