Українці згенерували в "Дії" понад 200 тисяч посвідчень ветерана
У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 200 000 посвідчень ветерана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", - написав він.
Додавайте посвідчення ветерана в Дію, якщо ви:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
"Окрім того, що це дуже зручно, це ще й пришвидшує обслуговування і військових, і їхніх родин", - наголосив Федоров.
Також Федоров нагадав, що нещодавно Уряд підтримав зміни до закону, і ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, паперовим — за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.
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