У "Дії" стартувало бета-тестування електронного бронювання, - Федоров

Сьогодні у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронного бронювання. Воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.

Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DOU.

"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити", — сказав міністр.

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Також Михайло Федоров розповів, над чим зараз працює міністерство і які завдання є пріоритетними для його команди: