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Новости Война
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На Киевщине зафиксирован разведывательный БПЛА россиян, - Воздушные силы

На Київщині зафіксовано розвідувальний БПЛА РФ

Российский разведывательный БПЛА зафиксирован над Киевской областью.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БПЛА", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг учится так же, как и мы. Он досконально изучил нашу территорию и применяет шумовые помехи во время атак, - Воздушные силы. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3762) ПВО (2833) Воздушные силы (2416)


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Топ комментарии
+4
А він шо священна корова чи у нього депутатський імунітет ?
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05.07.2024 14:20 Ответить
+2
Якийсь дядько на дельтапланi лiтав. Ледве не долiтався, придурок.
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05.07.2024 14:35 Ответить
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А він шо священна корова чи у нього депутатський імунітет ?
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05.07.2024 14:20 Ответить
У нього бронь
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05.07.2024 14:25 Ответить
Дейнека дозволив на підставі листа Буданова.
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05.07.2024 14:38 Ответить
Таки треба по москві є*ашить.
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05.07.2024 14:21 Ответить
Кукурузником збити той дрон найлегше. Треба скоріше вилітати за цілевказанням!
Бо біда буде, досить скоро. Якщо нічого не робити і чекати.
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05.07.2024 14:21 Ответить
Не можлива робота ,а обов'язкова робота ,тому що якщо можлива ,то може повторитись Миргород, але вже Київській області.
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05.07.2024 14:22 Ответить
то чего чекає сама потужна в Україні ППО? Коли прилетять "калібри"?
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05.07.2024 14:34 Ответить
Якийсь дядько на дельтапланi лiтав. Ледве не долiтався, придурок.
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05.07.2024 14:35 Ответить
Ведуть?
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05.07.2024 14:40 Ответить
Тільки що. Штаб ППО повідомив ,що сьогоднішня повітряна тривога в Київській області була пов'язана не з ворожим дроном-розвідником ,а українським мудилом на дельтаплані. Тобто в Україні теж зустрічаються екземпляри на премію Дарвіна.
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05.07.2024 16:50 Ответить
Когда уже научаться эти дроны захватывать, а не сбивать? Они же кучу денег стоят...
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05.07.2024 19:31 Ответить
 
 