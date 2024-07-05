На Київщині зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян, - Повітряні сили
Російський розвідувальний БПЛА зафіксовано над Київської областю.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Hulio
показати весь коментар05.07.2024 14:20 Відповісти Посилання
+2 Sergio #515961
показати весь коментар05.07.2024 14:35 Відповісти Посилання
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Бо біда буде, досить скоро. Якщо нічого не робити і чекати.