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На Донеччині ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

Працівники ДТЕК потрапили під обстріл окупантів на Донеччині

Ремонтна бригада енергокомпанії ДТЕК потрапила під російський обстріл під час виконання планових робіт у Донецький області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. Це вже третій випадок обстрілу бригади компанії за останні два тижні.

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Автор: 

обстріл (29105) ДТЕК (1984)


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і ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

Ворожий обстріл - це важливе уточнення. Бо міг же ж бути дружній.
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02.07.2024 16:01 Відповісти
 
 