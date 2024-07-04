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Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв’ю з Зеленським

Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому", - повідомив Карлсон.

За його словами, це інтерв'ю покликане надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі.

Пропагандист висловив сподівання, що розмова відбудеться незабаром.

Твіт Карлсона про інтерв'ю з Зеленським

Читайте: Зеленський вперше підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану замість російського (оновлено)

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Як відомо, у лютому 2024 року Такер Карлсон брав інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Після розмови пропагандист висловлював неоднозначне ставлення до очільника Кремля, зокрема, назвав його заяви про денацифікацію України "найтупішим, що він чув".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) інтерв’ю (223)


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Топ коментарі
+27
малюк та карлсон)))
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04.07.2024 00:50 Відповісти
+14
На хрена? На хрена давати інтерв"ю цьому путінсько-трампівському уйобку? Воно підготується набагато краще ніж до розмови з Путлером, і буде бити по корупції (якої в нас *****) і по інших слабких місцях, щоб дезкридитувати допомогу Україні. Карлсона дивляться тільки трампівські уйобки, навіть якщо Зеленський щось зможе протиставити, максимум зможе змінити думку 5%. Але знаючи як Зеленський розмовляє без бумажки, обісреться він по повній. Тому що Такера будуть готувати до розмови кацапські пропагандисти, і на такому інтерв"ю фраза "все чисто" а не конкретика може реально зруйнувати підтримку в США. При тому так і за яйця по 17 можуть запитати, і за 30 СБУшників які шпигували за журналістами. І кричати як на українських журналістів ніяк не получиться. **** , інашке як дипломатією дуболомів дипломатію Зеленського назвати не можу.
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04.07.2024 01:11 Відповісти
+14
Воно на кокаїні, а ломка на вкраїні
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04.07.2024 01:33 Відповісти
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малюк та карлсон)))
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04.07.2024 00:50 Відповісти
А навіщо цей брехун Карлсон для України?!

Щеб Доктора Гебельса запросили!
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04.07.2024 02:06 Відповісти
ТАКЕР КАРЛСОН АНОНСУВАВ ІНТЕРВ'Ю ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ. ПИТАННЯ ДИКТУЄ МАРДЖОРІ ТЕЙЛОР ГРІН ДТ
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04.07.2024 02:44 Відповісти
Був би брехуном-продовжував працювати в Fox News
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04.07.2024 06:49 Відповісти
А може у цьому пропаганд-шоу роль гебельса зіграє видатний актор?
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04.07.2024 10:27 Відповісти
Думаю що Зеля такого наговорить, що нам всім буде дуже соромно за вибір 73%(((
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04.07.2024 06:26 Відповісти
Він дипломат від Бога, посрався з ким тільки міг. Толку не буде, поки воно при владі
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04.07.2024 08:34 Відповісти
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04.07.2024 06:54 Відповісти
Ну вот, опошлили светлые моменты детства
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04.07.2024 11:03 Відповісти
І Фрекен Бок Єрмак
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04.07.2024 09:22 Відповісти
Та ще гнида!
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04.07.2024 01:08 Відповісти
Армагеддон в Донецке: ВСУ накрыли стратегические склады- вечір 3 линя Кушнарь ОЦЕ ГАРНА НОВИНА а видео!
https://www.youtube.com/watch?v=sfWKgeOMEr4&t=168s
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04.07.2024 02:41 Відповісти
а чому то чмо неголене? Типу - я в окопах сиджу чи під лідорів з ОПи конає?
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04.07.2024 06:36 Відповісти
На хрена? На хрена давати інтерв"ю цьому путінсько-трампівському уйобку? Воно підготується набагато краще ніж до розмови з Путлером, і буде бити по корупції (якої в нас *****) і по інших слабких місцях, щоб дезкридитувати допомогу Україні. Карлсона дивляться тільки трампівські уйобки, навіть якщо Зеленський щось зможе протиставити, максимум зможе змінити думку 5%. Але знаючи як Зеленський розмовляє без бумажки, обісреться він по повній. Тому що Такера будуть готувати до розмови кацапські пропагандисти, і на такому інтерв"ю фраза "все чисто" а не конкретика може реально зруйнувати підтримку в США. При тому так і за яйця по 17 можуть запитати, і за 30 СБУшників які шпигували за журналістами. І кричати як на українських журналістів ніяк не получиться. **** , інашке як дипломатією дуболомів дипломатію Зеленського назвати не можу.
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04.07.2024 01:11 Відповісти
у нього велика аудиторія. І треба спробувати достучатися
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04.07.2024 01:12 Відповісти
Я вже сказав хто в нього аудиторія, люди в яких на газонах стоять фігури Трампа, якби Зеленський вмів розмовляти і знав стільки як наприклад Портніков, то так. Я вже приклад навів. Запитати про яйця по 17 грн і де Резніков. Запитати чому шпигують за журналістами і все. В Зеленського крім відповіді на зразок "все чисто" не буде. Це не буде інтервью як з Путлером, це буде інтервью направлене на знищення іміджу України і нашої позиції в цій війні. Це робиться якраз перед виборами президента США і буде грати на руку Трампу.
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04.07.2024 01:22 Відповісти
є доля правди в твоїх словах, але факт відмови теж можна розкрутити проти нас, застосувуючи тіж теми корупції та переслідування журналістів і саме цим обгрунтовуючи відмову дати інтерв'ю. Тут палиця о двох кінцях, але змінити думку навіть 5% то не погано
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04.07.2024 13:44 Відповісти
Аудиторія велика,а негативний шлейф лайніща ще більший.Краще дати інтерв'ю Опрі Вінфрі,а не гандону,який впарюва своїм "корисним хом'ячкам",що українці самі собі підірвали Каховську ГЕС,а ху@ло спасітєль чєловєчєства,другий після Ісуса Христа.
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04.07.2024 01:25 Відповісти
Так, або навіть якомусь більш-менш адекватному журналісту з Фокс Ньюс.
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04.07.2024 01:32 Відповісти
а вона хоче?
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04.07.2024 13:45 Відповісти
для хачпаржуть люди
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04.07.2024 01:55 Відповісти
Не думаю що під час інтерв'ю будуть ставитися питання, заздалегідь не узгоджені. Тому зєльць зробить те що вміє, вивчить текст відповідей і прохрипить їх, певним чином скрививши обличчя.
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04.07.2024 08:05 Відповісти
Зеленський на інтерв'ю прийде не сам,поруч буде сидіти якийсь неголений,дурно пахнучий чувак,в нестіраній,пожмяканій піжамІ,з противною,кримінальною рожею і вдаватиме з себе справжнього главу держави.
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04.07.2024 01:16 Відповісти
Рожею вуличного ларьочного сутенера
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04.07.2024 02:33 Відповісти
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04.07.2024 01:19 Відповісти
Ну чому ЗЕля такий довбойоб?!??
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04.07.2024 01:21 Відповісти
тому що він на кокаїні років 20-ть сидить.
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04.07.2024 01:31 Відповісти
Воно на кокаїні, а ломка на вкраїні
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04.07.2024 01:33 Відповісти
двбби ті хто вважають ворогів двббами
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04.07.2024 06:41 Відповісти
Він жадібна та нахабна людина, але зовсім не бовбойоб
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04.07.2024 08:39 Відповісти
Він жадібний нахабний і довбойоб. Одне іншому не заважає
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Загальне уявлення про бачення Карлсоном ******** журналістики можна почерпнути з його слів у відеоролику, присвяченому запуску його особистого шоу:
«На самому базовому рівні новини, які ви споживаєте, є брехнею, брехнею найприхованішого і найпідступнішого роду. Навмисно приховують факти, а також пропорції та перспективи. Тобою маніпулюють».
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04.07.2024 01:25 Відповісти
Як пише британська газета Daily Telegraph, Карлсон "не єдиний західний журналіст, який наважився попросити Путіна про інтерв'ю - він єдиний, кому дозволили це зробити".
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04.07.2024 01:27 Відповісти
"Американський аналог соловйова, скабєєвой та шарія".
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04.07.2024 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/5UrKacSCcEQ
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04.07.2024 01:26 Відповісти
Оце треш буде. Нашо, ну от нашо.
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04.07.2024 01:37 Відповісти
BBC

Вранці 24 квітня 2023 року Такера Карлсона звільнили з Fox News. На такий поворот подій він явно не очікував, оскільки напередодні пообіцяв глядачам вийти цього дня ввечері в ефір.

