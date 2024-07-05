На Киевщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян, - Воздушные силы
Российский разведывательный БПЛА зафиксирован над Киевской областью.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БПЛА", - говорится в сообщении.
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+4 Hulio
показать весь комментарий05.07.2024 14:20 Ответить Ссылка
+2 Sergio #515961
показать весь комментарий05.07.2024 14:35 Ответить Ссылка
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Бо біда буде, досить скоро. Якщо нічого не робити і чекати.