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Залужный уже уехал в Великобританию для исполнения обязанностей посла, - "Общественное"

Залужний уже поїхав до Великої Британії для виконання обов’язків посла

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

В ближайшее время Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Британии.

Назначение Залужного послом в Британии

8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.

В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.

Читайте также: Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании, - указ

Автор: 

Великобритания (5026) посол (1807) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+24
Моя повага і найкращі побажання генералу Залужному.

сподіваюсь колись кудись дінеться Боневтік з єрмачньою
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04.07.2024 17:59 Ответить
+21
Це ж треба бойового генерала який має довіру в військових і цивільних відправити послом ,хоч є професійні дипломати і все заради рейтингу ,після звільнення Залужного ситуація на фронті сутєво погіршилась.
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04.07.2024 18:02 Ответить
+17
А потрібен він на фронті!

Бо таких генералів в Україні обмаль!
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04.07.2024 18:02 Ответить
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А потрібен він на фронті!

Бо таких генералів в Україні обмаль!
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04.07.2024 18:02 Ответить
потрібен. він сам не хотів звільнятись. його звільнили. і перед тим він говорив, що якщо його звільнять, то він через ВЛК звільниться із служби. куди йому було йти? на нижчу посаду? на нижчі посади переводять чи понижають за прорахунки, провали. а його ще й нагородили, дали Героя. Дати Героя і понизити у посаді - нонсенс. Тому він і обрав, а скоріше це британці попрацювали, щоб його послом відправили у Британію. так само як британці раніше лобіювали призначення його на посаду Головкома після Хомчака.
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04.07.2024 18:09 Ответить
Генерала прибрали! Крапка.

хто? Зеленський з дерьмаком.

Чи було задоволення у крімлі? Звістно, були.

Якби Україна мала десяток Залужний ху&ло почувався би інакше.

Роль великої Брітаніі у назначені його послом - невідома. Полос це теж маленька посада, повністью залежна від десятка бюрократів.
Залужний честно людина та буде процювати на максімум але…

Пристайко був звільнений за 10 хвилин. Тому Залужний знову під ударом.
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04.07.2024 19:09 Ответить
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 19:39 Ответить
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05.07.2024 00:49 Ответить
роблю висновок!
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04.07.2024 18:06 Ответить
Якщо ТАК його випустили до Лондону швидко , як вже місяць тому обіцяв Зеленський , а тепер першими прийшли коментувати на ЦН ПОДЛЯКІВСЬКО-ЄРМАКІВСЬКІ ублдки - значить вибиті особливі повноваження для Залужного у другій за значенням країні у НАТО!
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04.07.2024 18:09 Ответить
підтримка дописузеблдоти під ніком ОДНІН-СОКОЛОВ закінчилася свіженьким ГЕНАДІЄМ ГЕНАДІЄВИЧЕМ - ну густо?
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04.07.2024 18:11 Ответить
Де ти таке вичитав?
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04.07.2024 18:04 Ответить
"Вєчєрній Барнаул" писав.
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04.07.2024 18:09 Ответить
перший допис Єрмакоблдоти теж ці підтримали - зараз ще Генадій Геннадійович підтягнеться
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04.07.2024 18:13 Ответить
Я вам лайком віддячу, ви в цій темі мене вдруге згадуєте.)
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04.07.2024 18:20 Ответить
тупорилих рабів ЄРМАКОблдства треба знати
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04.07.2024 18:39 Ответить
ЗЕ-Слуги САМИ НА КАМЕРУ визнавали "досягнення" по розмінуванню Чонгара!
А у вас знов "винуват хтось інший"?
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04.07.2024 18:18 Ответить
Ну до кого Ви - це ж усе тупорилі подляківські пишуть , самі себе спалили написавши першими
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04.07.2024 18:40 Ответить
а ти безугла чи сам лічно Подоляк? Шо таке- ніків не дають?
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04.07.2024 18:14 Ответить
Хм, ботня як перезбудилася. Подоляковські?
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04.07.2024 17:58 Ответить
це значить затримували Залужного ВЖЕ З ОТРИМАНИМ ВІД БРИТАНІЇ АГРЕМАНОМ не ПРосто так - чомусь ПРучалися гниди ЄРМАКОКРЕМЛІВСЬКІ
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04.07.2024 18:15 Ответить
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04.07.2024 17:58 Ответить
Моя повага і найкращі побажання генералу Залужному.

