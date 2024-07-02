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Двоє людей загинули через ворожий артобстріл на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Росіяни з артилерії обстріляли Покровську сільську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Через атаку загинуло двох людей.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Покровська сільська громада, що на Нікопольщині. Звідти трагічна звістка. За уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл там загинули двоє людей. Чоловік і жінка. Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні", - написав він.

Крім того снарядами понівечено ще 5 приватних осель та господарську споруду. Пошкоджені мікроавтобус і лінія електропередач.

Раніше повідомлялось, що російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.

В громаді понівечено ще 5 приватних осель та господарську споруду
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Через артобстріл Покровської громади Нікопольщини загинуло 2 людей

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Автор: 

обстріл (29105) жертви (1814) Дніпропетровська область (3848)


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когось турбує що на однакові відео вже немає суспільної реакції взагалі?
показати весь коментар
02.07.2024 21:19 Відповісти
 
 