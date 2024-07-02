В Днепропетровской области уничтожили вражескую ракету
В Днепропетровской области украинские военные уничтожили российскую ракету.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету. Спасибо, ВК "Схід", - написал он.
Напомним, Воздушные силы ВС Украины в 20:16 сообщали о ракете в направлении Днепра.
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