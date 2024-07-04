Комроты 241-й бригады ТрО Кулик: Командование ставит "суицидальные задачи". В результате такой тупости и преступной халатности погибают воины
Командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТрО, основатель ОО "Експертний корпус" и начальник отдела Украинского института национальной памяти Роман Кулик заявил о потерях в своей роте, которые, по его словам, обусловлены "преступной халатностью" старших начальников и из-за сверхсложных "фантастических и суицидальных" задач.
Об этом он сообщил на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
"Уже просто аксиома войны - старшие начальники повально не могут и отказываются объективно оценивать способности подчиненного личного состава. Нарезаются фантастические задачи, рассчитанные или на космодесантников, или на, как минимум, запакованные 20-летними спортиками и техникой свежие подразделения", - заявил Кулик.
Но игнорируется то, что военные - физически и психологически уставшие от войны, а средств и боеприпасов для поддержки пехоты не хватает.
"А командиры, которые озвучивают эти вещи, а не тупо козыряют - подвергаются остракизму, высмеиваются, как слабаки и сопли. В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач - уже некому их выполнять. И домино п#здует дальше", - отмечает комроты.
Также он рассказал, что за последние полгода войны понял, что на борьбу с "отбитыми, неадекватными, безграмотными, но нарциссическими" старшими начальниками у него уходит не меньше, а иногда - и больше времени, чем на реальную войну с оккупантами.
2 июля Кулик заявил, что ему удалось отбиться от "глобальной суицидальной" задачи, согласившись на другую, крайне рискованную, однако хотя бы с минимальными шансами.
"Так и живем, от часа до часа, с одного дня вваливаемся в следующий, уже давно - без надежды, что будет лучше", - отметил он.
Позже военный рассказал, что один из его лучших бойцов под псевдонимом "Буся" получил множественные осколочные ранения, у него большая потеря крови.
Кулик добавил, что с окруженной позиции его удалось вывезти за 40 минут, бойцы боролись за догоспитальное переливание крови, однако по логистическим и организационным причинам рота "не тянет". Но на стабпункте никто не переливает кровь.
Он отмечает, что многие бойцы погибли из-за "тупости и нежелания напрячься для улучшения шансов наших людей на выживание".
Воин Роман Пелех отреагировал на сообщение побратима
В свою очередь бывший военный и бизнесмен Роман Пелех заявил о "большой проблеме" с 206-м батальоном.
"У нас сейчас есть большая проблема с 206-м батом. Его стирают в порошок. Очень много 200-х и 300-х. Крутых бойцов бросают на мясо. Мне звонили мои побратимы, которые боятся поднимать кипиш", - отметил он.
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https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190401-za-kogo-progolosuvaly-vijskovi-oos-na-vyborah-2019/
Результати голосування на https://fakty.com.ua/ua/special/vybory-prezydenta-********-2019/ виборах 2019 серед бійців ЗСУ, які робили свій вибір на спецдільницях у зоні проведення ООС, демонструють підтримку, як Петру Порошенку - 9927 голосів, так і Володимиру Зеленському - 9718. Так, діючий президент отримав всього на 209 голосів більше, ніж Зеленський.
Приезжает генерал из кдшв на КСП ,тыкает пальцем в карту ,мол штурмануть эту посадку. В два часа ночи людей начинают выводить на позицию для штурма. Без координации,нежная кто кем и куда,не зная сколько пидоров в посадке ,разминирования ли проходы и т.д. Итог куча двухсотых и трехсотых ,даже не дойдя до посадки. А этому генералу хлопают в ладони в верховной Раде типа ж герой войны. А я знаю там до сих попацаны 19 летние лежат, потому что забрать не можем. И это нихуя до сих пор не поменялось и не поменяется. И *** знает что делать,бросить автомат и идти домой тоже не выход ,официально всем похер на твои потуги.
