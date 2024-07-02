Украинцы сгенерировали в "Дії" более 200 тысяч удостоверений ветерана
В приложении "Дія" уже сгенерировано более 200 000 удостоверений ветерана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Уже почти месяц военным и их семьям не нужно носить с собой бумажный документ, ведь важный и нужный документ всегда под рукой - в смартфоне", - написал он.
Добавьте удостоверение ветерана в Дію, если вы:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции Достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
"Кроме того, что это очень удобно, это еще и ускоряет обслуживание и военных, и их семей", - подчеркнул Федоров.
Также Федоров напомнил, что недавно правительство поддержало изменения в закон, и ветераны, и их семьи смогут пользоваться только цифровым удостоверением, бумажным - по желанию. Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.
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