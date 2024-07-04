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Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Карлсону, - спикер Никифоров

Зеленський не даватиме інтерв’ю Такеру Карлсону

Президент Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - отметил он.

Ранее американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что вскоре возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский об участии Путина во втором Саммите мира: Он боится выезжать из РФ. Возможно, к этому моменту в Кремле будет уже другой человек.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+12
Хватит уже этого позора для страны.
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
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04.07.2024 11:39 Ответить
+9
Не забивайте нам баки... ***..,
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
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04.07.2024 11:36 Ответить
+9
Маю сказати шо хоч отой Карлсон і мудак но Зеленського він би у кут загнав на один два. Ото наш серливий поц і дзюрить з Карлсоном зустрічатися.
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04.07.2024 11:45 Ответить
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Правильно
Він в нього, по-перше, братиме.. і по-друге, не інтерв'ю а за щоку. Блазень-зещекан
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04.07.2024 11:33 Ответить
огидно
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04.07.2024 11:46 Ответить
А чого?!
Ми би послухали цю наркоманську маячню!
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04.07.2024 11:33 Ответить
Хватит уже этого позора для страны.
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
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04.07.2024 11:39 Ответить
"підкований та інтелектуально розвинутий представник" вже п'ять років шукає список досягнень ЗЕ-влади.
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04.07.2024 11:50 Ответить
Малюку Андрюша Фрекен Бок не дозволила, бо ляпне Карлсону щось не то по своєї дурісті.
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04.07.2024 11:33 Ответить
Ну хоть тут клепки вистачило не робити дурість .
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04.07.2024 11:35 Ответить
Переляк ще не пройшов від попередньої співпраці. Такі боязливі люди не мають очолювати супротив.
Не кажучи за керуванням військовими.
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04.07.2024 11:35 Ответить
Не забивайте нам баки... ***..,
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
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04.07.2024 11:36 Ответить
Американский пропагандист
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04.07.2024 11:36 Ответить
Шкода бо я вже попкорн приготував...
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04.07.2024 11:40 Ответить
Маю сказати шо хоч отой Карлсон і мудак но Зеленського він би у кут загнав на один два. Ото наш серливий поц і дзюрить з Карлсоном зустрічатися.
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04.07.2024 11:45 Ответить
Засцяв, падла!
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04.07.2024 12:41 Ответить
Це не Мосійчук казки розповідати...
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04.07.2024 11:57 Ответить
так це ж Карсон з дермаком за в'ю домовився! Так що джерело з ФСБ Карсону не збрехало!
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04.07.2024 11:57 Ответить
Даже жаль немного. Хоть поржали бы.
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04.07.2024 11:58 Ответить
Не наржалась ещё с 2019?
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04.07.2024 12:07 Ответить
Правильне рішення.
Це той рідкісний випадок коли інтереси нікчеми, яка 100% зганьбилась би, співпали із інтересами України. Нам не потрібно зайвої ганьби на весь світ.
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04.07.2024 12:02 Ответить
Правильно: "С ********** не разговариваем !"
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04.07.2024 12:14 Ответить
Мабуть єдине правильне рішення на посаді президента)
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04.07.2024 12:16 Ответить
Зеленский разговаривает только с теми журналистами которые стелятся перед ним. Просто стыд наблюдать за всеми этими иностранными журналистами которые не знают как ему угодить.
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04.07.2024 12:22 Ответить
Ты хочешь, чтобы Зеленский разговаривал с тем, кто стелется перед ******?
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04.07.2024 12:28 Ответить
Damn, Zelensky could have given him a 3 hr lecture on the true history of the Ukrainian people. And then he could have gone to Epicentr and seen trolleys don't slip there either
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04.07.2024 12:46 Ответить
Бо Зеля здуру понаговорить такого, що на Заході буде звіздець його карїєрі. І не тільки як псевдо-політика.
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04.07.2024 12:57 Ответить
Дуже слабка і боягузлива позиція Президента України
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04.07.2024 13:35 Ответить
Медиапроститутка брысь.
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04.07.2024 13:41 Ответить
НІКІФОРОВ ПРі деле? Він є?!
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04.07.2024 15:04 Ответить
Якщо б навіть запитання і відповіді були узгоджені заздалегідь,це б точно не гарантувало що найвеличніший забув відповідь на питання,і ляпнув на увесь світ якусь дурню,а якщо відповіді не готувати, то це був би повний провал,як нещодавно у Байдена.
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04.07.2024 16:08 Ответить
Правильно)
Хотів Карлсон інтерв'ю,то треба було до нашого першого звертатися,а то скоріш до пукіна побіг.
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04.07.2024 18:35 Ответить
 
 