В РФ заявили об атаках дронов на Краснодарский край и Ростовскую область. ВИДЕО
Губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов в ночь на 5 июля, в результате чего вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.
Как заявил Кондратьев, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.
Кроме того, по его словам, в Приморско-Ахтарске российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников.
В свою очередь Голубев заявил, в небе над Ростовской областью силами ПВО якобы сбито 10 БПЛА. По его словам, зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
Российские телеграм-каналы публикуют якобы момент атаки беспилотников на Ростов-на-Дону.
Местные жители пишут, что горит нефтяной терминал. Официально эта информация не подтверждена.
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Треба вже й по ТЕС вдарити
Нада прикрутить!
на чуже 😡
ЗСУ- ДИЗАЙН йде до вас, не чекаючі замовлень!