а, якщо ще, шоб бути безпринципним сраколизом - то льохко генералом, бо нагору на навчання "сватали" усі, від комроти до комполка..
але, як казали тоді - "чисті погони - чиста совість"
"Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року. Джерело: https://censor.net/ua/n3405592
Тобто стосовно К.Буданова інформацію можна перевірити,чи казав він чи ні, в один "клік" як то кажуть.
Так от, якщо перейти по посиланню, щоб перевірити слова "Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим.", то там, не знайти слів К. Буданова, де б була цитата його слів "до літа українські війська звільнять Крим", а є ""Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому" Джерело: https://censor.net/ua/n3396764Тобто
Відповідно, "Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", в моєму розумінні, не дорівнює "до літа українські війська звільнять Крим", тобто, на мій погляд, схоже на маніпуляцію зі сторони того автора статті на Цензор Нет, хто написав слова " Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим" .
Стосовно нібито "ствердження" В.Залужного, ніяких посилань, а "голе" твердження автора статті на Цензор Нет.
Ок, спробував знайти самостійно те що нібито "стверджував" В. Залужний виходячи з тієї новини, на яку посилався юзер-дописувач Реджина Фаланджі, знайти не можу. Натомість, на противагу від цієї статті
( https://censor.net/ua/n3405592) за 14.03.23 11:46
, знайшов статтю на іншому ресурсі, де (на тому ресурсі) вирішили підсумувати найгучніші обіцянки стосовно війни, станом на 17 серпня, 2023, 13:35 , тобто через більше як 5 місяців, після статті, яку навів юзер-дописувач Реджина Фаланджі. Відповідно був час, щоб може ще після тої статті, щоб щось змінилось в інформаційному полі, та там от таке :
Назва статті :
" Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви "
І там такий текст є :
"Чи не єдині, хто стримався від прогнозів - Зеленський та Залужний: вони неодноразово говорили про перемогу України як довгий та складний шлях, проте не озвучували жодних дат "
Тобто, журналісти поставили за мету, саме висвітлити обіцянки всіх стосовно питання закінчення війни, і виходячи з інформації в тій статті,і якось трохи не "клеїться" з "А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року."
Згоден що запитання не до вас, а саме до автора тої статті на Цензор Нет, але от таке.
Єдине що хотілось би побачити інформацію, цитування прямої мови В. Залужного, де нібито він "стверджував" те що йому приписали в статті "Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP " Джерело: https://censor.net/ua/n3405592
До слова, "вставочка" в цій новині за 14.03.23 11:46 , "Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року. "
,трохи цікава така, бо те що вище і нижче цього
("Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року. ")
тексту, то є посилання і цитати на саму статтю в WP(https://www.washingtonpost.com/world/2023/03/13/ukraine-casualties-pessimism-ammunition-shortage/?fbclid=IwAR2WkO0G5Ts6clc0GSR4hngQ-tW3vlO3g5Dval8inV0sCEYv9CFSCVZmzQA ), а саме ця вставка, це як деяка творчість того, хто той текст розмістив на Цензор Нет.
В самій статті WP"Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow", за 13 березня 2023 року о 17:33, В. Залужний згадується 1 раз :
"Gen. Valery Zaluzhny, Ukraine's commander in chief, said in August that nearly 9,000 of his soldiers had died. " , тобто де йдеться про те, що В.Залужнтй в серпні
(мається на увазі у серпні 2022 року, бо стаття WP від 13 березня 2023 року, тобто серпня ще не було на той момент)
заявив, що загинуло біля 9000 солдатів України на той момент, з початку повномасштабного вторгнення. А от про нібито "ствердження" В. Залужним про "закінчення війни до кінця року" такого в статті WP нема.
Тому цікаво таки, хто ж був автором статті на Цензор нет, від 14.03.23 11:46 " Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP"Джерело: https://censor.net/ua/n3405592 , хто зробив вставку таку
(" А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року. " )
на Цензор Нет ?
