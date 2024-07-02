Двоє людей загинули через ворожий артобстріл на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Росіяни з артилерії обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Через атаку загинуло двох людей.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Покровська сільська громада, що на Нікопольщині. Звідти трагічна звістка. За уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл там загинули двоє людей. Чоловік і жінка. Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні", - написав він.

Крім того снарядами понівечено ще 5 приватних осель та господарську споруду. Пошкоджені мікроавтобус і лінія електропередач.

Раніше повідомлялось, що російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.





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