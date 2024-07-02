Українці згенерували в "Дії" понад 200 тисяч посвідчень ветерана

У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 200 000 посвідчень ветерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Додавайте посвідчення ветерана в Дію, якщо ви:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Окрім того, що це дуже зручно, це ще й пришвидшує обслуговування і військових, і їхніх родин", - наголосив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з’явилося посвідчення ветерана

Також Федоров нагадав, що нещодавно Уряд підтримав зміни до закону, і ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, паперовим — за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.