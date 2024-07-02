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На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету

ппо

У Дніпропетровській області українські військові знищили російську ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід"!", - написав він.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗС України о 20-16 повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.

Дивіться також: Двоє людей загинули через ворожий артобстріл на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

ракети (4066) Дніпропетровська область (3848)


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Слава ЗСУ!
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02.07.2024 21:34 Відповісти
На полтавщині одна ракета кацпів знищила майже всі наші літаки !
Wiski
Tango
Foxtrot ?!!!!!!
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02.07.2024 21:55 Відповісти
Если все самолеты были на одном аэродроме и ракета была ядерной, то возможно.
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02.07.2024 22:06 Відповісти
Гарно платять за сіяння паніки?
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02.07.2024 23:01 Відповісти
"все", это два? Зачем ты кидаешь лайно на вентилятор?
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03.07.2024 01:27 Відповісти
Вопрос:..почему ермачачина не спросила Салливана о дозволе при Харкиве,и почкму не строились оборонительные сооружения! ..завхоз(и его кодла) предатели!!!Занятная картинка вырисовывается,снарядный голод дело рук завхоза и кодлы!!!
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02.07.2024 22:26 Відповісти
 
 