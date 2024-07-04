Зеленський не даватиме інтерв’ю американському пропагандисту Карлсону, - речник Никифоров

Президент Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - зазначив він.

Раніше американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.

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