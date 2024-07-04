Комроты 241-й бригады ТрО Кулик: Командование ставит "суицидальные задачи". В результате такой тупости и преступной халатности погибают воины

Командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТрО, основатель ОО "Експертний корпус" и начальник отдела Украинского института национальной памяти Роман Кулик заявил о потерях в своей роте, которые, по его словам, обусловлены "преступной халатностью" старших начальников и из-за сверхсложных "фантастических и суицидальных" задач.

Об этом он сообщил на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

"Уже просто аксиома войны - старшие начальники повально не могут и отказываются объективно оценивать способности подчиненного личного состава. Нарезаются фантастические задачи, рассчитанные или на космодесантников, или на, как минимум, запакованные 20-летними спортиками и техникой свежие подразделения", - заявил Кулик.

Но игнорируется то, что военные - физически и психологически уставшие от войны, а средств и боеприпасов для поддержки пехоты не хватает.

"А командиры, которые озвучивают эти вещи, а не тупо козыряют - подвергаются остракизму, высмеиваются, как слабаки и сопли. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач - уже некому их выполнять. И домино п#здует дальше", - отмечает комроты.

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Также он рассказал, что за последние полгода войны понял, что на борьбу с "отбитыми, неадекватными, безграмотными, но нарциссическими" старшими начальниками у него уходит не меньше, а иногда - и больше времени, чем на реальную войну с оккупантами.

2 июля Кулик заявил, что ему удалось отбиться от "глобальной суицидальной" задачи, согласившись на другую, крайне рискованную, однако хотя бы с минимальными шансами.

"Так и живем, от часа до часа, с одного дня вваливаемся в следующий, уже давно - без надежды, что будет лучше", - отметил он.

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Позже военный рассказал, что один из его лучших бойцов под псевдонимом "Буся" получил множественные осколочные ранения, у него большая потеря крови.

Кулик добавил, что с окруженной позиции его удалось вывезти за 40 минут, бойцы боролись за догоспитальное переливание крови, однако по логистическим и организационным причинам рота "не тянет". Но на стабпункте никто не переливает кровь.

Он отмечает, что многие бойцы погибли из-за "тупости и нежелания напрячься для улучшения шансов наших людей на выживание".

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Воин Роман Пелех отреагировал на сообщение побратима

В свою очередь бывший военный и бизнесмен Роман Пелех заявил о "большой проблеме" с 206-м батальоном.

"У нас сейчас есть большая проблема с 206-м батом. Его стирают в порошок. Очень много 200-х и 300-х. Крутых бойцов бросают на мясо. Мне звонили мои побратимы, которые боятся поднимать кипиш", - отметил он.