Анонім", пишу це для того щоб якомога більше людей дізналися й відкрила істину для себе. З побратимами з якими я служу, їжджу на бойові завдання деякі з них померли більшість з них поранені, всіх нас об'єднує те, що нас відправляють на убій наша задача спорядження інженерних фортифікацій, або загороджень мінування полів, а інколи нас кидають приймати участь у штурмах, в нас немає спорядженя щоб приймати участь у таких штурмах. Це не узгодженість, та байдужістю між нашим командуванням й до інших бригад до яких нас відряджають, але що об'єднує наше командування й до тих що нас відряджають і саме головніше що вони нічим не відрізняються від російського командування це їх байдужість страх, вони навіть не знають хто з нас травмувався на на бойовому завданні лікарняний щоб відійти від кантуження не деяким не дають комбат який має приймати рішення "синій" п'яний який навіть не знає що дехто з нашої групи потрапив під обстріл і 300ті
Страх їхньої некомпетентності не знання того що як треба складати стратегічні плани вони малюють на картах плани як "маленька дитина" яка знайшла планшет і кольоровий олівець вони вчилися тільки писати звітність а все інше перекидають на звичайнихсержантів й солдат, но при цьому до нас вони прислухатися не хочуть тому що ми не їх рівня ієрархії. Страх того що вони переживають щоб в папірцях все було правильно і вчасно подано на те що розклад справ чим особовий склад буде займатися в голові тільки "звітність" на нас, їм плювати на те що нас поранило багато хто зник безвісти солдати які поранені, особливо хто знаходиться кантужені більше на лікарняному а ніж інші по причині того що вони одужують повільніше і на них не діють антибіотики їх вважають ухилянтами,те що вони прикидаються хворими, що вони дуже довго знаходяться на лікарняному ніж потрібно а значіть хоче "відкосити"щоб не їздити на бойові виїзда, уявіть. Хлопців яких я знаю, які служать від 5ти років й більше у яких немає жодних доган, адміністративих правопорушеннь які служили гідно які відїздили на бойові завдання без скарг, раптово отримують поранення, і тут до них починають чиплятися на шталт що "інші вже їздять на виїзді а ти косиш придурюєшся що ти ще хворий" вони сприймають кантуженість не наче це якась нежить...яка лікується за тиждень.
Кажуть що в них нема людей щоб замінити.
Вони впевнені що ніхто не знає що дехто їздить до дому кожен місяць хтось заносить пакунки щоб не їздити на бойові виїзди.
Дехто просто настрашився і не хоче їздити
А з хлопців які вже поранені дехто з них вигоріли морально...
Багато хто з них відїздили так довго що їм плювати на своє життя...
Хлопці навіть не отримають платню за те що вони кожен день їздять на бойові завдання тому що ротний забив х#й на довідки йому байдуже на те як має виконуватися завдання головне щоб було зроблено а чи живі чи мертві їм байдуже
замість того щоб оборонятися окапуватися, загороджуватися щоб не було так як в Харкові треба це робити 2х до 5 кілометрів,
нас відправляють ставити "путанки" "ягозу"(калючи дроти) від 50метрів до 200 метрім до ворога "вони хочуть перемогти ворога "калючим дротом"...
Тут питання не в тому що б боятися їздити на завдання а в тому що немає сенсу помирати при цьому ти навіть не зміг виконати завдання тебе пґпривезли на точку де не має ні укриття ні чого, тільки кущі й ворожих дронів як "рій бджіл"
Ти знаходишся в 100-400метрах від ворога
і ти ще маєш поставити противотанкові міни від 20-200шт. путанку, або ягозу і при цьому дивитися на те що б в тебе не прилитів дрон, автоматна черга або міномет нас викинулина точку з тим що "самі розберетесь" задача має бути виконана, "як з якими втратами байдуже"
Багатьох кидають в штурм і при цьому ти маєш якось відстрілюватися і одно часно ставити загородження ісце я нагадаю від 100-400метрах від ворога. Інколи нас нема кому прикрити а в тебе всього 4х магазини проти ворога який суниться хвилями і бере тебе в кільце...
