Россияне обстреляли Токаревку на Херсонщине - женщина получила ранение
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Токаревка Херсонской области. Как следствие - тяжелые травмы получила 74-летняя женщина.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты ударили по Токаревке Херсонского района. Из-за вражеского обстрела тяжелые травмы получила женщина 1950 года рождения.
Отмечается, что у нее диагностировали осколочные ранения лица, переломы нижних конечностей, сотрясение мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу.
Напомним, утром ХОВА сообщала, что оккупанты атаковали с беспилотника жительницу Берислава.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль