С 17 июля у мужчин 18-60 лет на границе будут проверять военный билет, - ГПСУ

С 17 июля пограничники будут проверять военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года", - пояснил спикер.

Так, с 17 июля пограничники будут проверять у всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих за границу, военно-учетные документы.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Читайте также: Четырех мужчин с резиновой лодкой задержали на берегу Тисы, - ГПСУ. ФОТО

Демченко отметил, что также основанием отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Спикер ГПСУ отдельно отметил, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В КПП "Угринов" на границе с Польшей возможно замедленное движение из-за некорректной работы базы данных, - ГПСУ