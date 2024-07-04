Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Карлсону, - спикер Никифоров
Президент Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - отметил он.
Ранее американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что вскоре возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
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+12 Vasya Kirpych #484960
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+9 Vlad #582947
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+9 Пафнутий Добрыдень
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Він в нього, по-перше, братиме.. і по-друге, не інтерв'ю а за щоку. Блазень-зещекан
Ми би послухали цю наркоманську маячню!
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
Не кажучи за керуванням військовими.
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
Це той рідкісний випадок коли інтереси нікчеми, яка 100% зганьбилась би, співпали із інтересами України. Нам не потрібно зайвої ганьби на весь світ.
Хотів Карлсон інтерв'ю,то треба було до нашого першого звертатися,а то скоріш до пукіна побіг.