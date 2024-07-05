В "Дії" стартовало бета-тестирование электронного бронирования, - Федоров
Сегодня в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронного бронирования. Оно продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.
Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DOU.
"Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал "Дія". Нормативная база уже также есть. Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить", - сказал министр.
Также Михаил Федоров рассказал, над чем сейчас работает министерство и какие задачи являются приоритетными для его команды:
- "Сейчас с командой работаем над стратегическими ОКР, которые станут нашим новым вектором развития. Приоритетом и важным фокусом остается создание условий для развития технологического бизнеса".
- "В наших планах - совершенствовать условия работы Дія City. Сейчас к пространству уже присоединились 1100+ украинских и мировых компаний. В этом году планируем расширить виды деятельности на отрасли MedTech и HealthCare. В частности те, которые разрабатывают бионические протезы, занимаются производством электромобилей".
- "Сейчас вместе с бизнесом работаем над платформой, которая поможет украинским IТ-компаниям эффективнее налаживать сотрудничество с глобальными игроками, а также позволит мировым компаниям искать надежных поставщиков IТ-сервисов и услуг из Украины".
- "Также среди планов - совместная с британским правительством программа UK-Ukraine TechBridge. Она открывает новые возможности для сотрудничества между украинскими и британскими компаниями, для привлечения инвестиций в украинский ІТ-сектор, повышения технологических скиллов украинцев. Программа поможет украинским стартапам привлечь финансирование от британских корпоративных и венчурных инвесторов".
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