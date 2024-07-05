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Новини
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Із 17 липня у чоловіків 18-60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток, - ДПСУ

Із 17 липня на кордоні перевірятимуть військовий квиток у чоловіків від 18 до 60 років

Із 17 липня прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи в усіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року", - пояснив речник.

Так, з 17 липня прикордонники перевірятимуть в усіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують за кордон, військово-облікові документи.

У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.

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Демченко зазначив. що також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Речник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4820) Демченко Андрій (361)


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Топ коментарі
+26
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05.07.2024 15:55 Відповісти
+17
Ну нарешті рівність.
Не випускатимуть без квитка.
Бо з квитком не випускають з 24.02.22
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05.07.2024 16:01 Відповісти
+13
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05.07.2024 15:55 Відповісти
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05.07.2024 15:54 Відповісти
Який конкретно військовозобов'язаний, фамілія? Невже зе!???
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05.07.2024 15:57 Відповісти
лисий по...ц, пікалов
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05.07.2024 16:25 Відповісти
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05.07.2024 15:55 Відповісти
А еще больше люблю господина ПэЖэ!!! (с)
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05.07.2024 16:08 Відповісти
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05.07.2024 15:55 Відповісти
Ага, тільки тоді у відповідь на "каву у Відні" всі кричали про тотальне "зубажіння" (тм) до якого довів народ "кривавий барига" (тм). Зате зараз все за*бісь! (сарказм, іронія)
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05.07.2024 16:33 Відповісти
хто всі? може тобі варто змінити коло спілкування?
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06.07.2024 17:22 Відповісти
Може і варто змінити коло спілкування. Тільки ж виїхати зараз не можна, а народ у нас інший не завозили, який є, такий є
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08.07.2024 17:21 Відповісти
Ну нарешті рівність.
Не випускатимуть без квитка.
Бо з квитком не випускають з 24.02.22
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05.07.2024 16:01 Відповісти
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05.07.2024 16:02 Відповісти
Вам дати волю.
То смертну кару повернете.
Хряк вже розповідав про "ворогів країни".
Індульгенції теж в розробці(бронь).
Куди ви пливете з цим законотвореннями? До сомалі чи Кореї?
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05.07.2024 16:02 Відповісти
Класно, але в Дніпрі по півтора місяця і більше після написання заяви з усіма документами не можуть видати військовий квиток чи навіть тимчасове посвідчення. Не готові...
Як реально хворим інвалідам дитинства безстроково, чи виключеним з обліку виїхати на дослідження чи лікування?
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05.07.2024 16:02 Відповісти
А вони рахують, що це ви не готові. Платити. )
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05.07.2024 16:07 Відповісти
Треба "донатити"?
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05.07.2024 16:10 Відповісти
За півтора місяця можна було б вже і зрозуміти. Хто ж вам в очі прямо скаже - давай бабло? )
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05.07.2024 16:16 Відповісти
Не готові.
=========

Очікуйте, коли вони будуть готові. Знаєте там скільки справ у ТЦК і без вас? Щодня тарифи на проходження ЛКК потрібно за поточним курсом у євро перерахувати, може там нові дівки неціловані в штат привезли, може дошки на дачу начальнику ТЦК затримують, може думають куди в штат запхати якогось родича...
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05.07.2024 16:14 Відповісти
А до цього що перевіряли? Атестати середньої школи?
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05.07.2024 16:03 Відповісти
Сподіваюся, всі депутати ВР оновили дані. Бо знову почнеться, мене не випускають).
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05.07.2024 16:22 Відповісти
Будуть шукати в кого щасливии квиток
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05.07.2024 16:22 Відповісти
Новини гетто
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05.07.2024 16:29 Відповісти
Саме так, 16-го... А коли я прийшов тиждень тому до ТЦК поставити на облік сина (інвалідність 1А групи), мені відповіли, що людина, яка за це відповідає, у відпустці до 15 липня. Бінго!
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05.07.2024 16:37 Відповісти
Я вчора, ставляючи печатку, (відпустка), додумався сказати ;Бажаю здоров'я, що тут, конвеєр смерті на повну працює?;. Треба було бачити очі ТЦК-ашників, та тих хто сидів у черзі.
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05.07.2024 16:45 Відповісти
А до цього не перевіряли і пропускали
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05.07.2024 17:12 Відповісти
 
 