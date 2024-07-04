Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Карлсону, - спикер Никифоров

Президент Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - отметил он.

Ранее американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что вскоре возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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