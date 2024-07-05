РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости
3 124 11

В "Дії" стартовало бета-тестирование электронного бронирования, - Федоров

Дія

Сегодня в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронного бронирования. Оно продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.

Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DOU.

"Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал "Дія". Нормативная база уже также есть. Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить", - сказал министр.

Читайте также: Украинцы сгенерировали в "Дії" более 200 тысяч удостоверений ветерана

Также Михаил Федоров рассказал, над чем сейчас работает министерство и какие задачи являются приоритетными для его команды:

  • "Сейчас с командой работаем над стратегическими ОКР, которые станут нашим новым вектором развития. Приоритетом и важным фокусом остается создание условий для развития технологического бизнеса".
  • "В наших планах - совершенствовать условия работы Дія City. Сейчас к пространству уже присоединились 1100+ украинских и мировых компаний. В этом году планируем расширить виды деятельности на отрасли MedTech и HealthCare. В частности те, которые разрабатывают бионические протезы, занимаются производством электромобилей".
  • "Сейчас вместе с бизнесом работаем над платформой, которая поможет украинским IТ-компаниям эффективнее налаживать сотрудничество с глобальными игроками, а также позволит мировым компаниям искать надежных поставщиков IТ-сервисов и услуг из Украины".
  • "Также среди планов - совместная с британским правительством программа UK-Ukraine TechBridge. Она открывает новые возможности для сотрудничества между украинскими и британскими компаниями, для привлечения инвестиций в украинский ІТ-сектор, повышения технологических скиллов украинцев. Программа поможет украинским стартапам привлечь финансирование от британских корпоративных и венчурных инвесторов".

Автор: 

бронирование (157) Федоров Михаил (509) Дія (426)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Коли та хто буде сидіти за злам у 2022?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:02 Ответить
+2
Коли будівельний реєстр впроваджували, всі кричали, що його змінити неможливо, зараз будь-який будівельник може переписати в реєстрі дані як хоче. Федоров тримає в руках невичерпне джерело бабла і посилено його розвиває.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:18 Ответить
+2
Список мобиків для Рашки.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли та хто буде сидіти за злам у 2022?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:02 Ответить
Таке враження мовби вся країна бронюється. А бета-тестування підвищення зарплати воїну на "нулі" не тестується часом?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:02 Ответить
Краще би зробили зміну адреси в Резерв+
показать весь комментарий
05.07.2024 18:14 Ответить
Он работает. Я спокойно сменил адрес около месяца назад.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:49 Ответить
Коли будівельний реєстр впроваджували, всі кричали, що його змінити неможливо, зараз будь-який будівельник може переписати в реєстрі дані як хоче. Федоров тримає в руках невичерпне джерело бабла і посилено його розвиває.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:18 Ответить
Список мобиків для Рашки.
показать весь комментарий
05.07.2024 18:29 Ответить
А коли буде в ''дії''-- ''послати прєзіка''?
показать весь комментарий
05.07.2024 18:52 Ответить
4дні тому дію кацапи"положили",невже вона встала і чи надовго?
показать весь комментарий
05.07.2024 19:05 Ответить
Всьо чуваки, розходимося. В попередній новині, де тіпа два рази підряд в ТЦК катали, це було бета тестування бронювання. Не спрацювало.
показать весь комментарий
05.07.2024 19:28 Ответить
інтерфейс поліцаям не допиляли.
показать весь комментарий
05.07.2024 20:11 Ответить
Доки ще триматимуть цього гербалайфного афериста? Він давно вже не пройшов бета-тестування на відповідність займаній посаді!
показать весь комментарий
05.07.2024 19:49 Ответить
 
 