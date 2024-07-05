С 17 июля у мужчин 18-60 лет на границе будут проверять военный билет, - ГПСУ
С 17 июля пограничники будут проверять военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года", - пояснил спикер.
Так, с 17 июля пограничники будут проверять у всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих за границу, военно-учетные документы.
В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.
Демченко отметил, что также основанием отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.
В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.
Спикер ГПСУ отдельно отметил, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядку.
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Не випускатимуть без квитка.
Бо з квитком не випускають з 24.02.22
То смертну кару повернете.
Хряк вже розповідав про "ворогів країни".
Індульгенції теж в розробці(бронь).
Куди ви пливете з цим законотвореннями? До сомалі чи Кореї?
Як реально хворим інвалідам дитинства безстроково, чи виключеним з обліку виїхати на дослідження чи лікування?
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Очікуйте, коли вони будуть готові. Знаєте там скільки справ у ТЦК і без вас? Щодня тарифи на проходження ЛКК потрібно за поточним курсом у євро перерахувати, може там нові дівки неціловані в штат привезли, може дошки на дачу начальнику ТЦК затримують, може думають куди в штат запхати якогось родича...