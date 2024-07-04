Зеленський не даватиме інтерв’ю американському пропагандисту Карлсону, - речник Никифоров
Президент Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - зазначив він.
Раніше американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.
Топ коментарі
+12 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар04.07.2024 11:39 Відповісти Посилання
+9 Vlad #582947
показати весь коментар04.07.2024 11:36 Відповісти Посилання
+9 Пафнутий Добрыдень
показати весь коментар04.07.2024 11:45 Відповісти Посилання
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Він в нього, по-перше, братиме.. і по-друге, не інтерв'ю а за щоку. Блазень-зещекан
Ми би послухали цю наркоманську маячню!
В этом интервью не было бы ничего плохого, если бы его давал подкованный и интеллектуально развитый представитель Украины, который смог бы обыграть этого пропагандиста и его нанимателей, выставив их теми, кем они и являются, циничными подонками.
Не кажучи за керуванням військовими.
Ще ніколи відсутність світла не коштувала удвічі дорожче.
Це той рідкісний випадок коли інтереси нікчеми, яка 100% зганьбилась би, співпали із інтересами України. Нам не потрібно зайвої ганьби на весь світ.
Хотів Карлсон інтерв'ю,то треба було до нашого першого звертатися,а то скоріш до пукіна побіг.