В Днепропетровской области уничтожили вражескую ракету

В Днепропетровской области украинские военные уничтожили российскую ракету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету. Спасибо, ВК "Схід", - написал он.

Напомним, Воздушные силы ВС Украины в 20:16 сообщали о ракете в направлении Днепра.

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