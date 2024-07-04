Залужный уже уехал в Великобританию для исполнения обязанностей посла, - "Общественное"

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

В ближайшее время Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Британии.

Назначение Залужного послом в Британии

8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.

В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.

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