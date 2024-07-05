УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини
3 124 11

У "Дії" стартувало бета-тестування електронного бронювання, - Федоров

Дія

Сьогодні у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронного бронювання. Воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.

Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DOU.

"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити", — сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці згенерували в "Дії" понад 200 тисяч посвідчень ветерана

Також Михайло Федоров розповів, над чим зараз працює міністерство і які завдання є пріоритетними для його команди:

  • "Зараз з командою працюємо над стратегічними ОКР, які стануть нашим новим вектором розвитку. Пріоритетом і важливим фокусом залишається створення умов для розвитку технологічного бізнесу".
  • "У наших планах — удосконалювати умови роботи Дія City. Зараз до простору вже долучилися 1100+ українських і світових компаній. Цьогоріч плануємо розширити види діяльності на галузі MedTech і HealthCare. Зокремай ті, що розробляють біонічні протези, займаються виробництвом електромобілів".
  • "Зараз разом з бізнесом працюємо над платформою, що допоможе українським ІТ-компаніям ефективніше налагоджувати співпрацю з глобальними гравцями, а також дозволить світовим компаніям шукати надійних постачальників ІТ-сервісів та послуг з України".
  • "Також серед планів — спільна з британським урядом програма UK-Ukraine TechBridge. Вона відкриває нові можливості для співпраці між українськими та британськими компаніями, для залучення інвестицій в український ІТ-сектор, підвищення технологічних скілів українців. Програма допоможе українським стартапам залучити фінансування від британських корпоративних та венчурних інвесторів".

Автор: 

бронювання (346) Федоров Михайло (887) Дія (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Коли та хто буде сидіти за злам у 2022?
показати весь коментар
05.07.2024 18:02 Відповісти
+2
Коли будівельний реєстр впроваджували, всі кричали, що його змінити неможливо, зараз будь-який будівельник може переписати в реєстрі дані як хоче. Федоров тримає в руках невичерпне джерело бабла і посилено його розвиває.
показати весь коментар
05.07.2024 18:18 Відповісти
+2
Список мобиків для Рашки.
показати весь коментар
05.07.2024 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли та хто буде сидіти за злам у 2022?
показати весь коментар
05.07.2024 18:02 Відповісти
Таке враження мовби вся країна бронюється. А бета-тестування підвищення зарплати воїну на "нулі" не тестується часом?
показати весь коментар
05.07.2024 18:02 Відповісти
Краще би зробили зміну адреси в Резерв+
показати весь коментар
05.07.2024 18:14 Відповісти
Он работает. Я спокойно сменил адрес около месяца назад.
показати весь коментар
05.07.2024 18:49 Відповісти
Коли будівельний реєстр впроваджували, всі кричали, що його змінити неможливо, зараз будь-який будівельник може переписати в реєстрі дані як хоче. Федоров тримає в руках невичерпне джерело бабла і посилено його розвиває.
показати весь коментар
05.07.2024 18:18 Відповісти
Список мобиків для Рашки.
показати весь коментар
05.07.2024 18:29 Відповісти
А коли буде в ''дії''-- ''послати прєзіка''?
показати весь коментар
05.07.2024 18:52 Відповісти
4дні тому дію кацапи"положили",невже вона встала і чи надовго?
показати весь коментар
05.07.2024 19:05 Відповісти
Всьо чуваки, розходимося. В попередній новині, де тіпа два рази підряд в ТЦК катали, це було бета тестування бронювання. Не спрацювало.
показати весь коментар
05.07.2024 19:28 Відповісти
інтерфейс поліцаям не допиляли.
показати весь коментар
05.07.2024 20:11 Відповісти
Доки ще триматимуть цього гербалайфного афериста? Він давно вже не пройшов бета-тестування на відповідність займаній посаді!
показати весь коментар
05.07.2024 19:49 Відповісти
 
 