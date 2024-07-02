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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!", - попередили у ПС.

17:09 відбій загрози. Тривога тривала 39 хвилин.

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Автор: 

повітряна тривога (934)


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Ви ж там ППО не використовуйте. Потрібно припинити вогонь.
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02.07.2024 16:59 Відповісти
 
 