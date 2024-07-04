Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв’ю з Зеленським

Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому", - повідомив Карлсон.

За його словами, це інтерв'ю покликане надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі.

Пропагандист висловив сподівання, що розмова відбудеться незабаром.







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Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Як відомо, у лютому 2024 року Такер Карлсон брав інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Після розмови пропагандист висловлював неоднозначне ставлення до очільника Кремля, зокрема, назвав його заяви про денацифікацію України "найтупішим, що він чув".

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