На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету
У Дніпропетровській області українські військові знищили російську ракету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід"!", - написав він.
Нагадаємо, Повітряні Сили ЗС України о 20-16 повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.
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