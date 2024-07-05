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Новости
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С 17 июля у мужчин 18-60 лет на границе будут проверять военный билет, - ГПСУ

Із 17 липня на кордоні перевірятимуть військовий квиток у чоловіків від 18 до 60 років

С 17 июля пограничники будут проверять военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года", - пояснил спикер.

Так, с 17 июля пограничники будут проверять у всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих за границу, военно-учетные документы.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

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Демченко отметил, что также основанием отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Спикер ГПСУ отдельно отметил, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядку.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304) Демченко Андрей (298)


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Топ комментарии
+26
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05.07.2024 15:55 Ответить
+17
Ну нарешті рівність.
Не випускатимуть без квитка.
Бо з квитком не випускають з 24.02.22
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05.07.2024 16:01 Ответить
+13
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05.07.2024 15:55 Ответить
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05.07.2024 15:54 Ответить
Який конкретно військовозобов'язаний, фамілія? Невже зе!???
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05.07.2024 15:57 Ответить
лисий по...ц, пікалов
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05.07.2024 16:25 Ответить
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05.07.2024 15:55 Ответить
А еще больше люблю господина ПэЖэ!!! (с)
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05.07.2024 16:08 Ответить
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05.07.2024 15:55 Ответить
Ага, тільки тоді у відповідь на "каву у Відні" всі кричали про тотальне "зубажіння" (тм) до якого довів народ "кривавий барига" (тм). Зате зараз все за*бісь! (сарказм, іронія)
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05.07.2024 16:33 Ответить
хто всі? може тобі варто змінити коло спілкування?
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06.07.2024 17:22 Ответить
Може і варто змінити коло спілкування. Тільки ж виїхати зараз не можна, а народ у нас інший не завозили, який є, такий є
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08.07.2024 17:21 Ответить
Ну нарешті рівність.
Не випускатимуть без квитка.
Бо з квитком не випускають з 24.02.22
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05.07.2024 16:01 Ответить
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05.07.2024 16:02 Ответить
Вам дати волю.
То смертну кару повернете.
Хряк вже розповідав про "ворогів країни".
Індульгенції теж в розробці(бронь).
Куди ви пливете з цим законотвореннями? До сомалі чи Кореї?
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05.07.2024 16:02 Ответить
Класно, але в Дніпрі по півтора місяця і більше після написання заяви з усіма документами не можуть видати військовий квиток чи навіть тимчасове посвідчення. Не готові...
Як реально хворим інвалідам дитинства безстроково, чи виключеним з обліку виїхати на дослідження чи лікування?
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05.07.2024 16:02 Ответить
А вони рахують, що це ви не готові. Платити. )
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05.07.2024 16:07 Ответить
Треба "донатити"?
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05.07.2024 16:10 Ответить
За півтора місяця можна було б вже і зрозуміти. Хто ж вам в очі прямо скаже - давай бабло? )
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05.07.2024 16:16 Ответить
Не готові.
=========

Очікуйте, коли вони будуть готові. Знаєте там скільки справ у ТЦК і без вас? Щодня тарифи на проходження ЛКК потрібно за поточним курсом у євро перерахувати, може там нові дівки неціловані в штат привезли, може дошки на дачу начальнику ТЦК затримують, може думають куди в штат запхати якогось родича...
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05.07.2024 16:14 Ответить
А до цього що перевіряли? Атестати середньої школи?
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05.07.2024 16:03 Ответить
Сподіваюся, всі депутати ВР оновили дані. Бо знову почнеться, мене не випускають).
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05.07.2024 16:22 Ответить
Будуть шукати в кого щасливии квиток
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05.07.2024 16:22 Ответить
Новини гетто
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05.07.2024 16:29 Ответить
Саме так, 16-го... А коли я прийшов тиждень тому до ТЦК поставити на облік сина (інвалідність 1А групи), мені відповіли, що людина, яка за це відповідає, у відпустці до 15 липня. Бінго!
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05.07.2024 16:37 Ответить
Я вчора, ставляючи печатку, (відпустка), додумався сказати ;Бажаю здоров'я, що тут, конвеєр смерті на повну працює?;. Треба було бачити очі ТЦК-ашників, та тих хто сидів у черзі.
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05.07.2024 16:45 Ответить
А до цього не перевіряли і пропускали
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05.07.2024 17:12 Ответить
 
 