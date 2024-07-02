Два человека погибли из-за вражеского артобстрела на Никопольщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне из артиллерии обстреляли Покровскую сельскую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Из-за атаки погибли два человека.
Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Покровская сельская громада, что на Никопольщине. Оттуда трагическая весть. По уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела там погибли два человека. Мужчина и женщина. Уже четверо жертв российских палачей в районе за сегодня", - написал он.
Кроме того, снарядами изуродованы еще 5 частных домов и хозяйственная постройка. Повреждены микроавтобус и линия электропередач.
Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.
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