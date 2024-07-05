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На Київщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян, - Повітряні сили

На Київщині зафіксовано розвідувальний БПЛА РФ

Російський розвідувальний БПЛА зафіксовано над Київської областю. 

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4338) ППО (3277) Повітряні сили (2763)


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Топ коментарі
+4
А він шо священна корова чи у нього депутатський імунітет ?
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05.07.2024 14:20 Відповісти
+2
Якийсь дядько на дельтапланi лiтав. Ледве не долiтався, придурок.
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05.07.2024 14:35 Відповісти
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А він шо священна корова чи у нього депутатський імунітет ?
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05.07.2024 14:20 Відповісти
У нього бронь
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05.07.2024 14:25 Відповісти
Дейнека дозволив на підставі листа Буданова.
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05.07.2024 14:38 Відповісти
Таки треба по москві є*ашить.
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05.07.2024 14:21 Відповісти
Кукурузником збити той дрон найлегше. Треба скоріше вилітати за цілевказанням!
Бо біда буде, досить скоро. Якщо нічого не робити і чекати.
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05.07.2024 14:21 Відповісти
Не можлива робота ,а обов'язкова робота ,тому що якщо можлива ,то може повторитись Миргород, але вже Київській області.
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05.07.2024 14:22 Відповісти
то чего чекає сама потужна в Україні ППО? Коли прилетять "калібри"?
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05.07.2024 14:34 Відповісти
Якийсь дядько на дельтапланi лiтав. Ледве не долiтався, придурок.
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05.07.2024 14:35 Відповісти
Ведуть?
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05.07.2024 14:40 Відповісти
Тільки що. Штаб ППО повідомив ,що сьогоднішня повітряна тривога в Київській області була пов'язана не з ворожим дроном-розвідником ,а українським мудилом на дельтаплані. Тобто в Україні теж зустрічаються екземпляри на премію Дарвіна.
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05.07.2024 16:50 Відповісти
Когда уже научаться эти дроны захватывать, а не сбивать? Они же кучу денег стоят...
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05.07.2024 19:31 Відповісти
 
 