На Донеччині ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл
Ремонтна бригада енергокомпанії ДТЕК потрапила під російський обстріл під час виконання планових робіт у Донецький області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. Це вже третій випадок обстрілу бригади компанії за останні два тижні.
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Ворожий обстріл - це важливе уточнення. Бо міг же ж бути дружній.