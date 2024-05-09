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Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії, - указ

залужний призначений послом у Британі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, призначив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Зеленського №316/2024.

"Призначити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний почне офіційну діяльність на посту посла у Великій Британії протягом найближчих тижнів, - Подоляк

Звільнення Валерія Залужного

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23715) посол (1097) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+29
Цікаво, чим робота в кабінеті посольства відрізняється від роботи в штабному кабінеті.
В штабному кабінеті він оказується не придатний виконувати свою роботу.
А от в посольскому кабінеті він уже придатний.
Цинізм зашкалює.
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09.05.2024 14:23
+24
Безумна Мар яна все ніяк не заспокоїться - за обрехування Залужного їй Єрмак-Зеленський дуже добре в конвертах оплачує, тепер вона вже перейшла на Ліну Костенко.
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09.05.2024 14:50
+22
Какой опыт работы Залужного, Данилова, Гайдука, Тарана и пр. в дипломатии? Зеля вообще понимает для чего нужны послы? Как они должны работать, какой от них толк? Или, по его мнению, это должности "на отъ@бись"?
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09.05.2024 14:23
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Залужний як раз був чудовим на диво унікальним менеджером в армії, він не намагався контролювати все один і слухав своїх замів, також він був не проти якихось ініціатив, типу використовувати бпла у війні і за будь який технологічний розвиток в ЗСУ, він не був совком і не воював "по книжці", саме тому ЗСУ тримається вже 3-й рік. Контрнаступ це взагалі смішно, якщо б захід не тупив з поставками зброї то наступ був би раніше і його можна було нормально провести, а після того як там все замінували і фортифікацій понастроювали. Що б ти був вкурсі захід так і не надав на початок нашого наступу все що він обіцяв, це по-перше, по друге людей ще тоді не вистачало щоб сформувати ту кількість бригад що хотіли, спасибі скажи всім людям які цікають і ухиляються. Так ось Залужний чудово все прорахував, він як на диво передбачив що в нас будуть проблеми з мобілізацією та з комплектацією військ в цілому тому він не міг ризикувати всім для одного наступу. Це не Залужний провалив наступ, це влада провалила яка не змогла ніяк умовити, надавити на захід які затримували і в цілому не надали всього що обіцяли, це люди провалили які не хочуть мобілізуватися.
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10.05.2024 07:21 Відповісти
вже ространділися тут курчата))), А ви в курсі, що особу посла ще має ствердити країна, в яку ту особу призначає держава? Чого тут розквохталися взагалі не зрозуміло. Можливо саме Британія запросила саме кандидатуру Залужного. Чи пріоритети та бажання наших чи ненайвірніших на сьогодні союзників не рахуються?
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09.05.2024 14:45 Відповісти
"Можливо саме Британія запросила саме кандидатуру Залужного." - інших генералів познімати, теж можливо Британія?
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09.05.2024 15:04 Відповісти
є таке поняття -"команда". Не чули про таке? Коли відбуваються зміни такого рівня, то формується команда з тих людей, які ВЖЕ розмовляють "однією мовою", звикли розуміти один одного з півслова, це як у підрозділі, який слагодився вже та навіть по виразу обличчя вже розуміють друг друга, навіть слів не промовляючи.
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09.05.2024 15:14 Відповісти
Вони за спиною Залужного злагоджувались?
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09.05.2024 15:19 Відповісти
невже ви вважаєте, що Залужний керував абсолютно всіма генералами ГШ особисто?? Та жодна людина навіть фізично цього не в змозі робити. Не можу повірити в таку наївність. Навіть на великому підприємстві власник/директор не керує особисто кожним працівником. Структура керівництва приблизно така і є. Чи ви вважаєте, що директор великого підприємства особисто контролює замів якихось невеликих відділків чи діями прибиральниць?
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09.05.2024 15:44 Відповісти
Безумна Мар яна все ніяк не заспокоїться - за обрехування Залужного їй Єрмак-Зеленський дуже добре в конвертах оплачує, тепер вона вже перейшла на Ліну Костенко.
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09.05.2024 14:50 Відповісти
Воно безмозгле , бо жінкою її не назвеш , ненавидить все українське .
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09.05.2024 15:32 Відповісти
Про "зелену аскариду" гарний панч. Нужно взять на вооружение
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09.05.2024 15:58 Відповісти
👍👏неперевершене порівняння 🤮bezmozgla глиста 💩дерьмака
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10.05.2024 00:29 Відповісти
Валерій Чалий не має сумнівів у професіоналізмі пані Маркарової, а деякі нонейми пустоголові мають сумніви.
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09.05.2024 15:11 Відповісти
а можна ссилку Чалого, про маркарову?
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09.05.2024 16:42 Відповісти
Нажаль не можу. Я в ютьюбі дивлюсь його інтерв'ю (один з небагатьох, чия думка для мене цікава). Але те що він до Маркарової ставиться з повагою так же вірно що він не поважає зеленського, хоч як Ви могли помітити Чалий людина дуже врівноважена та інтелігентна.
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09.05.2024 17:20 Відповісти
