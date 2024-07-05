У "Дії" стартувало бета-тестування електронного бронювання, - Федоров
Сьогодні у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронного бронювання. Воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.
Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DOU.
"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити", — сказав міністр.
Також Михайло Федоров розповів, над чим зараз працює міністерство і які завдання є пріоритетними для його команди:
- "Зараз з командою працюємо над стратегічними ОКР, які стануть нашим новим вектором розвитку. Пріоритетом і важливим фокусом залишається створення умов для розвитку технологічного бізнесу".
- "У наших планах — удосконалювати умови роботи Дія City. Зараз до простору вже долучилися 1100+ українських і світових компаній. Цьогоріч плануємо розширити види діяльності на галузі MedTech і HealthCare. Зокремай ті, що розробляють біонічні протези, займаються виробництвом електромобілів".
- "Зараз разом з бізнесом працюємо над платформою, що допоможе українським ІТ-компаніям ефективніше налагоджувати співпрацю з глобальними гравцями, а також дозволить світовим компаніям шукати надійних постачальників ІТ-сервісів та послуг з України".
- "Також серед планів — спільна з британським урядом програма UK-Ukraine TechBridge. Вона відкриває нові можливості для співпраці між українськими та британськими компаніями, для залучення інвестицій в український ІТ-сектор, підвищення технологічних скілів українців. Програма допоможе українським стартапам залучити фінансування від британських корпоративних та венчурних інвесторів".
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