РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости
5 601 20

Кабмин назначил Клочко и Сергея заместителями министра обороны. ФОТО

Кабінет Міністрів України

Кабинет министров утвердил в должности двух заместителей министра обороны - Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По представлению министра обороны Рустема Умерова, Кабинет Министров Украины утвердил в должности заместителя министра обороны Украины Клочко Анатолия Александровича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны выиграло арбитраж с иностранным поставщиком вещевого имущества на 180 млн грн

Уроженец Харькова 1963 года рождения Анатолий Клочко в 1985 году окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.

Анатолій Клочко

С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения.

С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

По представлению министра обороны Рустема Умерова Кабинет Министров Украины также назначил заместителем министра обороны Сергея Александра Петровича.

Уроженец Буковины, 1969 года рождения, Александр Сергей в 1991 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны не пропустили почти 340 тонн некачественных продуктов для военных

В 1998 году получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В 2012 году окончил Национальный университет обороны Украины.

Олександр Сергій

Участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.

С 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.

В 2014 году награжден государственным Орденом князя Даниила Галицкого.

Автор: 

Кабмин (14034) Минобороны (9421) назначение (2182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
В последнее время продвижение военных по карьерной лестнице тесно связано с получением ими базового военного образования на параше.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:50 Ответить
+8
Дійсно цікаво. На час закінчення цими панами в Україні було майже безліч різних військових училищ. В тому числі й вищих командних. Тобто саме керівної а не технічної ланки.
Але чомусь на всі вищі посади призначають тільки з раши. Невже немає наших які виросли та навчалися в Україні?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:00 Ответить
+6
совкові випускники в українській армії , це "тиха" окупація ЗСУ і втягнення їх в прорашистську війскову структуру,а не в НАТО.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідненький умеров... Сам не справляється....
показать весь комментарий
05.07.2024 17:44 Ответить
В последнее время продвижение военных по карьерной лестнице тесно связано с получением ими базового военного образования на параше.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:50 Ответить
Так вже під час інавгурації Гнусавий поц шукав на посади військових,які мали блат в відомстві олєнєвода. Так попали на вищі пости Хомчак та його кум Просирський. А зараз олєнєвод фсьо, тому і Просирський непотрібен. А ці два чели просто ховали за указівкою Дерьмака озброєння від НАТО. От продали пі......ні баклажки вже і зами.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:03 Ответить
совкові випускники в українській армії , це "тиха" окупація ЗСУ і втягнення їх в прорашистську війскову структуру,а не в НАТО.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:55 Ответить
Так і ригоАНАЛИ, наповнювали структури безпеки України перед МАЙДАНОМ!! Воно їм не допомогло, але нагадили Україні,добряче!
показать весь комментарий
05.07.2024 18:24 Ответить
Одними баклажками ситий не будеш...
показать весь комментарий
05.07.2024 17:58 Ответить
Дійсно цікаво. На час закінчення цими панами в Україні було майже безліч різних військових училищ. В тому числі й вищих командних. Тобто саме керівної а не технічної ланки.
Але чомусь на всі вищі посади призначають тільки з раши. Невже немає наших які виросли та навчалися в Україні?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:00 Ответить
Оманщина зермак, точить Україну!!
показать весь комментарий
05.07.2024 18:21 Ответить
Умєрову дають вказівки з ОП, КМУ дають вказівки з ОП.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:00 Ответить
А що всіх не влаштовує? Знову попередник не того нагородив і не то навернув.)
У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького Джерело:
показать весь комментарий
05.07.2024 18:02 Ответить
******* ппц...
Ну якого хрєна, два совка, кацапські училища... Шо вони зроблять корисного для МО? Вони крім як папочки з папірцями розглядати ні-чо-го більш робити не спроможні. Там вже все, прошивка, совковий биос, це не виліковно.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:10 Ответить
... головне щоб совкова школа.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:11 Ответить
Зєрмак, робить свою роботу, за Оманськими вказівками!!
показать весь комментарий
05.07.2024 18:20 Ответить
Додати до них, ще чималу оту КАГОРТУ сіреньких держСекретарів, що, як миші точуть гроші з бюджету, і здивовано лупають очима!!!

Там, разом з ним: у апарату МІНОБОРОНИ, така купа помічників радників консультантів адвокатських, та їм подібних, що одного відповідального знайти за провали та дивні прийняті рішення, годі й сподіватися!! Усьо ж па РИГламенту КМУ! Кругова, безтурботна бездіяльність!! Як і в ОПУ, чи Секретаріаті КМУ …! Система гадить упродовж 30 років, без збоїв, на так званні, ригформи Міноборони!!
Тому і питання щодо «нахарчування» та «надлишкового військового майна», такий собі, за часів СРАТЬєха кузьмука, вчЬоний гєнєсрал Мунтіян, може це усе на «дельті» пояснити… Розумний, для власної кишені, тому і …
показать весь комментарий
05.07.2024 18:19 Ответить
Новиє літса, двігатєлі прогреса із совка
показать весь комментарий
05.07.2024 18:33 Ответить
клочко і сергій це як зорян і шкіряк ?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:34 Ответить
Совкове ,,старйо"!
показать весь комментарий
05.07.2024 19:19 Ответить
Міцна підпора....
показать весь комментарий
05.07.2024 19:28 Ответить
Ось тут цій Клочко дуже потужно попоацював:

У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.
показать весь комментарий
05.07.2024 22:51 Ответить
Це саме в той час коли " ракети - фсьо" ?.
показать весь комментарий
06.07.2024 08:04 Ответить
 
 