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В Днепропетровской области уничтожили вражескую ракету

ппо

В Днепропетровской области украинские военные уничтожили российскую ракету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету. Спасибо, ВК "Схід", - написал он.

Напомним, Воздушные силы ВС Украины в 20:16 сообщали о ракете в направлении Днепра.

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Автор: 

ракеты (3601) Днепропетровская область (4063)


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Слава ЗСУ!
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02.07.2024 21:34 Ответить
На полтавщині одна ракета кацпів знищила майже всі наші літаки !
Wiski
Tango
Foxtrot ?!!!!!!
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02.07.2024 21:55 Ответить
Если все самолеты были на одном аэродроме и ракета была ядерной, то возможно.
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02.07.2024 22:06 Ответить
Гарно платять за сіяння паніки?
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02.07.2024 23:01 Ответить
"все", это два? Зачем ты кидаешь лайно на вентилятор?
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03.07.2024 01:27 Ответить
Вопрос:..почему ермачачина не спросила Салливана о дозволе при Харкиве,и почкму не строились оборонительные сооружения! ..завхоз(и его кодла) предатели!!!Занятная картинка вырисовывается,снарядный голод дело рук завхоза и кодлы!!!
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02.07.2024 22:26 Ответить
 
 