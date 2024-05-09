Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 мая, назначил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ Зеленского №316/2024.

"Назначить ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

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Увольнение Валерия Залужного

8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.