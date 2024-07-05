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Новини
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Кабмін призначив Клочка та Сергія заступниками міністра оборони. ФОТО

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів затвердив на посаді двох заступників міністра оборони – Анатолія Клочка та Олександра Сергія.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, Кабінет Міністрів України затвердив на посаді заступника міністра оборони України Клочка Анатолія Олександровича.

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Уродженець Харкова 1963 року народження Анатолій Клочко у 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

Анатолій Клочко

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет Міністрів України також призначив заступником міністра оборони Сергія Олександра Петровича.

Уродженець Буковини, 1969 року народження, Олександр Сергій у 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.

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У 1998 році отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.

Олександр Сергій

Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького.

Автор: 

Кабмін (14153) Міноборони (7479) призначення (2301)


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Топ коментарі
+9
В последнее время продвижение военных по карьерной лестнице тесно связано с получением ими базового военного образования на параше.
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05.07.2024 17:50 Відповісти
+8
Дійсно цікаво. На час закінчення цими панами в Україні було майже безліч різних військових училищ. В тому числі й вищих командних. Тобто саме керівної а не технічної ланки.
Але чомусь на всі вищі посади призначають тільки з раши. Невже немає наших які виросли та навчалися в Україні?
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05.07.2024 18:00 Відповісти
+6
совкові випускники в українській армії , це "тиха" окупація ЗСУ і втягнення їх в прорашистську війскову структуру,а не в НАТО.
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05.07.2024 17:55 Відповісти
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Бідненький умеров... Сам не справляється....
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05.07.2024 17:44 Відповісти
В последнее время продвижение военных по карьерной лестнице тесно связано с получением ими базового военного образования на параше.
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05.07.2024 17:50 Відповісти
Так вже під час інавгурації Гнусавий поц шукав на посади військових,які мали блат в відомстві олєнєвода. Так попали на вищі пости Хомчак та його кум Просирський. А зараз олєнєвод фсьо, тому і Просирський непотрібен. А ці два чели просто ховали за указівкою Дерьмака озброєння від НАТО. От продали пі......ні баклажки вже і зами.
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05.07.2024 18:03 Відповісти
совкові випускники в українській армії , це "тиха" окупація ЗСУ і втягнення їх в прорашистську війскову структуру,а не в НАТО.
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05.07.2024 17:55 Відповісти
Так і ригоАНАЛИ, наповнювали структури безпеки України перед МАЙДАНОМ!! Воно їм не допомогло, але нагадили Україні,добряче!
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05.07.2024 18:24 Відповісти
Одними баклажками ситий не будеш...
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05.07.2024 17:58 Відповісти
Дійсно цікаво. На час закінчення цими панами в Україні було майже безліч різних військових училищ. В тому числі й вищих командних. Тобто саме керівної а не технічної ланки.
Але чомусь на всі вищі посади призначають тільки з раши. Невже немає наших які виросли та навчалися в Україні?
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05.07.2024 18:00 Відповісти
Оманщина зермак, точить Україну!!
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05.07.2024 18:21 Відповісти
Умєрову дають вказівки з ОП, КМУ дають вказівки з ОП.
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05.07.2024 18:00 Відповісти
А що всіх не влаштовує? Знову попередник не того нагородив і не то навернув.)
У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького Джерело:
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05.07.2024 18:02 Відповісти
******* ппц...
Ну якого хрєна, два совка, кацапські училища... Шо вони зроблять корисного для МО? Вони крім як папочки з папірцями розглядати ні-чо-го більш робити не спроможні. Там вже все, прошивка, совковий биос, це не виліковно.
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05.07.2024 18:10 Відповісти
... головне щоб совкова школа.
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05.07.2024 18:11 Відповісти
Зєрмак, робить свою роботу, за Оманськими вказівками!!
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05.07.2024 18:20 Відповісти
Додати до них, ще чималу оту КАГОРТУ сіреньких держСекретарів, що, як миші точуть гроші з бюджету, і здивовано лупають очима!!!

Там, разом з ним: у апарату МІНОБОРОНИ, така купа помічників радників консультантів адвокатських, та їм подібних, що одного відповідального знайти за провали та дивні прийняті рішення, годі й сподіватися!! Усьо ж па РИГламенту КМУ! Кругова, безтурботна бездіяльність!! Як і в ОПУ, чи Секретаріаті КМУ …! Система гадить упродовж 30 років, без збоїв, на так званні, ригформи Міноборони!!
Тому і питання щодо «нахарчування» та «надлишкового військового майна», такий собі, за часів СРАТЬєха кузьмука, вчЬоний гєнєсрал Мунтіян, може це усе на «дельті» пояснити… Розумний, для власної кишені, тому і …
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05.07.2024 18:19 Відповісти
Новиє літса, двігатєлі прогреса із совка
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05.07.2024 18:33 Відповісти
клочко і сергій це як зорян і шкіряк ?
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05.07.2024 18:34 Відповісти
Совкове ,,старйо"!
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05.07.2024 19:19 Відповісти
Міцна підпора....
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05.07.2024 19:28 Відповісти
Ось тут цій Клочко дуже потужно попоацював:

У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.
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05.07.2024 22:51 Відповісти
Це саме в той час коли " ракети - фсьо" ?.
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06.07.2024 08:04 Відповісти
 
 