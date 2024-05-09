РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости
13 445 162

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании, - указ

залужний призначений послом у Британі

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 мая, назначил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ Зеленского №316/2024.

"Назначить ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

Также читайте: Залужный начнет официальную деятельность на посту посла в Великобритании в ближайшие недели, - Подоляк

Увольнение Валерия Залужного

8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

Автор: 

Великобритания (4931) Зеленский Владимир (20255) посол (1796) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Цікаво, чим робота в кабінеті посольства відрізняється від роботи в штабному кабінеті.
В штабному кабінеті він оказується не придатний виконувати свою роботу.
А от в посольскому кабінеті він уже придатний.
Цинізм зашкалює.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:23
+24
Безумна Мар яна все ніяк не заспокоїться - за обрехування Залужного їй Єрмак-Зеленський дуже добре в конвертах оплачує, тепер вона вже перейшла на Ліну Костенко.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:50
+22
Какой опыт работы Залужного, Данилова, Гайдука, Тарана и пр. в дипломатии? Зеля вообще понимает для чего нужны послы? Как они должны работать, какой от них толк? Или, по его мнению, это должности "на отъ@бись"?
показать весь комментарий
09.05.2024 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Залужний як раз був чудовим на диво унікальним менеджером в армії, він не намагався контролювати все один і слухав своїх замів, також він був не проти якихось ініціатив, типу використовувати бпла у війні і за будь який технологічний розвиток в ЗСУ, він не був совком і не воював "по книжці", саме тому ЗСУ тримається вже 3-й рік. Контрнаступ це взагалі смішно, якщо б захід не тупив з поставками зброї то наступ був би раніше і його можна було нормально провести, а після того як там все замінували і фортифікацій понастроювали. Що б ти був вкурсі захід так і не надав на початок нашого наступу все що він обіцяв, це по-перше, по друге людей ще тоді не вистачало щоб сформувати ту кількість бригад що хотіли, спасибі скажи всім людям які цікають і ухиляються. Так ось Залужний чудово все прорахував, він як на диво передбачив що в нас будуть проблеми з мобілізацією та з комплектацією військ в цілому тому він не міг ризикувати всім для одного наступу. Це не Залужний провалив наступ, це влада провалила яка не змогла ніяк умовити, надавити на захід які затримували і в цілому не надали всього що обіцяли, це люди провалили які не хочуть мобілізуватися.
показать весь комментарий
10.05.2024 07:21 Ответить
вже ространділися тут курчата))), А ви в курсі, що особу посла ще має ствердити країна, в яку ту особу призначає держава? Чого тут розквохталися взагалі не зрозуміло. Можливо саме Британія запросила саме кандидатуру Залужного. Чи пріоритети та бажання наших чи ненайвірніших на сьогодні союзників не рахуються?
показать весь комментарий
09.05.2024 14:45 Ответить
"Можливо саме Британія запросила саме кандидатуру Залужного." - інших генералів познімати, теж можливо Британія?
показать весь комментарий
09.05.2024 15:04 Ответить
є таке поняття -"команда". Не чули про таке? Коли відбуваються зміни такого рівня, то формується команда з тих людей, які ВЖЕ розмовляють "однією мовою", звикли розуміти один одного з півслова, це як у підрозділі, який слагодився вже та навіть по виразу обличчя вже розуміють друг друга, навіть слів не промовляючи.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:14 Ответить
Вони за спиною Залужного злагоджувались?
показать весь комментарий
09.05.2024 15:19 Ответить
невже ви вважаєте, що Залужний керував абсолютно всіма генералами ГШ особисто?? Та жодна людина навіть фізично цього не в змозі робити. Не можу повірити в таку наївність. Навіть на великому підприємстві власник/директор не керує особисто кожним працівником. Структура керівництва приблизно така і є. Чи ви вважаєте, що директор великого підприємства особисто контролює замів якихось невеликих відділків чи діями прибиральниць?
показать весь комментарий
09.05.2024 15:44 Ответить
Безумна Мар яна все ніяк не заспокоїться - за обрехування Залужного їй Єрмак-Зеленський дуже добре в конвертах оплачує, тепер вона вже перейшла на Ліну Костенко.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:50 Ответить
Воно безмозгле , бо жінкою її не назвеш , ненавидить все українське .
показать весь комментарий
09.05.2024 15:32 Ответить
Про "зелену аскариду" гарний панч. Нужно взять на вооружение
показать весь комментарий
09.05.2024 15:58 Ответить
👍👏неперевершене порівняння 🤮bezmozgla глиста 💩дерьмака
показать весь комментарий
10.05.2024 00:29 Ответить
Валерій Чалий не має сумнівів у професіоналізмі пані Маркарової, а деякі нонейми пустоголові мають сумніви.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:11 Ответить
а можна ссилку Чалого, про маркарову?
показать весь комментарий
09.05.2024 16:42 Ответить
