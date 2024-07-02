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Українці згенерували в "Дії" понад 200 тисяч посвідчень ветерана

Посвідчення ветерана в Дії - Федоров

У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 200 000 посвідчень ветерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Додавайте посвідчення ветерана в Дію, якщо ви:

  •  учасник бойових дій,
  •  людина з інвалідністю внаслідок війни,
  •  учасник війни,
  •  постраждалий учасник Революції гідності,
  •  член сім’ї загиблого ветерана війни,
  •  член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Окрім того, що це дуже зручно, це ще й пришвидшує обслуговування і військових, і їхніх родин", - наголосив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з’явилося посвідчення ветерана

Також Федоров нагадав, що нещодавно Уряд підтримав зміни до закону, і ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, паперовим — за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.

Автор: 

ветерани (1089) електронні документи (454) Федоров Михайло (887) Дія (1141)


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Топ коментарі
+2
говнодія - шлях на електричний стілець кацапів бо все автоматично передається в парашу
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02.07.2024 20:44 Відповісти
+2
''Нєту свєта і нєту інтернета'', і накрилася ваша ''дія'' чимось волохатим, (і це не шкіра ведмедя).
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02.07.2024 21:25 Відповісти
+1
хведоров викине залізну відмазку - то все іпсо кацапське... краще спитати у нього де дрони
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02.07.2024 20:48 Відповісти
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02.07.2024 20:32 Відповісти
А навіщо відповідати? Щоб розповісти про чергове наї@алово? Зате федоров-теж ветеран.
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02.07.2024 21:06 Відповісти
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02.07.2024 20:44 Відповісти
хведоров викине залізну відмазку - то все іпсо кацапське... краще спитати у нього де дрони
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02.07.2024 20:48 Відповісти
говнодія - шлях на електричний стілець кацапів бо все автоматично передається в парашу
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02.07.2024 20:44 Відповісти
''Нєту свєта і нєту інтернета'', і накрилася ваша ''дія'' чимось волохатим, (і це не шкіра ведмедя).
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02.07.2024 21:25 Відповісти
На мобилках сейчас все тарифы с интернетом
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02.07.2024 21:38 Відповісти
Угу, а мобільні оператори живляться святим духом. Тут при виключенням в 4 години вже проглядаються перебої, але все ж краще ніж 22го року. А що буде восени, або взимку?
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02.07.2024 21:42 Відповісти
І все це буде передано або продано оркам, як були передані пенсійні справи, особови пенсійні справи пенсіонерів, особові справи військовозобов'язаних, особові справи пільговіка УБД в УПСЗН на окупованих теріторях. Доречі, Федоров є підозрюваним у взломі та кражіжці конфедіційних данних в якоїсь базі даних. Після призначення на посаду Міністра справу тихесенько закрили.
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02.07.2024 21:36 Відповісти
 
 