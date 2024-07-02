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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!", - предупредили в ВС.

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Автор: 

воздушная тревога (805)


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Ви ж там ППО не використовуйте. Потрібно припинити вогонь.
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02.07.2024 16:59 Ответить
 
 