Нажаль не можу. Я в ютьюбі дивлюсь його інтерв'ю (один з небагатьох, чия думка для мене цікава). Але те що він до Маркарової ставиться з повагою так же вірно що він не поважає зеленського, хоч як Ви могли помітити Чалий людина дуже врівноважена та інтелігентна.
показать весь комментарий
09.05.2024 17:20 Ответить
а якшо він скаже шо до гундосіка ставиться з повагою, чи до єрмака - ти теж повіриш?
показать весь комментарий
09.05.2024 19:05 Ответить
Чалый рускомирный интеллихент. Дальше можно его не обсуждать.
показать весь комментарий
09.05.2024 23:02 Ответить
Є два Чалих - один Олександр , який всі життя був прихвостням руських ТЕРРОРИСТІВ, другий Валерій здоровомислячий
показать весь комментарий
10.05.2024 00:58 Ответить
Зеленский сам того не понимая повышает рейтинг Залужному, ведь как посол он получит политические знания и нужные связи за границей. И ему как не военному будет гораздо легче начать политическую карьеру.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:15 Ответить
Пам'ятаю...казали, як Ющенко залізничними ешелонами ікони з України в Америку вивозить...
показать весь комментарий
09.05.2024 15:25 Ответить
« Мир - дружба ! Прекратить огонь ! - Попёр он как на кассу. - Козе - баян, попу - гармонь, Икону - папуасу!»
(с) В.В.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:55 Ответить
вернись в палату!
показать весь комментарий
09.05.2024 16:38 Ответить
Так зелені гавкають цілими днями, бузумні!
показать весь комментарий
09.05.2024 16:25 Ответить
если посмотреть по риторике, у тебя рыло не умнее!
показать весь комментарий
09.05.2024 16:40 Ответить
Я таких не знаю, що зробили політичну кар'єру "з посла"...приведи приклад.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:23 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
показать весь комментарий
09.05.2024 15:29 Ответить
Ви що? не пишіть, 73 % відсотки образяться.
показать весь комментарий
09.05.2024 19:30 Ответить
А 27% відсотків, про гниду барижну сивочолу, казати можна? Не образяться?
показать весь комментарий
09.05.2024 21:33 Ответить
Не можна, бо образяться. Адже вбив брата і розбагатів у 82 рази. Такий собі Біл Гейтс на мінімалках...
показать весь комментарий
09.05.2024 22:17 Ответить
ну давай розкажи, ліпєцкая фабріка, абир, абир, абирвалг
показать весь комментарий
09.05.2024 23:05 Ответить
Мале , смердюче , заздросне , жадібне , брехливе ,мстливе зечмо --прокляття на всі твої покоління !
показать весь комментарий
09.05.2024 15:29 Ответить
Ну й що? Ви намалювали в своїх головах черговий образ гетьмана (це вже видно генетичне шось), який ось такий незламний ідеальний і в Україні веде за собою війська в сонячному сяйві (ніби короля Теодена під Мінас-Тірітом). Але це не черговий Пілсудський і не Гарібальді, просто людина змінила роботу, от і все. Генералів багато, головне що ЗСУ є.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:35 Ответить
цікаво,а чому Залужний не висловив свою думку про свого підлеглого Червінського...
показать весь комментарий
09.05.2024 15:44 Ответить
Здогадайтесь з першого разу.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:57 Ответить
Червінський підлеглий Залужному? Я жінка і то розумію, що це різні напрямки!
показать весь комментарий
09.05.2024 16:28 Ответить
Так, на момент операції на аеродромі Канатове Червінський служив у ССО, а це підпорядкування Залужного. Адвокати розповідали, що клопотали про виклик Залужного для свідчень по справі.
показать весь комментарий
09.05.2024 17:16 Ответить
текст з ОП?
показать весь комментарий
09.05.2024 16:34 Ответить
свєта,воно тобі тре??женщіні
показать весь комментарий
09.05.2024 20:39 Ответить
Якщо нікому не ьуде треба, завтра будемо під москалями! А тобі треба тільки плескати руками зеленій владі? Ботом ОПи краще бути?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:21 Ответить
свєтлана махайловна,займися чимось,ти і є бот чи оп чи бєні чи зєлі
показать весь комментарий
10.05.2024 14:04 Ответить
хай Бог милує, зелені, бені, не моє!
показать весь комментарий
10.05.2024 18:40 Ответить
Та тому, що Червінський сказав правду, що президент і його офіс є зрадники України. А Залужний дупу лизав і обнімався з цими зрадниками. За що отримав нагороди і нову посаду. Ось і вся різниця між гідною людиною і холуєм.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:40 Ответить
Бойового авторитетного генерала відправляють послом в дружню нам Великобританію ,чого не зробиш заради рейтингу ,якщо "найвеличніший" думає що це йому додасть авторитету ні тобі вже не бути президентом.
показать весь комментарий
09.05.2024 15:58 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2024 16:21 Ответить
Нормально! Тепер треба Кулебу призначити командувачем ЗСУ.
показать весь комментарий
09.05.2024 16:01 Ответить
Залужному нужно было показать храбрость после убийства адъютанта, но его хватило только на пост в соцсетях "Моего адъютанта взорвали", а храбрый генерал вышвырнул зелёного самодура на родину в Израиль к маме с папой, да ещё и пинка под сраку для ускорения.
показать весь комментарий
09.05.2024 16:51 Ответить
совісті нуль. Хвору людтну, яка при смерті і на таку посаду. невігласи
показать весь комментарий
09.05.2024 16:46 Ответить
Чому Зе звільнив За? Хто знає?

