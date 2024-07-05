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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки зафиксировано 155 боевых столкновений, 68 из них - на Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб

Ситуація на фронті

Начались восемьсот шестьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Охримовка, Глушковка, Синьково Харьковской области; Дробышево, Лиман, Григорьевка, Сиверск, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Свиридоновка, Ивановка, Волчье, Уманское, Красногоровка, Петровка, Селидово, Ильинка и Вишневое Донецкой области; Дарьевка, Тягинка, Одрадокаменка Херсонской области.

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В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и тому подобное.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составляет четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

На Сиверском направлении Силами обороны отражено 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клещеевки и Выемки.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеновка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Парасковиевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении поизошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

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На Приднепровском направлении оккупанты подолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Удары по врагу

В то же время, в Генштабе добавили, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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Так, за минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили две пушки, один склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял десять танков, 11 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 54 автомобиля и пять единиц специальной техники.

Автор: 

Генштаб ВС (6470) боевые действия (4311) ВСУ (6692)


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