Офіційно причину звільнення не назвали, але американська преса писала, що ухвалити таке рішення очільника корпорації Руперта Мердока спонукав позов, висунутий у зв'язку з репортажем Карлсона про захоплення 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа Капітолію і поширення в ефірі хибних тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020 стала результатом фальсифікацій.

Карлсон пішов з Fox News через шість днів після того, як корпорація Fox, яка володіє каналом, погодилася у позасудовому порядку виплатити 787,5 млн доларів фірмі-виробнику машин і програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems.
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04.07.2024 01:38 Відповісти
"Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (українців. - Ред.) нацистами, це якось по-дитячому", - сказав він.

Карлсон зазначив, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас він додав, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви. Джерело:
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04.07.2024 01:43 Відповісти
ТРАМП І БАЙДЕН МАЮТЬ ОДНАКОВІ РЕЙТИНГИ - ОПИТУВАННЯ

Хто б з них не переміг - після закінчення терміну він стане найстарішим президентом США.

Чинний президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп мають рівні шанси у боротьбі за Білий дім, https://www.reuters.com/world/us/biden-has-marginal-1-point-lead-over-trump-reutersipsos-poll-shows-2024-03-14/ йдеться у опублікованих результатах опитування Reuters і Ipsos.

Під час опитування кожен кандидат отримав 40% підтримки. У середині червняhttps://zn.ua/ukr/usa/tramp-viperedzhaje-bajdena-u-viborchikh-perehonakh-ale-ne-znachno-opituvannja.html у такому самому опитуванні результати були 41% на 39% на користь Трампа.

20% респондентів досі не впевнені у тому, кого оберуть на виборах у листопаді.

Результати Байдена можуть зменшити занепокоєння щодо його кандидатури після невдалих для політика дебатів минулого тижня. Дедалі більше демократів https://zn.ua/ukr/usa/dzho-bajden-opinivsja-pid-novim-tiskom-z-vimohoju-vijti-z-prezidentskikh-perehoniv-ft.html закликають Байдена залишити президентську кампанію та дозволити іншому кандидату очолити президентську гонку. Опитування показало, що 32% демократів вважають, що Байден повинен залишити кампанію.

Що стосується дебатів, то 83% демократів і 97% республіканців погодилися, що Байден «спіткнувся» і «здавалося, показав свій вік» під час 90-хвилинного змагання, тоді як лише 58% демократів і 11% республіканців сказали те саме про Трампа.
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04.07.2024 01:54 Відповісти
Чекаємо на чергові незабутні перли!
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04.07.2024 03:10 Відповісти
Женіть цого путінського нацюцюрника сцяними тряпками з України.
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04.07.2024 03:12 Відповісти
Це із тієї американської Одеси? Як погодка?
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04.07.2024 04:46 Відповісти
Ну давай, Вова, розкажи йому справжню версію про Рюрика. ))
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04.07.2024 04:16 Відповісти
Нехай візьме ще одне інтерв'ю у Рюриковича, ну той що *****.
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04.07.2024 04:41 Відповісти
О поперло: то орбана приймає, то карлсону інтерв'ю збирається давати. Кажуть, хряк угорський просив усе Закарпаття, що попросить цей зальотний?
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04.07.2024 04:44 Відповісти
Потім, як завжди, чергові риги Зеленського будуть обговорюватися декілька тижнів. КПД=0,0%
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04.07.2024 04:48 Відповісти
Світ вчергове буде в шоці...
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04.07.2024 05:19 Відповісти
це буде порно
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04.07.2024 05:31 Відповісти
Два клоуни мої, два клоуни ...
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04.07.2024 05:32 Відповісти
Теорiю змови? Результати виборів 2020 року сфальсифіковані? Це як? Весь свiт бачив як були вкинутi бюлетенi за Байдена, коли графiк його голосiв одномоментно скакнув догори та перетнув рiвень лiдуючого до того Трампа. Хтось хто вчив статiстику та має iдею про правило великих чисел нiколи не повiрив би що при мiльйонах голосiв один з кандидатiв може отак одномоментно скакнути в лiдери.
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04.07.2024 05:52 Відповісти
Зеленський став найбільш медійною людиною в історії людства.
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04.07.2024 06:02 Відповісти
Так, тому що він президент космічного масштабу, його геніальності немає кордонів
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04.07.2024 08:18 Відповісти
Відкрий йому очі про "рюріковича-х.юриковича
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04.07.2024 06:03 Відповісти
Уявляю що Зеля буде виглядати набагато краще плешфюрера. 100%.
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04.07.2024 06:04 Відповісти
як це чмо може виглядати краще когось, навіть краще *****?
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04.07.2024 08:04 Відповісти
а буде сюрприз . . .

