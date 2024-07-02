Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині - жінка дістала поранення
Російські окупаційні війська завдали удару по селу Токарівка Херсонської області. Як наслідок - тяжкі травми дістала 74-річна жінка.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти вдарили по Токарівці Херсонського району. Через ворожий обстріл тяжкі травми отримала жінка 1950 року народження.
Зазначається, що в неї діагностували уламкові поранення обличчя, переломи нижніх кінцівок, струс мозку, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні.
Нагадаємо, вранці ХОВА повідомляла, що окупанти атакували з безпілотника жительку Берислава.
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