Наше командування ні чим не відрізняється від російського що наші кидають нас як м'ясо що їхні різниця лише в тому що російського м'яса в 20х разів більше а ми закінчуємося...
Вище командування перетягує на себе більше вважає себе потрібнишими і важливішими, хоча ми маємо бути на рівні тому що ми потрібні їм а вони нам, ми єдиний механізм який повинен працювати злагоджено, але його нажаль не має в штабі вважають себе "елітою а нас псами які от от мають здохнути від чумки...
Ми кончена совкова армія яка воює з продвинішою конченою совковою армією, командування з обох сторін яким байдуже на особовий склад.
Кожен з нас мають ті чи інші поранення, психологічні, фізичні, ми виснажені й побиті.
Ще пару місяців такого "командування"і нікого окрім штабістів і ТЦК'шників не лишиться щоб відбивати й обороняти наші землі...
І я не знаю чи зміниться щось з цього часу що я написав це..?
Дивно чому союзники з НАТО не вимагають у команди корупціонерів, узурпаторів й зедиверсантів негайної військової реформи, якщо вони прагнуть перемоги України у цій війні, надаючи таку величезну кількість озброєння, яка завдяки старанням цих діячів, вилітає в трубу і Україна втрачає сотні тис. життів своїх громадян.
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Опа, приїхали, почалася узурпаційна стрілочна ахінея. То парламент дзеркало суспільства, а тепер вже армія. Виходить що цивільні насильно вдягнуті у піксель самі себе на фронті й у тсцика вбивають
"Знову особиста втрата... росія продовжує забирати життя представників нового покоління української інтелігенції.
Загинув Василь Паламарчук - письменник, частина «Res_Publica. Брати по зброї» та «Європейської Солідарності», близький друг Гліба Бабіча, але насамперед - воїн.
Наступ росіян 24 лютого не став для нього несподіванкою, Василь у війську ще з часів АТО. Той ранок зустрів в Олешках на Херсонщині. Не зволікаючи ні секунди, рушив до військкомату. Потім було формування бойового взводу, проте вже через 6 годин потрапили в російське оточення. Довелося шукати шлях на підконтрольну Україні територію - вплав на човнах через Дніпро.
Так він і потрапив до лав 206 батальйону ТрО, дослужився до командира роти вогневої підтримки. Потім поранення. Повернення в стрій, бо командир не може покинути підлеглих...
Про плани «після війни» говорив твердо: дасть собі час на відпочинок і продовжить захищати людей, але вже як адвокат.
І от трагічна звістка: вчора Василь загинув у бою в селищі Нью-Йорк Донецької області. Щирі співчуття родині та друзям... Вічна пам'ять та шана!"
А как Вы думали на войне, вот купишь себе две двухстволки по 18 тыс грн, + патроны, сделаешь обрез, сеткомёт, они посмотрят на тебя и скажут, да ты хлопець такий моторный, давай нам тут позицию треба взяти, и таких позиций там куева туча, а ты 1 такой, понавешают на тебя всего что только можно, засрут мозги, а что такое засраные мозги на линии? это травма, а как травма, ну нужно было бл*ть двигаться лучше, сам виноват, давай следующего.
Например, если сделать краткий обзор тех роликов, что выкладывал Бутусов за 2022 год, там люди выходя из бредли под обстрелом за руку с товарищами здороваются, то есть привет нужно сначала сказать, а потом уже укрыться? а кричать это наша посадка под пулемётным обстрелом? какой в этом смысл?
Так мы или кукловодов будем взращивать или армию? Или все надеятся на правило, "Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.", что в итоге люди будут отделятся от подразделений и свои собирать, и всё делать сами?