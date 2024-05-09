Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії, - указ
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, призначив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Зеленського №316/2024.
"Призначити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі.
Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.
Звільнення Валерія Залужного
8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.
Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.
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(с) В.В.
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• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
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• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
тільки не кажіть про конкуренцію, бо Залужний взагалі не мав жодних політичних планів та амбіцій.
Треба Залужного назад у військо керувати ЗСУ.
А сапоги тачать пирожник...