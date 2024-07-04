Залужный уже уехал в Великобританию для исполнения обязанностей посла, - "Общественное"
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
В ближайшее время Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Британии.
Назначение Залужного послом в Британии
8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.
В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.
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Бо таких генералів в Україні обмаль!
хто? Зеленський з дерьмаком.
Чи було задоволення у крімлі? Звістно, були.
Якби Україна мала десяток Залужний ху&ло почувався би інакше.
Роль великої Брітаніі у назначені його послом - невідома. Полос це теж маленька посада, повністью залежна від десятка бюрократів.
Залужний честно людина та буде процювати на максімум але…
Пристайко був звільнений за 10 хвилин. Тому Залужний знову під ударом.
А у вас знов "винуват хтось інший"?
сподіваюсь колись кудись дінеться Боневтік з єрмачньою
Звільнити,очорнити та в "почесне" заслання відправити...як і Рєзнікова ..тільки один врятував Україну а другий грабував ЗСУ...
Залужний е Залужний!
Герою Слава!
Й більше 2-х місяців не відпускали - А ЧОМУ, БОТЕ ПОДЛЯКІВСЬКИЙ...?
Й чому ви тут першими себе табуном розкрили на цій новині - скажеш СЛУЧАЙНА ?
ОТРУТУ НА клавіатурі ВИТРИ ! Занадто заляпав.
ТУПІСТЬ ЗАШКАЛЮЄ . Але й подяка вам за це - значить місія Залужного стане надвївичайною наперекір ОПУЗАЖОПНИМ
не змогла не мала права посадити до Червінського - ОБІСРАЛАСЯ
Орбану не вова дав облизня ,і доречі , у цей час Єрмак був у США зі своїм Умєровим... А висвітлювали у США тільки Умєрова ... А там уся сімейна його
З реєстрацією 2024 року...
По-друге - це означає цим зитриман им на місяці виїздом ЄРМАКОБОРДЕЛЬНЕЮ Залужного Банкова програла БРИТАНІЇ а може й не тільки Британії а й самому НАТО - готується контрнаступ ...
Залужному шана. Зеленському ганьба.
В той же час, якщо стіл знаходиться в Англії - то можна служити.
Це ознака, що закони в країні не працюють...
Арестович наприклад пояснив, чому він в США
на нього витратять цілу ракету, та із-за нього загинуть невинні люди
тому його не випускають із США
Тут щось інше...
Чи дізнаємось....
бо це краще ніж бути на війні генералу Залужному 😡
Що, за офіцери пішли?
У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Сам захист відбувся в Національному університеті «Одеська юридична академія».
"
Виходить закон 8271 та дисертація мають спільну тему
Державна пенітенціарна служба України створена в 2010 році шляхом перетворення Державного департаменту України з питань виконання покарань
Він же начебто професійний військовий....
https://www.youtube.com/watch?v=LaOyTJ4XO_A
Слава Україні!