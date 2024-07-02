Россияне обстреляли Токаревку на Херсонщине - женщина получила ранение

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Токаревка Херсонской области. Как следствие - тяжелые травмы получила 74-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты ударили по Токаревке Херсонского района. Из-за вражеского обстрела тяжелые травмы получила женщина 1950 года рождения.

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Отмечается, что у нее диагностировали осколочные ранения лица, переломы нижних конечностей, сотрясение мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу.

Напомним, утром ХОВА сообщала, что оккупанты атаковали с беспилотника жительницу Берислава.