а якшо він скаже шо до гундосіка ставиться з повагою, чи до єрмака - ти теж повіриш?
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09.05.2024 19:05 Відповісти
Чалый рускомирный интеллихент. Дальше можно его не обсуждать.
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09.05.2024 23:02 Відповісти
Є два Чалих - один Олександр , який всі життя був прихвостням руських ТЕРРОРИСТІВ, другий Валерій здоровомислячий
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10.05.2024 00:58 Відповісти
Зеленский сам того не понимая повышает рейтинг Залужному, ведь как посол он получит политические знания и нужные связи за границей. И ему как не военному будет гораздо легче начать политическую карьеру.
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09.05.2024 15:15 Відповісти
Пам'ятаю...казали, як Ющенко залізничними ешелонами ікони з України в Америку вивозить...
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09.05.2024 15:25 Відповісти
« Мир - дружба ! Прекратить огонь ! - Попёр он как на кассу. - Козе - баян, попу - гармонь, Икону - папуасу!»
(с) В.В.
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09.05.2024 15:55 Відповісти
вернись в палату!
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09.05.2024 16:38 Відповісти
Так зелені гавкають цілими днями, бузумні!
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09.05.2024 16:25 Відповісти
если посмотреть по риторике, у тебя рыло не умнее!
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09.05.2024 16:40 Відповісти
Я таких не знаю, що зробили політичну кар'єру "з посла"...приведи приклад.
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09.05.2024 15:23 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
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09.05.2024 15:29 Відповісти
Ви що? не пишіть, 73 % відсотки образяться.
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09.05.2024 19:30 Відповісти
А 27% відсотків, про гниду барижну сивочолу, казати можна? Не образяться?
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09.05.2024 21:33 Відповісти
Не можна, бо образяться. Адже вбив брата і розбагатів у 82 рази. Такий собі Біл Гейтс на мінімалках...
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09.05.2024 22:17 Відповісти
ну давай розкажи, ліпєцкая фабріка, абир, абир, абирвалг
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09.05.2024 23:05 Відповісти
Мале , смердюче , заздросне , жадібне , брехливе ,мстливе зечмо --прокляття на всі твої покоління !
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09.05.2024 15:29 Відповісти
Ну й що? Ви намалювали в своїх головах черговий образ гетьмана (це вже видно генетичне шось), який ось такий незламний ідеальний і в Україні веде за собою війська в сонячному сяйві (ніби короля Теодена під Мінас-Тірітом). Але це не черговий Пілсудський і не Гарібальді, просто людина змінила роботу, от і все. Генералів багато, головне що ЗСУ є.
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09.05.2024 15:35 Відповісти
цікаво,а чому Залужний не висловив свою думку про свого підлеглого Червінського...
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09.05.2024 15:44 Відповісти
Здогадайтесь з першого разу.
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09.05.2024 15:57 Відповісти
Червінський підлеглий Залужному? Я жінка і то розумію, що це різні напрямки!
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09.05.2024 16:28 Відповісти
Так, на момент операції на аеродромі Канатове Червінський служив у ССО, а це підпорядкування Залужного. Адвокати розповідали, що клопотали про виклик Залужного для свідчень по справі.
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09.05.2024 17:16 Відповісти
текст з ОП?
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09.05.2024 16:34 Відповісти
свєта,воно тобі тре??женщіні
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09.05.2024 20:39 Відповісти
Якщо нікому не ьуде треба, завтра будемо під москалями! А тобі треба тільки плескати руками зеленій владі? Ботом ОПи краще бути?
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10.05.2024 10:21 Відповісти
свєтлана махайловна,займися чимось,ти і є бот чи оп чи бєні чи зєлі
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10.05.2024 14:04 Відповісти
хай Бог милує, зелені, бені, не моє!
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10.05.2024 18:40 Відповісти
Та тому, що Червінський сказав правду, що президент і його офіс є зрадники України. А Залужний дупу лизав і обнімався з цими зрадниками. За що отримав нагороди і нову посаду. Ось і вся різниця між гідною людиною і холуєм.
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09.05.2024 21:40 Відповісти
Бойового авторитетного генерала відправляють послом в дружню нам Великобританію ,чого не зробиш заради рейтингу ,якщо "найвеличніший" думає що це йому додасть авторитету ні тобі вже не бути президентом.
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09.05.2024 15:58 Відповісти
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09.05.2024 16:21 Відповісти
Нормально! Тепер треба Кулебу призначити командувачем ЗСУ.
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09.05.2024 16:01 Відповісти
Залужному нужно было показать храбрость после убийства адъютанта, но его хватило только на пост в соцсетях "Моего адъютанта взорвали", а храбрый генерал вышвырнул зелёного самодура на родину в Израиль к маме с папой, да ещё и пинка под сраку для ускорения.
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09.05.2024 16:51 Відповісти
совісті нуль. Хвору людтну, яка при смерті і на таку посаду. невігласи
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09.05.2024 16:46 Відповісти
Чому Зе звільнив За? Хто знає?

