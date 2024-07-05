Окупанти обстріляли Хрещенівку на Херсонщині. Загинула жінка, ще одна людина поранена

Вдень 5 липня війська РФ обстріляли з артилерії Хрещенівку Бериславського району Херсонської області. Внаслідок обстрілу дві жінки були поранені, одна з них померла у лікарні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень армія РФ з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми дістала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні", - розповів посадовець.

Ще одну потерпілу - 32-річну жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. У неї діагностували мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.

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