По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!", - попередили у ПС.

17:09 відбій загрози. Тривога тривала 39 хвилин.

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