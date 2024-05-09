Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії, - указ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, призначив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ Зеленського №316/2024.

"Призначити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

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Звільнення Валерія Залужного

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.