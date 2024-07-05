Кабмин назначил Клочко и Сергея заместителями министра обороны. ФОТО
Кабинет министров утвердил в должности двух заместителей министра обороны - Анатолия Клочко и Александра Сергея.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
По представлению министра обороны Рустема Умерова, Кабинет Министров Украины утвердил в должности заместителя министра обороны Украины Клочко Анатолия Александровича.
Уроженец Харькова 1963 года рождения Анатолий Клочко в 1985 году окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.
С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения.
С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.
По представлению министра обороны Рустема Умерова Кабинет Министров Украины также назначил заместителем министра обороны Сергея Александра Петровича.
Уроженец Буковины, 1969 года рождения, Александр Сергей в 1991 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище.
В 1998 году получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.
В 2012 году окончил Национальный университет обороны Украины.
Участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.
С 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.
В 2014 году награжден государственным Орденом князя Даниила Галицкого.
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Але чомусь на всі вищі посади призначають тільки з раши. Невже немає наших які виросли та навчалися в Україні?
У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького Джерело:
Ну якого хрєна, два совка, кацапські училища... Шо вони зроблять корисного для МО? Вони крім як папочки з папірцями розглядати ні-чо-го більш робити не спроможні. Там вже все, прошивка, совковий биос, це не виліковно.
Там, разом з ним: у апарату МІНОБОРОНИ, така купа помічників радників консультантів адвокатських, та їм подібних, що одного відповідального знайти за провали та дивні прийняті рішення, годі й сподіватися!! Усьо ж па РИГламенту КМУ! Кругова, безтурботна бездіяльність!! Як і в ОПУ, чи Секретаріаті КМУ …! Система гадить упродовж 30 років, без збоїв, на так званні, ригформи Міноборони!!
Тому і питання щодо «нахарчування» та «надлишкового військового майна», такий собі, за часів СРАТЬєха кузьмука, вчЬоний гєнєсрал Мунтіян, може це усе на «дельті» пояснити… Розумний, для власної кишені, тому і …
У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.