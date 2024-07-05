В "Дії" стартовало бета-тестирование электронного бронирования, - Федоров

Сегодня в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронного бронирования. Оно продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.

Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DOU.

"Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал "Дія". Нормативная база уже также есть. Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить", - сказал министр.

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Также Михаил Федоров рассказал, над чем сейчас работает министерство и какие задачи являются приоритетными для его команды: