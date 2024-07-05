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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Крещеновку в Херсонской области. Погибла женщина, еще один человек ранен

Окупанти обстріляли Хрещенівку на Херсонщині. Загинула жінка, ще одна людина поранена

Днем 5 июля войска РФ обстреляли из артиллерии Крещеновку Бериславского района Херсонской области. В результате обстрела две женщины были ранены, одна из них скончалась в больнице.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем армия РФ из артиллерии обстреляла Крещеновку Бериславского района. Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице", - рассказал чиновник.

Еще одну пострадавшую - 32-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра.

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обстрел (27820) Херсонская область (4890)


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