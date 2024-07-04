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Новини
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Зеленський не даватиме інтерв’ю американському пропагандисту Карлсону, - речник Никифоров

Зеленський не даватиме інтерв’ю Такеру Карлсону

Президент Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - зазначив він.

Раніше американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.

Читайте: Зеленський про участь Путіна у другому Саміті миру: Він боїться виїжджати з РФ. Можливо до цього моменту в Кремлі буде вже інша людина

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+12
Хватит уже этого позора для страны.
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
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04.07.2024 11:39 Відповісти
+9
Не забивайте нам баки... ***..,
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
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04.07.2024 11:36 Відповісти
+9
Маю сказати шо хоч отой Карлсон і мудак но Зеленського він би у кут загнав на один два. Ото наш серливий поц і дзюрить з Карлсоном зустрічатися.
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04.07.2024 11:45 Відповісти
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Він в нього, по-перше, братиме.. і по-друге, не інтерв'ю а за щоку. Блазень-зещекан
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04.07.2024 11:33 Відповісти
огидно
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04.07.2024 11:46 Відповісти
А чого?!
Ми би послухали цю наркоманську маячню!
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04.07.2024 11:33 Відповісти
Хватит уже этого позора для страны.
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
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04.07.2024 11:39 Відповісти
"підкований та інтелектуально розвинутий представник" вже п'ять років шукає список досягнень ЗЕ-влади.
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04.07.2024 11:50 Відповісти
Малюку Андрюша Фрекен Бок не дозволила, бо ляпне Карлсону щось не то по своєї дурісті.
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04.07.2024 11:33 Відповісти
Ну хоть тут клепки вистачило не робити дурість .
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04.07.2024 11:35 Відповісти
Переляк ще не пройшов від попередньої співпраці. Такі боязливі люди не мають очолювати супротив.
Не кажучи за керуванням військовими.
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04.07.2024 11:35 Відповісти
Не забивайте нам баки... ***..,
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
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04.07.2024 11:36 Відповісти
Американский пропагандист
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04.07.2024 11:36 Відповісти
Шкода бо я вже попкорн приготував...
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04.07.2024 11:40 Відповісти
Маю сказати шо хоч отой Карлсон і мудак но Зеленського він би у кут загнав на один два. Ото наш серливий поц і дзюрить з Карлсоном зустрічатися.
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04.07.2024 11:45 Відповісти
Засцяв, падла!
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04.07.2024 12:41 Відповісти
Це не Мосійчук казки розповідати...
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04.07.2024 11:57 Відповісти
так це ж Карсон з дермаком за в'ю домовився! Так що джерело з ФСБ Карсону не збрехало!
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04.07.2024 11:57 Відповісти
Даже жаль немного. Хоть поржали бы.
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04.07.2024 11:58 Відповісти
Не наржалась ещё с 2019?
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04.07.2024 12:07 Відповісти
Правильне рішення.
Це той рідкісний випадок коли інтереси нікчеми, яка 100% зганьбилась би, співпали із інтересами України. Нам не потрібно зайвої ганьби на весь світ.
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04.07.2024 12:02 Відповісти
Правильно: "С ********** не разговариваем !"
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04.07.2024 12:14 Відповісти
Мабуть єдине правильне рішення на посаді президента)
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04.07.2024 12:16 Відповісти
Зеленский разговаривает только с теми журналистами которые стелятся перед ним. Просто стыд наблюдать за всеми этими иностранными журналистами которые не знают как ему угодить.
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04.07.2024 12:22 Відповісти
Ты хочешь, чтобы Зеленский разговаривал с тем, кто стелется перед ******?
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04.07.2024 12:28 Відповісти
Damn, Zelensky could have given him a 3 hr lecture on the true history of the Ukrainian people. And then he could have gone to Epicentr and seen trolleys don't slip there either
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04.07.2024 12:46 Відповісти
Бо Зеля здуру понаговорить такого, що на Заході буде звіздець його карїєрі. І не тільки як псевдо-політика.
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04.07.2024 12:57 Відповісти
Дуже слабка і боягузлива позиція Президента України
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04.07.2024 13:35 Відповісти
Медиапроститутка брысь.
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04.07.2024 13:41 Відповісти
НІКІФОРОВ ПРі деле? Він є?!
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04.07.2024 15:04 Відповісти
Якщо б навіть запитання і відповіді були узгоджені заздалегідь,це б точно не гарантувало що найвеличніший забув відповідь на питання,і ляпнув на увесь світ якусь дурню,а якщо відповіді не готувати, то це був би повний провал,як нещодавно у Байдена.
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04.07.2024 16:08 Відповісти
Правильно)
Хотів Карлсон інтерв'ю,то треба було до нашого першого звертатися,а то скоріш до пукіна побіг.
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04.07.2024 18:35 Відповісти
 
 