такер карлсон має принципи - хоч вони й не співпадають з "понятіямі стєпних горцєв"

його вигнали з "американського телемарафону", тому він швидко розкусить наративи "українського телемарафону" - і буде сюрприз . . .
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04.07.2024 06:21 Відповісти
Я так зрозумів що розмова відбудеться не за баром а в самому барі .
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04.07.2024 07:23 Відповісти
Це інтерв'ю покажуть як американську версію "Мамахохотала".Зегеварі не привикати.
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04.07.2024 07:24 Відповісти
Тримайте зелю семеро, бо нагородить такого, що потім лиха не оберешся!
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04.07.2024 07:29 Відповісти
гірше не буде!
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04.07.2024 08:05 Відповісти
Збудеться мрія виборців гундоса "хоть паржом"
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04.07.2024 08:43 Відповісти
ну наконец теперь наш вова расскажет карлсону чей крым сейчас . чей он был 300 лет назад и какие народы строили крепости и осваивали крым начиная с древнего рима . и еще вова расскажет что киев мать городов русских и на месте москвы жабы квакали когда князь в киеве послов европейских принимал и еще вова скажет что ***** напал на свою мать и этот страшный грех будет на нем даже когда это животное здохнет . не поможет и ***** гундяев с кадылом отмолить у всевышнего все то что ********* натворила в УКРАИНЕ ---- АМИНЬ . если вова этого не скажет значит вова не наш президент
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04.07.2024 07:43 Відповісти
Після цього інтерв'ю соромно буде не тільки українцям, ну і тим хто її підтримує.Я б цього просроченого заховав би кудись подалі. Дати йому кульок порошку і кудись..в оман.
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04.07.2024 08:38 Відповісти
Какой президент,такие и журналисты.
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04.07.2024 08:41 Відповісти
Погана ідея. Зеленський і українською говорить як дебіл. Краще хай не погоджується говорити англійською бо це буде провал. Карлсон його з'їсть
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04.07.2024 08:46 Відповісти
Так уже ржом, особливо з 24 лютого 2024 року!
Спасибі виборцям гундоса!
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04.07.2024 08:47 Відповісти
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04.07.2024 08:48 Відповісти
Усиленно прогибают Зеленского под ''мирный план *****''.
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04.07.2024 09:08 Відповісти
Ну, зрозуміло, зеля - малюк, Карлсон, то є Карлсон, а єрмачок - Фрекен Бок? Тоді питання, "а яким Боком до цього єрмак ? " набирає нового сенсу! Бо він " Домоправительница " !
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04.07.2024 09:34 Відповісти
наркоман без бумажки міг нагродити такої х-ні....
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04.07.2024 09:43 Відповісти
Если это интервью состоится, Зеленский должен подарить Карлсону веревочку с узелками - письма североамериканских индейцев Богдану Хмельницкому.
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04.07.2024 09:50 Відповісти
Американці офігіють.
Трамп виграє.
***** зрадіє.
Боже, Україну бережи
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04.07.2024 09:53 Відповісти
 
 