сподіваюсь колись кудись дінеться Боневтік з єрмачньою
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04.07.2024 17:59 Ответить
у Форте-дей-Мармі.
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04.07.2024 18:10 Ответить
честь пане генерале
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04.07.2024 18:00 Ответить
Це ж треба бойового генерала який має довіру в військових і цивільних відправити послом ,хоч є професійні дипломати і все заради рейтингу ,після звільнення Залужного ситуація на фронті сутєво погіршилась.
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04.07.2024 18:02 Ответить
...і 73% його б підтримали!...?
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04.07.2024 18:21 Ответить
То може на таку реакцію як у вас і розраховувала ОПа...
Звільнити,очорнити та в "почесне" заслання відправити...як і Рєзнікова ..тільки один врятував Україну а другий грабував ЗСУ...
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04.07.2024 18:25 Ответить
Только нашего Залужного увольняли " без лишнего информацинного шума и каких либо почестей" , а их резников уходил под бурные аплодисменты зеленой шоблы, вместо того что бы сразу отправиться под следствие, и оттуда на нары. ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.
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04.07.2024 19:01 Ответить
Волкадав повинен знищувати вовків!
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04.07.2024 18:03 Ответить
ВОВКОдав.
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04.07.2024 18:05 Ответить
неоднозначне уточнення
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04.07.2024 19:29 Ответить
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04.07.2024 19:53 Ответить
..ну, може, хоч порновсько-татаровські дермаки не дотягнуться і не вб'ють, вже у Лондоні, як тут, в Україні, його сослуживця, товариша...
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04.07.2024 18:06 Ответить
Вміє Зеля підбирати послів. То фахівець із сексології, то не придатний до військової служби.)
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04.07.2024 18:07 Ответить
То він і сам півшостим був ..
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04.07.2024 18:27 Ответить
когось Єрмак а когось вже ПАРТНЕРИ ЗАСТАВИЛИ
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04.07.2024 19:31 Ответить
иди на путина ЗЕбуин...
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04.07.2024 20:14 Ответить
Ну то ви вже визначтеся- непридатний до військової служби, чи не придатний до дипломатичної роботи......
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04.07.2024 22:06 Ответить
Не придатний до військової служби, обмежено придатний до дипломатичної роботи.)
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04.07.2024 22:23 Ответить
Дурнику! Ти дійсно вважаєшь що Генерал Залужний не придатний Україну захищати ?!

Залужний е Залужний!

Герою Слава!
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05.07.2024 01:18 Ответить
У США посол еколог і бухгалтер, у UK вояка, ні в кого немає навіть початкової міжнародної освіти. Що ми можемо очікувати від іноземних держав, якщо в нас говорити з ними на професійному рівні нікому? Ах, так, у нас суперменеджер є, який взагалі не має відношення до переговорів від імені держави.
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04.07.2024 18:11 Ответить
У Великій Британії погодили кандидатуру Залужного на посаду посла, 20/04/2024 11:07

Й більше 2-х місяців не відпускали - А ЧОМУ, БОТЕ ПОДЛЯКІВСЬКИЙ...?
Й чому ви тут першими себе табуном розкрили на цій новині - скажеш СЛУЧАЙНА ?
ОТРУТУ НА клавіатурі ВИТРИ ! Занадто заляпав.
ТУПІСТЬ ЗАШКАЛЮЄ . Але й подяка вам за це - значить місія Залужного стане надвївичайною наперекір ОПУЗАЖОПНИМ
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04.07.2024 18:56 Ответить
закінчив магістеріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини»
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04.07.2024 22:08 Ответить
Вітаємо УКраїну - така орава блдоти налетіла ,зНАЧИТЬ ЦЕ ПОДІЯ ЗНАЧУЩА!
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04.07.2024 18:19 Ответить
зауважимо - НЕТІРЯПКА ДАЛА ЙОМУ ПОЖИТТЄВЕ ПРАВО НОСИТИ ГЕНЕРАЛЬСЬКУ ФОМУ

не змогла не мала права посадити до Червінського - ОБІСРАЛАСЯ
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04.07.2024 18:30 Ответить
Протокол вручення вірчих грамот зазвичай характеризується особливою урочистістю: шикування почесної варти; виконання державних гімнів; спеціальна форма одягу. Церемонія вручення вірчих грамот главами дипломатичних представництв - це єдиний випадок, коли їм надаються військові почесті [9]. Протокольна практика вручення вірчих грамот кожної країни характеризується певними особливостями, так у Канаді на церемонії присутні усі співробітники посольства, а також представники діаспори - вихідці з країни, що представляє новий посол [10].
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04.07.2024 18:37 Ответить
Не змогла посадити, але таки вижила з держави. Це як заслання.
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04.07.2024 19:01 Ответить
ніхто не завадить Залужному консультувати натівців , якщо вирішать по-справжньому давити хйла...
Орбану не вова дав облизня ,і доречі , у цей час Єрмак був у США зі своїм Умєровим... А висвітлювали у США тільки Умєрова ... А там уся сімейна його
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04.07.2024 19:19 Ответить
Це зелені так розраховують. А розумна і порядна людина принесе на посаді посла такої держави дуже велику користь Україні. І підозріваю, що рейтинг Залужного ще більш виросте.
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04.07.2024 19:25 Ответить
НАБІГЛО ПОДОЛЯКСЬКИХ БОТІВ!
З реєстрацією 2024 року...
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04.07.2024 18:20 Ответить
Більш менш тільки СУСПІЛЬНЕ вільне на Єрмакомарафоні ! Стату СУСПІЛЬНОГО це як НАБУ за гроші США - історія його створення , почитайте.
По-друге - це означає цим зитриман им на місяці виїздом ЄРМАКОБОРДЕЛЬНЕЮ Залужного Банкова програла БРИТАНІЇ а може й не тільки Британії а й самому НАТО - готується контрнаступ ...
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04.07.2024 18:26 Ответить
Повертайся за Гетьманською булавою, Залізний генерале!!!

