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В РФ заявили об атаках дронов на Краснодарский край и Ростовскую область. ВИДЕО

Губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов в ночь на 5 июля, в результате чего вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.

Как заявил Кондратьев, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Кроме того, по его словам, в Приморско-Ахтарске российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников.

Также читайте: БПЛА атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ, - росСМИ

В свою очередь Голубев заявил, в небе над Ростовской областью силами ПВО якобы сбито 10 БПЛА. По его словам, зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

Российские телеграм-каналы публикуют якобы момент атаки беспилотников на Ростов-на-Дону.

Местные жители пишут, что горит нефтяной терминал. Официально эта информация не подтверждена.

Читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 11 украинских БПЛА в 2 регионах и в оккупированном Крыму

Автор: 

россия (96169) дроны (4104)


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Топ комментарии
+15
Эй, сова, открывай! Многополярный мир пришел!
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05.07.2024 06:34 Ответить
+9
дерашизация , звикайте блд
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05.07.2024 06:54 Ответить
+7
Фсьо сбілі.)
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05.07.2024 06:34 Ответить
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Эй, сова, открывай! Многополярный мир пришел!
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05.07.2024 06:34 Ответить
Фсьо сбілі.)
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05.07.2024 06:34 Ответить
Что не сбили уже не взлетит
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05.07.2024 06:42 Ответить
Учитывая что шахеды запускают из района этого Приморска-Ахтарска, я не удивлюсь если это их же шахеды сбились с курса или их своих же сбили)
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05.07.2024 06:47 Ответить
дерашизация , звикайте блд
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05.07.2024 06:54 Ответить
Ахах певеошечка лєтіт
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05.07.2024 07:20 Ответить
щось в їхніх окнах забагато світла
Треба вже й по ТЕС вдарити
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05.07.2024 08:00 Ответить
Щось у них забагато світла, прям ілюмінація.
Нада прикрутить!
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05.07.2024 08:10 Ответить
зафіксовано ландшафтні пожежі
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05.07.2024 08:25 Ответить
Ось така «много ходов очка» або «аналоговнєт»….
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05.07.2024 08:37 Ответить
шо, плять, растов и ахтырск, не спится?
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05.07.2024 08:38 Ответить
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05.07.2024 08:40 Ответить
Ландшафтна пожежа. Тамтешні губери швидкі на придумки. То хлопок, то ландшафт горить.
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05.07.2024 09:25 Ответить
не треба збивати наші літачки й тоді ніхто не постраждає...
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05.07.2024 09:46 Ответить
єта на ріке хтота Ачірєт запаліл
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05.07.2024 11:07 Ответить
Горіть падлюки кацапські та може перестанете зазіхати
на чуже 😡
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05.07.2024 11:23 Ответить
"Ланшафтные пожары, хлопок круглосуточно, камышовые задымления, подтопления и намокания"
ЗСУ- ДИЗАЙН йде до вас, не чекаючі замовлень!
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05.07.2024 16:07 Ответить
КОЛИ МОСКВА ??
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06.07.2024 01:07 Ответить
 
 