Украинцы сгенерировали в "Дії" более 200 тысяч удостоверений ветерана

В приложении "Дія" уже сгенерировано более 200 000 удостоверений ветерана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



"Уже почти месяц военным и их семьям не нужно носить с собой бумажный документ, ведь важный и нужный документ всегда под рукой - в смартфоне", - написал он.

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Добавьте удостоверение ветерана в Дію, если вы:

участник боевых действий,

человек с инвалидностью вследствие войны,

участник войны,

пострадавший участник Революции Достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

"Кроме того, что это очень удобно, это еще и ускоряет обслуживание и военных, и их семей", - подчеркнул Федоров.

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Также Федоров напомнил, что недавно правительство поддержало изменения в закон, и ветераны, и их семьи смогут пользоваться только цифровым удостоверением, бумажным - по желанию. Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.