тільки не кажіть про конкуренцію, бо Залужний взагалі не мав жодних політичних планів та амбіцій.
показать весь комментарий
09.05.2024 17:13 Ответить
бо бздлівоє чмо
показать весь комментарий
09.05.2024 19:08 Ответить
Ніт, причина не в цьому. Є якась справжня причина, яку ніхто не знає.
показать весь комментарий
09.05.2024 19:24 Ответить
З нього Головнокомандуючий гарний, який з нього посол .....
Треба Залужного назад у військо керувати ЗСУ.
показать весь комментарий
09.05.2024 17:53 Ответить
от шо ти таке кажеш? може тобі і Порошенка назад у крісло президента, країною керувати?
показать весь комментарий
09.05.2024 19:09 Ответить
Ти проти чи як тебе розуміти
показать весь комментарий
09.05.2024 19:16 Ответить
ты посол? ну да, я посол. всё, я посол.
показать весь комментарий
09.05.2024 19:28 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2024 20:24 Ответить
Беда, коль пироги начнет пекти сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
показать весь комментарий
09.05.2024 21:14 Ответить
ЧТО ТО МНЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ ИСТОРИЮ ПРО ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
показать весь комментарий
09.05.2024 21:31 Ответить
Схоже не висилку з країни. Залужний хоча б знає англійську? Як військовий може бути дипломатом? Чи тут вчитись не треба? Якась суцільна ганьба.
показать весь комментарий
09.05.2024 22:27 Ответить
Як вони хворого непридатного,жалізного генерала і в Лондон?Він же зіржавіє,там Кубракова і Сольського треба кудись назначать залишились пауаси і афганістан а так всюду компетентні люди секс інструкторки а данілов чого стоє?А генерал бросив армію і в лондон,хоч після універу Ківалова нічому не дивуюсь.
показать весь комментарий
09.05.2024 23:29 Ответить
вимальовується картина що Залужний підсадна качка вкушена єрмаком. Як так вийшло що мужик в розквіті сил - бац і за секунду не придатний. А ідіотські обнімашки з клоуном, ніякої публічної активності, проти московських агентів козиря і буратіно в нього також нічого нема
показать весь комментарий
10.05.2024 07:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 