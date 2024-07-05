Кабмин назначил Клочко и Сергея заместителями министра обороны. ФОТО

Кабинет министров утвердил в должности двух заместителей министра обороны - Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По представлению министра обороны Рустема Умерова, Кабинет Министров Украины утвердил в должности заместителя министра обороны Украины Клочко Анатолия Александровича.

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Уроженец Харькова 1963 года рождения Анатолий Клочко в 1985 году окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.

С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения.

С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

По представлению министра обороны Рустема Умерова Кабинет Министров Украины также назначил заместителем министра обороны Сергея Александра Петровича.

Уроженец Буковины, 1969 года рождения, Александр Сергей в 1991 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище.

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В 1998 году получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В 2012 году окончил Национальный университет обороны Украины.

Участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.

С 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.

В 2014 году награжден государственным Орденом князя Даниила Галицкого.