тільки не кажіть про конкуренцію, бо Залужний взагалі не мав жодних політичних планів та амбіцій.
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09.05.2024 17:13 Відповісти
бо бздлівоє чмо
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09.05.2024 19:08 Відповісти
Ніт, причина не в цьому. Є якась справжня причина, яку ніхто не знає.
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09.05.2024 19:24 Відповісти
З нього Головнокомандуючий гарний, який з нього посол .....
Треба Залужного назад у військо керувати ЗСУ.
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09.05.2024 17:53 Відповісти
от шо ти таке кажеш? може тобі і Порошенка назад у крісло президента, країною керувати?
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09.05.2024 19:09 Відповісти
Ти проти чи як тебе розуміти
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09.05.2024 19:16 Відповісти
ты посол? ну да, я посол. всё, я посол.
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09.05.2024 19:28 Відповісти
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09.05.2024 20:24 Відповісти
Беда, коль пироги начнет пекти сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
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09.05.2024 21:14 Відповісти
ЧТО ТО МНЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ ИСТОРИЮ ПРО ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
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09.05.2024 21:31 Відповісти
Схоже не висилку з країни. Залужний хоча б знає англійську? Як військовий може бути дипломатом? Чи тут вчитись не треба? Якась суцільна ганьба.
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09.05.2024 22:27 Відповісти
Як вони хворого непридатного,жалізного генерала і в Лондон?Він же зіржавіє,там Кубракова і Сольського треба кудись назначать залишились пауаси і афганістан а так всюду компетентні люди секс інструкторки а данілов чого стоє?А генерал бросив армію і в лондон,хоч після універу Ківалова нічому не дивуюсь.
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09.05.2024 23:29 Відповісти
вимальовується картина що Залужний підсадна качка вкушена єрмаком. Як так вийшло що мужик в розквіті сил - бац і за секунду не придатний. А ідіотські обнімашки з клоуном, ніякої публічної активності, проти московських агентів козиря і буратіно в нього також нічого нема
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10.05.2024 07:22 Відповісти
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