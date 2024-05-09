Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 мая, назначил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ Зеленского №316/2024.
"Назначить ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.
Увольнение Валерия Залужного
8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.
Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.
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(с) В.В.
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
тільки не кажіть про конкуренцію, бо Залужний взагалі не мав жодних політичних планів та амбіцій.
Треба Залужного назад у військо керувати ЗСУ.
А сапоги тачать пирожник...