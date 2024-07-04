Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв’ю з Зеленським
Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що невдовзі візьме інтерв'ю в президента України Володимира Зеленського.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому", - повідомив Карлсон.
За його словами, це інтерв'ю покликане надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі.
Пропагандист висловив сподівання, що розмова відбудеться незабаром.
Хто такий Такер Карлсон
Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.
Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.
Як відомо, у лютому 2024 року Такер Карлсон брав інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Після розмови пропагандист висловлював неоднозначне ставлення до очільника Кремля, зокрема, назвав його заяви про денацифікацію України "найтупішим, що він чув".
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«На самому базовому рівні новини, які ви споживаєте, є брехнею, брехнею найприхованішого і найпідступнішого роду. Навмисно приховують факти, а також пропорції та перспективи. Тобою маніпулюють».
Вранці 24 квітня 2023 року Такера Карлсона звільнили з Fox News. На такий поворот подій він явно не очікував, оскільки напередодні пообіцяв глядачам вийти цього дня ввечері в ефір.
Офіційно причину звільнення не назвали, але американська преса писала, що ухвалити таке рішення очільника корпорації Руперта Мердока спонукав позов, висунутий у зв'язку з репортажем Карлсона про захоплення 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа Капітолію і поширення в ефірі хибних тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020 стала результатом фальсифікацій.
Карлсон пішов з Fox News через шість днів після того, як корпорація Fox, яка володіє каналом, погодилася у позасудовому порядку виплатити 787,5 млн доларів фірмі-виробнику машин і програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems.
Карлсон зазначив, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас він додав, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви. Джерело:
Хто б з них не переміг - після закінчення терміну він стане найстарішим президентом США.
Чинний президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп мають рівні шанси у боротьбі за Білий дім, https://www.reuters.com/world/us/biden-has-marginal-1-point-lead-over-trump-reutersipsos-poll-shows-2024-03-14/ йдеться у опублікованих результатах опитування Reuters і Ipsos.
Під час опитування кожен кандидат отримав 40% підтримки. У середині червняhttps://zn.ua/ukr/usa/tramp-viperedzhaje-bajdena-u-viborchikh-perehonakh-ale-ne-znachno-opituvannja.html у такому самому опитуванні результати були 41% на 39% на користь Трампа.
20% респондентів досі не впевнені у тому, кого оберуть на виборах у листопаді.
Результати Байдена можуть зменшити занепокоєння щодо його кандидатури після невдалих для політика дебатів минулого тижня. Дедалі більше демократів https://zn.ua/ukr/usa/dzho-bajden-opinivsja-pid-novim-tiskom-z-vimohoju-vijti-z-prezidentskikh-perehoniv-ft.html закликають Байдена залишити президентську кампанію та дозволити іншому кандидату очолити президентську гонку. Опитування показало, що 32% демократів вважають, що Байден повинен залишити кампанію.
Що стосується дебатів, то 83% демократів і 97% республіканців погодилися, що Байден «спіткнувся» і «здавалося, показав свій вік» під час 90-хвилинного змагання, тоді як лише 58% демократів і 11% республіканців сказали те саме про Трампа.
такер карлсон має принципи - хоч вони й не співпадають з "понятіямі стєпних горцєв"
його вигнали з "американського телемарафону", тому він швидко розкусить наративи "українського телемарафону" - і буде сюрприз . . .
небуде!
Спасибі виборцям гундоса!
Трамп виграє.
***** зрадіє.
Боже, Україну бережи