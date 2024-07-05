За сутки зафиксировано 155 боевых столкновений, 68 из них - на Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб
Начались восемьсот шестьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Охримовка, Глушковка, Синьково Харьковской области; Дробышево, Лиман, Григорьевка, Сиверск, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Свиридоновка, Ивановка, Волчье, Уманское, Красногоровка, Петровка, Селидово, Ильинка и Вишневое Донецкой области; Дарьевка, Тягинка, Одрадокаменка Херсонской области.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и тому подобное.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составляет четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.
На Сиверском направлении Силами обороны отражено 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клещеевки и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клещиевки.
На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.
На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеновка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Парасковиевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении поизошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.
На Приднепровском направлении оккупанты подолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Удары по врагу
В то же время, в Генштабе добавили, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Так, за минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили две пушки, один склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял десять танков, 11 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 54 автомобиля и пять единиц специальной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль