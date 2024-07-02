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Украинцы сгенерировали в "Дії" более 200 тысяч удостоверений ветерана

Посвідчення ветерана в Дії - Федоров

В приложении "Дія" уже сгенерировано более 200 000 удостоверений ветерана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже почти месяц военным и их семьям не нужно носить с собой бумажный документ, ведь важный и нужный документ всегда под рукой - в смартфоне", - написал он.

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Добавьте удостоверение ветерана в Дію, если вы:

  • участник боевых действий,
  • человек с инвалидностью вследствие войны,
  • участник войны,
  • пострадавший участник Революции Достоинства,
  • член семьи погибшего ветерана войны,
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

"Кроме того, что это очень удобно, это еще и ускоряет обслуживание и военных, и их семей", - подчеркнул Федоров.

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Также Федоров напомнил, что недавно правительство поддержало изменения в закон, и ветераны, и их семьи смогут пользоваться только цифровым удостоверением, бумажным - по желанию. Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.

Автор: 

ветераны (1119) электронные документы (123) Федоров Михаил (509) Дія (426)


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Топ комментарии
+2
говнодія - шлях на електричний стілець кацапів бо все автоматично передається в парашу
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02.07.2024 20:44
+2
''Нєту свєта і нєту інтернета'', і накрилася ваша ''дія'' чимось волохатим, (і це не шкіра ведмедя).
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02.07.2024 21:25
+1
хведоров викине залізну відмазку - то все іпсо кацапське... краще спитати у нього де дрони
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02.07.2024 20:48
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02.07.2024 20:32 Ответить
А навіщо відповідати? Щоб розповісти про чергове наї@алово? Зате федоров-теж ветеран.
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02.07.2024 21:06 Ответить
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02.07.2024 20:44 Ответить
хведоров викине залізну відмазку - то все іпсо кацапське... краще спитати у нього де дрони
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02.07.2024 20:48 Ответить
говнодія - шлях на електричний стілець кацапів бо все автоматично передається в парашу
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02.07.2024 20:44 Ответить
''Нєту свєта і нєту інтернета'', і накрилася ваша ''дія'' чимось волохатим, (і це не шкіра ведмедя).
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02.07.2024 21:25 Ответить
На мобилках сейчас все тарифы с интернетом
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02.07.2024 21:38 Ответить
Угу, а мобільні оператори живляться святим духом. Тут при виключенням в 4 години вже проглядаються перебої, але все ж краще ніж 22го року. А що буде восени, або взимку?
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02.07.2024 21:42 Ответить
І все це буде передано або продано оркам, як були передані пенсійні справи, особови пенсійні справи пенсіонерів, особові справи військовозобов'язаних, особові справи пільговіка УБД в УПСЗН на окупованих теріторях. Доречі, Федоров є підозрюваним у взломі та кражіжці конфедіційних данних в якоїсь базі даних. Після призначення на посаду Міністра справу тихесенько закрили.
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02.07.2024 21:36 Ответить
 
 