Залужному шана. Зеленському ганьба.
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04.07.2024 18:33 Ответить
Що це за генерал що військо кинув?Ладно війна закінчилася,репутація стала як у зеленського.Його б не в штурмовики засунули чи в генерала рильце в пушку?контрнаступав,південь здав,тцк мільйонери,жодник реформ,старі колоші командують і зараз.
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04.07.2024 18:48 Ответить
А що не так пан написав?Якісь аргументи окрім істеріки є ?
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04.07.2024 18:55 Ответить
Зараз за таке вас тутешні мавпи своїм лайном закидають )
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04.07.2024 18:53 Ответить
Цікаво було би дізнатись, чому ВЛК визнала не придатним для служби за умовним письмовим столом.
В той же час, якщо стіл знаходиться в Англії - то можна служити.

Це ознака, що закони в країні не працюють...

Арестович наприклад пояснив, чому він в США
на нього витратять цілу ракету, та із-за нього загинуть невинні люди
тому його не випускають із США

Тут щось інше...
Чи дізнаємось....
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04.07.2024 19:16 Ответить
Обережно - скрин:
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04.07.2024 18:55 Ответить
Generals are entitled to their piece of the great Ukrainian dream too.
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04.07.2024 19:06 Ответить
Дай то Боже , нашому теляті вовка зʼїсти ,
бо це краще ніж бути на війні генералу Залужному 😡
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04.07.2024 19:07 Ответить
Залужного скинули ********* київські у час , коли йшла боротьба у США за допомогу.Вам би хотілося, щоб Трампонам бензинчику підливали тоді??
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04.07.2024 19:25 Ответить
Перепрошую, який з нього посол?
Що, за офіцери пішли?
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04.07.2024 19:11 Ответить
який треба партнерам у війні з кремлядями на Банковій
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04.07.2024 19:21 Ответить
Это называется: почетная ссылка.
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04.07.2024 19:32 Ответить
ага, й так довго не випускали ОПУЗАЖОПНІ? й та браво налетіли подляківські обсирати? случайнаааа?нє думаю!
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04.07.2024 19:55 Ответить
Залужний заважав ЗЕзраднику зливати фронт на здачу територій.
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04.07.2024 19:57 Ответить
Залужний проштовхнув у 2023 році закон №8271, яким посилилась відповідальність за військові злочини рядових. Тобто посилили відповідальність не офіцерів, які сидять у штабах, а бійців, які нас захищають на "0". Це кровожерливий закон. І не треба казати, що звичайні бійці поважають Залужного. Майже ніхто з дописиувачів з бійцями з "0" не розмовляв щодо цього. І як Залужний пройшов медкомісію щоб стати послом? Він же інвалід. Він і НГШ Шаптала і головна медикиня теж стали інвалідами. Да, до речі і під час війни Залужний захистив дисертацію на Юриста . Не на військовій кафедрі в Національному університеті оборони, а в універі Кивалова. Яке ліцемірство! Не зроби собі куміра.
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04.07.2024 20:13 Ответить
"за ключовими словами відомо, що тема роботи пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями. Публікації Залужного за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства.

У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Сам захист відбувся в Національному університеті «Одеська юридична академія».
"

Виходить закон 8271 та дисертація мають спільну тему

Державна пенітенціарна служба України створена в 2010 році шляхом перетворення Державного департаменту України з питань виконання покарань

Він же начебто професійний військовий....
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04.07.2024 20:25 Ответить
Щиро бажаю пану Залужному повернутися Президентом!
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04.07.2024 20:18 Ответить
Потенциальный президент в ссылке.
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04.07.2024 20:23 Ответить
ЗАЛУЖНИЙ СКРИВ ЦЕ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=LaOyTJ4XO_A
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04.07.2024 23:31 Ответить
Шкода. А міг би ще повоювати за Неньку.
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04.07.2024 23:51 Ответить
ганьбища
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05.07.2024 00:20 Ответить
Пошана генералу !

Слава Україні!
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05.07.2024 01:22 Ответить
 
 